Опрос CVVM: Почти три четверти чехов довольны своей жизнью

Это следует из текущего опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM).





«При более длительном сравнении можно увидеть небольшое снижение удовлетворенности по сравнению с 2022 годом и на рубеже первой и второй половины 2023 года», — заявили статистики. В середине прошлого года своей жизнью были довольны 77 процентов людей, в 2022 году — 76 процентов.





Удовлетворенность возрастает с увеличением уровня образования или дохода семьи, но снижается с возрастом, отметили статистики. Избиратели правительственных партий удовлетворены больше, избиратели движения SPD, наоборот, удовлетворены меньше.





Более высокая удовлетворенность преобладает у жителей Либерецкого, Краловеградецкого и Пардубицкого края, а вот жители Карловарского, Устецкого и Моравско-Силезского краев, то есть регионов с самой высокой безработицей, хуже оценивают свою жизнь. «С точки зрения семейного положения менее удовлетворены разведенные, наоборот, более удовлетворены все еще одинокие или замужние женщины и женатые мужчины», — добавили статистики.





Опрос проводился с 15 марта по 2 июня, в нем принял участие 951 человек.



Фото: Инна Быстракова