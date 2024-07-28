Декларации чешских евродепутатов: продажа автомобиля за 4,5 миллиона крон и двойной доход

Зарплата члена Европейского парламента составляет 10 377 евро, или около 260 000 крон. Однако, как выяснилось, для некоторых новичков из Чехии, которые только начинают осваиваться в Брюсселе и Страсбурге, их доход не изменится кардинально даже с переходом в высший орган ЕС.





Многие из них уже зарабатывали в чешской политике более двух миллионов в год. Так, например, это бывшие депутаты чешского парламента от движения ANO Ярослава Покорна-Ерманова и Клара Досталова. Покорна-Ерманова за все свои должности зарабатывала 2,4 миллиона чешских крон (брутто) в год, а доход Досталовой был не намного меньше.





Портал Seznam Zprávy уже давно изучает активы чешских депутатов и представителей в Европарламенте. В июне, вскоре после их избрания, редакция связалась с новыми чешскими евродепутатами, чтобы узнать их чистый доход и другие данные об их имуществе. Большинство из 11 новичков предоставили базовую информацию, но Ондржей Крутилек (Spolu), например, отказался это сделать.





Нынешняя «декларация частных интересов» Крутилека, которую каждый обязан был подать председателю Европарламента в июле, показывает, что даже этот доселе малоизвестный политик имел доход более 2 миллионов чешских крон, зарабатывая больше, чем обычные чешские депутаты.





Он указал зарплату в семь тысяч евро в месяц (175 000 крон) за свою работу в качестве помощника евродепутата Александра Вондры, а также шесть дополнительных заработков. Большинство из них поступило из аналитического центра «Правый берег», который связан с главой ODS и премьер-министром Петром Фиалой.





Бывший ректор Мендельского университета Дануше Нерудова, избранная от STAN, также сообщила об относительно высоких доходах. Только от университета она получала в среднем (за трехлетний период с 2021 по 2023 год) два миллиона в год.





В заявлении Дануше Нерудовой говорится, что она также получала 300 тысяч в год в качестве советника министра. Предполагалось, что она будет работать в Министерстве труда и социальных дел, которым руководит Мариан Юречка. Однако теперь она сама заявила Seznam Zprávy, что этот пункт является «ошибкой в декларации», и уже обратилась в Европейский парламент за исправлением.





По ее словам, она получила от ведомства Юречки в общей сложности 300 000 крон за три года сотрудничества, в течение которых она консультировала по вопросам пенсионной реформы.





«Министр хотел, чтобы я помогла им с завершением реформы и презентацией в СМИ, основываясь на моей предыдущей работе и опыте», — сказала она. При гонораре 500 чешских крон в час ей пришлось отработать на Юрецкого 600 часов.





О сравнительно высоком заработке можно судить и по цифрам, приведенным коллегой Нерудовой по STAN Яном Фарским. Однако зарплата чешского депутата в 160 000 в месяц была рассчитана только до 2022 года, когда он добровольно сложил с себя полномочия. В прошлом году за работу в качестве директора аналитического центра iSTAR он получал «всего» 84 000 в месяц, как сообщил сам Фарский изданию Seznam Zprávy.





Помимо вышеупомянутого Ондржея Крутилека, Филип Турек, избранный от коалиции «Přísaha/Motoristé sobě», в июне также отказался раскрыть свои доходы и имущество порталу Seznam Zprávy. Теперь он тоже официально указал в своей декларации относительно высокий доход. Речь идет о 250 000 в месяц от двух его компаний (Transgas и Art of Performance).





Однако издание Hospodarske noviny уже отмечало, что в предыдущие годы обе компании Турека приносили лишь незначительные доходы, поэтому удивительно, что он смог извлечь из них столько денег.





Помимо доходов от Transgas и Art of Performance, Турек также включил в свою декларацию продажу автомобиля за 4,5 миллиона в декабре прошлого года.

Бывший торговец роскошными автомобилями имеет лишь небольшое количество недвижимых активов. Как уже писала газета Seznam Zprávy, в земельном кадастре зарегистрирован только сад с домиком для отдыха в Дубче под Прагой, половину которого он получил в подарок. Теперь он вступил в конфликт с законом о строительстве, поскольку незаконно реконструировал и расширил здание. Строительное управление возбудило дело о демонтаже здания.





Помимо Турека, есть еще один новичок в Европарламенте, который в своей декларации указал, что владеет компанией. Это Ондржей Достал, юрист, специализирующийся на здравоохранении (STAČILO!). Он заявил, что является партнером в компании Václavek 17. Компания владеет квартирой в пражском районе Смихов, как можно выяснить из земельного кадастра.





Достал не задекларировал никаких доходов от этой компании, единственным владельцем которой он является. Согласно его собственной декларации, до избрания в Европарламент он зарабатывал около 1 миллиона чешских крон в год.

Таким образом, он является одним из новых евродепутатов с самым низким уровнем задекларированного дохода, наряду с Николой Бартушеком (Пржисаха) и вышеупомянутым Яном Фарским.





Связанные соглашениями о конфиденциальности





Яна Надьова (ANO), которая вместе с главой движения Андреем Бабишем в течение многих лет преследовалась по делу «Čapí hnízdo», сообщила об относительно значительном увеличении своих доходов в прошлом году. Если в меморандуме она указала, что ее годовой доход за работу консультантом в 2021-2023 годах составлял менее 30 000 евро, то в прошлом году он составил почти 70 000 (то есть около 1,7 миллиона чешских крон). Кроме того, у нее были дополнительные деньги от политических постов.





Seznam Zprávy поинтересовался деталями этого увеличения и тем, были ли среди ее клиентов группа Agrofert Бабиша, которую она в прошлом консультировала по вопросам европейских субсидий.





Надьова сказала, что она связана соглашением о неразглашении информации по всем проектам, над которыми работала. «Я действительно не могу раскрыть больше информации», — сказала новый евродепутат, отказавшись подробно рассказать об источниках своих доходов.





Последним новичком, который пока не раскрыл свои доходы, стал Томаш Кубин (также представитель движения ANO), сменивший на этом посту Мартина Главачека, который вскоре после избрания ушел в отставку по личным причинам. Тем временем Seznam Zprávy рассказал, как Кубин несколько лет назад необычным образом попал в сферу недвижимости. Он приобрел землю под застройку у муниципалитета, где мэром была его жена.