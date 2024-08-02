ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
87% проверенных интернет-магазинов в Чехии нарушили правила
15 августа 2024
11:30
107
Во втором квартале этого года более 87 процентов интернет-магазинов, проверенных Чешской торговой инспекцией (ČOI), нарушили правовые нормы. В частности, торговцы не сообщили о возможности возврата товара или предоставили ложную информацию о товаре. Рейтинг интернет-магазинов хуже, чем в первом квартале, когда три четверти магазинов нарушили закон.
Инспекторы выявили нарушения правил в 169 из 194 проверок. Они наложили штрафы почти на 3,5 миллиона крон.
«Результаты второго квартала подтверждают наличие нарушений потребительского законодательства в сфере интернет-продаж», — заявил представитель ČOI Франтишек Котрба. За период с апреля по конец июня магазины допустили нарушения Закона о защите прав потребителей в 264 случаях.
По словам инспекторов, наиболее частыми ошибками были неверные сведения о возможности возврата товара. Торговцы также использовали недобросовестную деловую практику, включая предоставление ложной информации о продуктах, услугах, ценах или, возможно, об услугах или правах потребителей. В 53 случаях продавец никак не проинформировал потребителя о предмете внесудебного разрешения потребительских споров.
Интернет-торговцы нарушили Гражданский кодекс в 298 случаях. «В частности, в 65 случаях установлено, что условия, сроки и порядок реализации права на отказ от договора, а также образец формы отказа от договора не были доведены до сведения потребителя», добавил Котрба. Продавцы также предоставили недостаточную информацию о стоимости возврата товара.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
13 АВГУСТА 2024
1690
Поиск временных сотрудников может обойтись компаниям недешево. Несколько интернет-порталов заманивают пользователей бесплатным размещением предложений, но потом счет доходит до нескольких тысяч...
12:30
13 АВГУСТА 2024
1967
Латвийская авиакомпания Air Baltic решила провести, казалось бы, невинный опрос. 48 самолетов из своего парка авиакомпания хочет назвать в честь городов Балтии и призвала местных жителей голосовать...
11:30
13 АВГУСТА 2024
776
Если человек попал в дорожно-транспортное происшествие, он должен знать, как себя вести. Правила немного различаются в зависимости от того, произошла ли авария на автостраде или второстепенной...
10:00
13 АВГУСТА 2024
3193
ПЕРЕПЛАТА 4 500 КРОН В ГОД. ДОМОХОЗЯЙСТВА В ЧЕХИИ ЧАСТО НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НИЗКОГО ТАРИФА, ДАЖЕ ЕСЛИ ИМЕЮТ НА ЭТО ПРАВО
Они могут сэкономить на счетах за электроэнергию, но они об этом не знают. Более двух пятых домохозяйств не имеют информации о том, что существует низкий тариф на электроэнергию, позволяющий...
13:00
12 АВГУСТА 2024
3401
Почти 40% людей тратят на дорогу не более 1 000 крон в месяц. Менее чем у четверти ежемесячные транспортные расходы отнимают до 2 000 крон из месячного бюджета. Для 16% затраты составляют от 2 000...
08:00
12 АВГУСТА 2024
3956
ЧЕХИЯ СТАНОВИТСЯ БОГАЧЕ БЛАГОДАРЯ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ. ЗА ТРИ МЕСЯЦА ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИЛО 3 МИЛЛИАРДА КРОН
Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составила сумма...
11:00
11 АВГУСТА 2024
982
EP Corporate Group (EPCG) предпринимателя Даниэля Кршетинского через свои дочерние компании планирует в ближайшие месяцы крупные инвестиции в энергетический и медийный сектора. В Словакии компания...
13:00
10 АВГУСТА 2024
2705
ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА ЧЕК ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. ДОСТАТОЧНО ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ СВИДЕТЕЛЯ
При возврате товара в магазин в Чехии по закону не обязательно предъявлять чек или товар в оригинальной упаковке. Покупатель может доказать факт покупки различными способами, включая выписку из...
09:00
10 АВГУСТА 2024
1137
Мэрия чешского города Злин запретила курение на балконах из-за жалоб жильцов городских квартир. Дым от сигарет мешал соседям курильщиков. Новые правила проживания действуют с июля. Жильцам, не...
15:00
9 АВГУСТА 2024
702
Устав школы вправе запретить использование мобильных телефонов, но учредитель не может непосредственно определять или предписывать содержание устава. Школьные правила издаются директором школы...
10:00
8 АВГУСТА 2024
1641
Средний класс в одночасье стал беднее. Учитель, чиновник или ремесленник — три последних кризиса сказались на среднем классе. Даже тот, у кого была солидная работа, ощущает ухудшение уровня жизни....
10:00
7 АВГУСТА 2024
861
В прошлом году минимальная заработная плата была недостаточной для оплаты основных нужд и жилья. Чтобы покрыть эти расходы, зарплата должна была бы быть как минимум на треть выше, то есть как...
12:00
5 АВГУСТА 2024
791
Новые депутаты от Чехии в Европарламенте должны были сдать обязательную декларацию обо всех своих доходах. После избрания в июне некоторые из них отказались отвечать на вопросы Seznam Zprávy о...
11:00
3 АВГУСТА 2024
888
По данным Министерства труда и социальных дел, минимальная заработная плата может достичь 20 600 крон в месяц в следующем году и 22 100 крон в месяц в 2026 году, согласно оценкам развития средней...
22:00
2 АВГУСТА 2024
7075
В народе бытует мнение, что Прага богата, а пражане живут на широкую ногу. Но даже в одном из самых богатых регионов Евросоюза становится все больше людей, которые не могут позволить себе дорогое...