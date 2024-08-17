«Из нашего кармана просто ушло 600 000 крон». Более дорогие ипотечные кредиты разоряют чешские семьи

Еще в начале года ситуация Радека выглядела совершенно безнадежной. У бизнесмена из Пардубицкого района были проблемы с доходами и расходами семьи.





Доходы от его бизнеса оказались под угрозой, когда пришел вошел конкурент из Польши. Таким образом, семейные финансы застряли на уровне около 50 000 крон в месяц. Напротив, с мая прошлого года расходы сильно выросли. Вместо 16,5 тысяч ему пришлось платить взнос за погашение ипотеки в размере 32 тысяч крон.





В общей сложности ежемесячные расходы выросли до 68 тысяч, и долгие месяцы семья покрывала разницу из финансовой подушки.





В феврале ситуация обострилась, он дал дочери понять, что больше не сможет финансировать ее многообещающую спортивную карьеру. Радек не смог продать второй дом, даже когда выставил его ниже цены. И продажа дома была последней возможностью спастись.





Однако через шесть месяцев Радек сообщает, что ситуация изменилась. Им помог участок земли, который он даже не надеялся продать.





«Нам удалось это сделать только случайно. Покупатель хотел это ради дочери, чтобы они могли жить рядом, рассказал Радек в конце августа. Благодаря этому он погасил первоначальный пятимиллионный долг.





При этом бизнесмен подсчитывает, что из-за рефиксации ипотеки он потерял сотни тысяч. «Из нашего кармана ушло 600 000 крон», — сердито говорит он.





Он взял первоначальную ипотеку в 2018 году на 27 лет. Заемные на сумму в пять миллионов сначала были 2,2 процента, затем 1,95 процента, а в прошлом году, наоборот, процентная ставка выросла до 6,5 процента.





«Банк увеличивает ее и не проверяет, можете вы это себе позволить или нет», — вспоминает предприниматель, что его больше всего раздражает в процедуре. А когда человек берет ипотеку, все оценивается очень строго, по его словам, по окончании гарантированных процентов ничего подобного не происходит и клиент вдруг сталкивается с новой суммой рассрочки.





Продолжаем экономить, все дорожает





Домохозяйство Петра из Среднечешского края, напротив, продолжает работать в режиме выживания, где он старается свести расходы к минимуму.





В 2015 году они взяли ипотеку на сумму 8,1 миллиона крон. В прошлом году его процентная ставка изменилась с 2,19 процента до 4,59 процента, и он начал платить 39 тысяч крон вместо 30 тысяч крон. И это после переговоров с банком.





Однако для этого семье нужно найти еще около 10 000 крон, необходимых для покупки еды, и около 3 000 крон в виде авансов за энергетию. Петр работает в государственной администрации, его чистая зарплата составляет около 40 000 крон, и договориться о более высокой зарплате для него практически невозможно. Таким образом, семья также зависит от дополнительных заработков жены во время отпуска по уходу за ребенком.





Ранее Петр рассказал, что старался минимизировать расходы, даже отказавшись в зимний период от отопления электричеством и используя дрова и каминную топку.





Раньше мы наслаждались жизнью, теперь нет





На первый взгляд, Франтишек из Либерецкого края находится в наименее драматичной ситуации из трех домохозяйств.





Его ежемесячные выплаты по ипотеке выросли с 4600 крон до 5600 крон в прошлом году. В 2007 году он взял ипотеку в размере 900 тысяч крон. С процентной ставки в 2,6 процента в прошлом году он снова зафиксировал ее на пять лет с процентной ставкой 5,7 процента.





Франтишек подчеркивает, что у него высокая зарплата — семья имеет доход около 60 тысяч крон. В то же время Франтишек материально помогает отцу и сестре, у которых умер муж.





«Я до сих пор помогаю ей примерно тремя тысячами крон. Если бы у меня был средний доход или ниже него, я бы не смог помочь своей семье», — говорит Франтишек.





Несмотря на это, он описывает, как он вышел из очень хорошей ситуации (в прошлом году он подумывал о выплате ипотеки), но из-за инфляции и роста цен ему теперь приходится сокращать расходы. Мы много путешествовали и наслаждались жизнью, но теперь такого больше нет, говорит он.





Уже в прошлом году семье пришлось потратить сэкономленные деньги на новую крышу в саду вместо ипотеки, поскольку возникла угроза обесценивания недвижимости.