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Чехия — страна бедных миллионеров
16 августа 2024
09:00
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Четыре миллиона крон. На эту величину за последние годы выросло среднее благосостояние чешских домохозяйств. Но обогащение, вызванное главным образом стремительным ростом цен на недвижимость, является более или менее оптическим. Инфляция уже более двух лет съедает такую большую часть доходов людей, что все больше и больше людей не могут свести концы с концами. Иными словам, Чехия является страной бедных миллионеров.
Чистый капитал домохозяйств увеличился почти на девять триллионов крон в период с 2020 по 2023 год, достигнув в общей сложности почти 25 триллионов, сообщила Каролина Забойникова из Чешского статистического управления.
Собственный капитал рассчитывается как общая сумма активов минус общая сумма долгов. За упомянутые годы они также увеличились более чем на 433 миллиарда крон.
«Отчет о росте благосостояния на первый взгляд звучит приятно, но переоценивать его нет смысла», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas.
«Во-первых, богатство распределено очень неравномерно, а во-вторых, большую роль в его количественной оценке играют цены на подержанную недвижимость. Именно потому, что большая часть этого богатства фактически находится в недвижимости», - отметил он.
Три четверти домохозяйств проживают в собственном доме или квартире. Из них примерно у 16 процентов в прошлом году основное жилье было обременено ипотекой или другим кредитом. Другая недвижимость принадлежала почти четверти чешских семей.
«Учитывая, что до 80 процентов людей живут в собственной квартире или доме, у нас страна почти полная миллионеров», — добавил он.
Если в 2019 году, по данным Deloitte, средняя квартира 70 м2 стоила чуть более четырех миллионов крон, то сегодня покупатель заплатит за нее почти семь миллионов. Сейчас, кроме того, квартиры снова начали дорожать. Центробанк ожидает роста цен примерно на пять процентов к концу года, другие эксперты ожидают еще большего роста цен.
«Если вы живете в квартире, находящейся в собственности, вас может в некоторой степени не волновать рост ее стоимости. В первую очередь вас интересует, как вы будете управлять эксплуатацией, ипотекой и так далее. Таким образом, люди могут быть очень богатыми, и в то же время они могут даже не иметь возможности нормально отапливать свой дом зимой и, в худшем случае, даже не застраховать его должным образом», — добавил экономист.
Значительную долю благосостояния семьи также составляют автомобили, которых в семье часто бывает два, а иногда и три. И они подорожали. По данным компании Cebia, средняя цена подержанного автомобиля сейчас составляет 287 000 крон, что на 63 000 больше, чем пять лет назад.
Однако высокие цены практически на все также разрушают семейные бюджеты. Совокупная инфляция в Чехии достигла 35 процентов за последние четыре года. Таким образом, в реальном выражении заработная плата снизилась почти на восемь процентов в период с последнего квартала 2019 года по первый квартал этого года.
В этом отношении чехи оказались хуже всех из 38 национальностей в ОЭСР вместе со шведами.
Даже оптически более высокого дохода в богатой Праге сейчас может быть недостаточно. «Мы с мужем зарабатываем в общей сложности более восьмидесяти тысяч в месяц, но едва сводим концы с концами. Мы берем отпуск один или два раза в год, но вообще не ходим в рестораны или на культурные мероприятия. Практически весь наш доход уходит на ипотеку, счета, питание и развлечения для наших троих детей-подростков», — рассказала Мартина Микулецова из Праги.
Только в этом году, спустя более двух лет, средняя брутто-зарплата начала расти в реальном выражении. В первом квартале она составила 43 941 крон. Однако две трети третей людей не достигают среднего показателя, а по данным PAQ Research за первый квартал этого года, треть домохозяйств вообще ничего не откладывает в своем ежемесячном бюджете, и часто еще даже берет в долг.
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