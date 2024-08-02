87% проверенных интернет-магазинов в Чехии нарушили правила

Инспекторы выявили нарушения правил в 169 из 194 проверок. Они наложили штрафы почти на 3,5 миллиона крон.





«Результаты второго квартала подтверждают наличие нарушений потребительского законодательства в сфере интернет-продаж», — заявил представитель ČOI Франтишек Котрба. За период с апреля по конец июня магазины допустили нарушения Закона о защите прав потребителей в 264 случаях.





По словам инспекторов, наиболее частыми ошибками были неверные сведения о возможности возврата товара. Торговцы также использовали недобросовестную деловую практику, включая предоставление ложной информации о продуктах, услугах, ценах или, возможно, об услугах или правах потребителей. В 53 случаях продавец никак не проинформировал потребителя о предмете внесудебного разрешения потребительских споров.





Интернет-торговцы нарушили Гражданский кодекс в 298 случаях. «В частности, в 65 случаях установлено, что условия, сроки и порядок реализации права на отказ от договора, а также образец формы отказа от договора не были доведены до сведения потребителя», добавил Котрба. Продавцы также предоставили недостаточную информацию о стоимости возврата товара.