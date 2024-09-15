Чешскую студентку обеспечивает парень. Подруги завидуют, родители злятся

В прошлом году она пыталась найти работу, но ничего не вышло. «Мы с моим парнем часто ездим в Лондон по работе и к родственникам, а в прошлом году мы почти три месяца были в Австралии и Новой Зеландии, частично в отпуске, частично по работе, а совмещать это с работой невозможно», — объясняет она.



Мой парень платит за все и дает мне карманные деньги

От своего парня София получает деньги на еду, домашнее хозяйство и карманные деньги для себя — в общей сложности 45 000. Аренду и проживание оплачивает его компания, а расходы на машину, отпуск, ресторан и часто одежду тоже оплачивает ее парень, даже сверх этой суммы.



«Моя задача — следить за ведением домашнего хозяйства и быть его спутницей. У нас есть уборщица, а готовлю я крайне редко, но я отношу вещи в химчистку, заказываю мытье окон и так далее. Мои подруги завидуют такой жизни, когда я приезжаю к родителям в Усти, я слышу, что он содержит меня и я даже не учусь из-за него — хотя им нравится мой парень, они возмущены. Они бы еще смирились с этим, если бы я была в декретном отпуске, но я слишком молода для этого, а у моего парня уже есть дети от первого брака», — признается она.



София знает, что если они расстанутся, то она останется без денег, работы и жилья, поэтому она открыла счет, на который откладывает деньги от своего парня. «Это нерегулярно, потому что бывают месяцы, когда я почти не выхожу из дома. Еда стоит все больше, уборка — все дороже и дороже. Вместо того чтобы ходить к парикмахеру каждую неделю, я хожу только два раза в месяц, иногда на процедуры для лица или ногтей, но ничего чрезмерного — просто чтобы не позорить своего парня», — объясняет она, добавляя, что понимает, что живет на деньги, которые зарабатывают оба ее родителя — а им приходится сводить концы с концами.



«Я мало что знаю об этом, поэтому мне нужен совет, сколько откладывать или куда инвестировать, чтобы у меня было достаточно средств на жизнь, если мы с моим парнем расстанемся. Я останусь без денег, даже если смогу продать несколько своих дорогих сумок, они служат хорошим вложением», — заключает она.





АНКЕТА: ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Имя и возраст: София, 25 лет

Семейное положение и количество детей: не замужем, детей нет

Род занятий: студентка и домохозяйка

Общий доход в месяц: 45 000 крон

Расходы на проживание: оплачивает компания, в которой работает парень (около 60 000 крон)

Расходы на питание: «Мы питаемся в основном в ресторане, который находится почти в доме, где мы живем, но я все равно иногда готовлю, и мы завтракаем или ужинаем дома, на продукты мы тратим точно 10 000 крон в месяц, но может и больше».

Стоимость одежды: в среднем до 10 000 крон (более дорогие вещи — это обычно подарки)

Расходы на предметы гигиены или другие крупные товары: «До 8 000 крон, если я не покупаю ничего серьезного, парфюмерию и более дорогие вещи я обычно получаю в подарок».

Что пришлось сократить или что дорого: «Я сократила расходы на парикмахера, массаж и больше думаю о том, что если я хочу купить что-то более дорогое, то предпочитаю вещи, которые можно рассматривать как инвестиции, поскольку они не так сильно теряют в цене со временем».

Сбережения на черный день: на данный момент около 150 000 крон

Сколько может вложить в отпуск: «Мой парень оплачивает путешествия, мы часто летаем в Лондон, чтобы увидеть его семью и детей, на море примерно два раза в год и только там, где мой парень может работать, сколько это стоит, я не знаю».

Привычки: «Я люблю красивую одежду, иногда покупаю то, что совсем не ношу. Я люблю покупать подарки своему парню, родителям и сестре, но не каждый месяц».

Финансовые цели или желания: «Накопить денег на свой будущий дом и, возможно, хорошо вложить их в то время, когда они мне еще не понадобятся».

Страхи: «Что мы с моим парнем расстанемся, и я останусь без средств и средств к существованию, но привыкну к уровню, который не смогу поддерживать».

Как я оцениваю общее финансовое положение моей семьи: «У нас все хорошо благодаря доходу и статусу моего парня, но я сама нахожусь в плохом положении, потому что у меня нет ничего, кроме того, что есть в моем шкафу — одежды, обуви, сумочек и некоторых украшений».



София должна осознать значение денег, говорит эксперт

«На первый взгляд, мы можем позавидовать жизни Софии. В двадцать пять лет у нее есть все, к чему большинство ее сверстников только стремятся, и она может наслаждаться жизнью, не работая. Но у каждой медали есть две стороны», — отмечает финансовый эксперт Дэвид Херциг, директор инвестиционного фонда Indexit, добавляя, что за кажущейся беззаботной жизнью Софии скрываются некоторые реальные проблемы. Они могут помешать ей достичь настоящей финансовой независимости и самореализации.



По мнению Херцига, самое главное, чтобы София перестала рассматривать деньги как средство удовлетворения сиюминутных потребностей и желаний, а в первую очередь как средство обеспечения лучшего будущего. «Она должна начать инвестировать и откладывать деньги, чтобы обеспечить себе стабильность и независимость в будущем. Если она не будет тратить деньги на ненужные вещи сегодня, то деньги, которые она вложила и сберегла, смогут обеспечить ей безопасность и свободу в будущем, даже если ситуация с партнером изменится», — говорит она.



Роскошь — это не инвестиции

София часто тратит деньги на роскошную одежду и аксессуары, которые престижны, но сохраняют свою ценность лишь до определенного момента. «Она должна понимать, что даже дорогие сумки не являются гарантированной инвестицией и что цена на предметы роскоши может со временем снижаться. В качестве инвестиций ей следует больше полагаться на финансовые инструменты, которые имеют потенциал роста стоимости, такие как акции или недвижимость», — объясняет Херциг.



Софии также следует сосредоточиться на построении собственной карьеры и подумать о своем будущем. «Мне интересно, какие у нее долгосрочные планы и цели. Я рассматриваю ее ситуацию как временную, и она не может полагаться только на своего партнера, а должна создать свой собственный финансовый фундамент», — добавляет эксперт.



Она определенно не должна недооценивать важность образования. Херциг советует Софии закончить учебу и получить ученую степень, которая откроет перед ней возможности для карьеры и независимости. «Она должна подумать, как использовать свое образование и знания для будущей карьеры, даже если это означает смену специальности или завершение обучения в других условиях», — говорит эксперт.



Будущее неопределенно, но София может повлиять на свою судьбу

«Софии важно осознать, что текущая ситуация может быть очень неопределенной. Если она расстанется со своим парнем, то может остаться без средств к существованию. Поэтому она должна работать над своей финансовой независимостью и не ждать, пока что-то случится. Чем раньше она начнет, тем лучше будет ее будущее», — заключает Херциг.