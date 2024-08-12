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Опрос CVVM: Почти три четверти чехов довольны своей жизнью
22 августа 2024
09:00
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Почти три четверти чехов довольны своей жизнью. 18 процентов людей очень довольны, 53 процента — скорее довольны. Недовольство выразили 8 процентов респондентов, тогда как примерно пятая часть населения не определилась по этому вопросу.
Это следует из текущего опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM).
«При более длительном сравнении можно увидеть небольшое снижение удовлетворенности по сравнению с 2022 годом и на рубеже первой и второй половины 2023 года», — заявили статистики. В середине прошлого года своей жизнью были довольны 77 процентов людей, в 2022 году — 76 процентов.
Удовлетворенность возрастает с увеличением уровня образования или дохода семьи, но снижается с возрастом, отметили статистики. Избиратели правительственных партий удовлетворены больше, избиратели движения SPD, наоборот, удовлетворены меньше.
Более высокая удовлетворенность преобладает у жителей Либерецкого, Краловеградецкого и Пардубицкого края, а вот жители Карловарского, Устецкого и Моравско-Силезского краев, то есть регионов с самой высокой безработицей, хуже оценивают свою жизнь. «С точки зрения семейного положения менее удовлетворены разведенные, наоборот, более удовлетворены все еще одинокие или замужние женщины и женатые мужчины», — добавили статистики.
Опрос проводился с 15 марта по 2 июня, в нем принял участие 951 человек.
Фото: Инна Быстракова
Фото: Инна Быстракова
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