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Чешский средний класс: работа есть, но денег все равно не хватает
8 августа 2024
10:00
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Средний класс в одночасье стал беднее. Учитель, чиновник или ремесленник — три последних кризиса сказались на среднем классе. Даже тот, у кого была солидная работа, ощущает ухудшение уровня жизни. Но сейчас ситуация станет лучше, прогнозирует чешский экономист Доминик Строукал.
«Я всегда представляю Гомера Симпсона. Работая на одной работе, хотя он и не обладает особой квалификацией, он способен содержать семью с тремя маленькими детьми. Он даже откладывает деньги. У него есть дом, машина. У него остается и на пиво. Но когда ему приходят счета, он расстраивается. Он не живет в роскоши», — так описывает средний класс, в который входит до 70% чехов, Доминик Строукал, экономист из Пражского столичного университета.
Согласно экономическим урокам, член среднего класса определяется заработной платой или окладом в размере от 80% медианной до двукратной. Таким образом, «Чешский Гомер Симпсон» получает от 29 000 до 73 000 брутто в месяц. Социолог расширил бы это определение, включив в него стабильную профессию, стабильное жилье (арендованное или собственное), автомобиль.
Но в последние годы картина среднего класса меняется. Ряд людей, имеющих образование, достойную, часто уважаемую работу, вдруг не могут позволить себе вещи, которые раньше были само собой разумеющимися, такие как отдых, культура и хобби. Их уровень жизни после кризисов значительно ухудшился: финансовый, ковидный, а затем и энергетический.
«Человеку с нормальной работой не обязательно было "идти к ростовщику", но когда его ипотека внезапно подскочила, потому что ему пришлось рефинансировать ее из-за более высоких процентных ставок, когда цены на энергоносители подскочили, а его машина сломалась, он не может спать ночью. Раньше у него хотя бы оставался один хороший отпуск в конце года, теперь и его нет», — иллюстрирует Строукал новую реальность некоторых людей.
Это испытали, например, бюджетники. «Мы наблюдаем относительно сильное снижение реальной заработной платы. Если с 2019 по 2023 год инфляция выросла на 40%, а зарплаты некоторых бюджетников выросли на 14%, то это существенное падение реальных доходов. Ухудшилось качество жизни, появилось разочарование», — комментирует экономист.
Чувствует ли человек себя бедным или нет, во многом зависит от того, есть ли у него дом. Приобрести жилье даже для людей со средним доходом в настоящее время является большой проблемой. «Речь идет не только о ценах на жилье, но ипотечные кредиты дороги, и не похоже, что они подешевеют до уровня, к которому мы привыкли. Если человек получает 40 000 или 80 000 брутто и платит 15 000 за ипотеку или 20 000 за аренду, это огромная статья расходов. Выделяешь что-то на еду, что-то на детский клуб, в итоге у тебя на каникулы ничего не останется», — говорит Строукал.
Бедные становятся беднее, богатые богатеют
Разочарование может, как предупреждают социологи, привести к расколу общества, росту политического популизма, подъему экстремистских партий, что также было видно, например, по результатам выборов в Европарламент.
По оценкам экономиста, за последние годы чешский средний класс сократился примерно на 4%. Часть этих людей перешла в категорию малообеспеченных, но число самых богатых также увеличилось. «Самые богатые хорошо себя чувствовали во время кризиса, они не так сильно зависят от доходов от трудоустройства. Они также имеют доход от акций и недвижимости. Когда процентные ставки упали, их акции подскочили, цены на недвижимость тоже выросли», — говорит Строукал.
Истончение среднего класса — проблема для государства. Как большая масса людей, они платят больше всего налогов и сборов. «По крайней мере по объему, средний класс действительно создает доходы государства. Государство получает от этого больше всего денег. Самые богатые могут избежать налогов. Оптимизация налогов для них обходится дешевле в процентном отношении. Когда они повышают налоги, с них мало что можно получить. Но средний класс от этого не избежит», — говорит Строукал.
Что, с другой стороны, больше всего помогло этой группе, говорит экономист, так это отмена сверхбрутто-зарплаты и снижение подоходного налога, которые политики протолкнули почти четыре года назад. Это обошлось государственному бюджету в 130 миллиардов крон.
«С другой стороны, с пакетом консолидации они потеряли льготы за обучение, НДС стал выше, медицинская страховка также будет стоить на несколько сотен больше плюс более высокий налог на недвижимость. Но усилия были направлены на то, чтобы это коснулось всех», — говорит Строукал с позиции члена правительственного Национального экономического совета, который участвовал в пакете мер жесткой экономии.
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