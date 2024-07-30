В Злине запретили курить на балконах городских квартир

Один из домов, которых коснулись изменения в правилах проживания, запрещающие курение на балконах, находится на Дружневной улице. В нем менее ста квартир. «Есть люди, которые жалуются. Но когда вводится запрет, я выхожу на улицу покурить. Не так часто хочется спускаться с четвертого этажа. Так что он даже не так часто курит», — говорит жилец одной из городских квартир.



Постановление распространяется и на самый большой городской многоквартирный дом в жилом массиве Йижни Свахи. Около тысячи человек живут на двенадцати этажах в 360 квартирах. Индивидуальные балконы разделены низкими стеклянными перегородками. Они достигают примерно двух третей высоты балкона и не препятствуют проникновению сигаретного дыма, что беспокоит некоторых жильцов.



«Каждый курильщик беспокоит сразу нескольких соседей. Они даже бросают окурки на головы людей, которые проходят под балконами. Принцип должен быть такой: если я никому не мешаю, то и мне никто не мешает», — отметил один из жителей, который приветствует решение городских властей. Другой жилец считает это постановление излишним. «Люди курят на балконе, когда не курят дома. Куда они должны идти? На улицу? Поэтому они курят на балконе», — говорит он.



Несоблюдение правил проживания наказуемо



По словам пресс-секретаря муниципалитета Томаша Мельцера, если кто-то из жильцов не будет соблюдать правила проживания, он получит предупреждение от городских властей за неподобающее поведение по отношению к другим жильцам. Если они продолжат игнорировать это, договор аренды может быть расторгнут, добавил он.



По словам адвоката Ондржея Преуса, запрет на курение на балконах и лоджиях всегда вызывает много споров. Злин не является исключением. «Если балконы являются местом общего пользования, даже если, возможно, находятся в исключительном пользовании одного человека, можно запретить курение», — пояснил он.



Таким образом, по словам юриста, еще одним инструментом для обеспечения соблюдения правил является штраф. Однако до сих пор юристы расходились во мнениях, допустимо ли такое решение.



Запрет на курение в общественных местах



С 2006 года людям запрещено курить в определенных общественных местах, таких как школы, кинотеатры и театры, а также автобусные и железнодорожные станции. Семь лет назад запрет также начал действовать в ресторанах и барах.



В Чешской Республике четверть курильщиков в прошлом году были курильщиками традиционных табачных изделий. Пятая часть мужчин и менее 12 % женщин старше 15 лет курят ежедневно.