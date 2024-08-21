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Граждане ЕС должны будут зарегистрироваться при пребывании в Чехии более 90 дней, решило правительство
28 августа 2024
22:00
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Гражданам Европейского Союза, которые пробудут в Чехии более 90 дней, вероятно, придется зарегистрироваться в Министерстве внутренних дел. Это учтено в новом законе о въезде и пребывании иностранцев, который сегодня одобрило правительство.
По словам министра внутренних дел Вита Ракушан, другими целями проекта являются оцифровка повестки дня проживания или определение так называемого института гаранта. Это организация, обеспечивающая цель пребывания иностранцев из третьей страны, то есть страны за пределами ЕС. Согласно ежеквартальному отчету Министерства внутренних дел о миграции, на конец июня в Чехии находилось 1 056 626 иностранцев, по оценкам МВД, в Чехии проживает до 200 000 незарегистрированных граждан ЕС.
Закон должен вступить в силу с января 2026 года, обязательная регистрация граждан ЕС должна начаться годом позже. Иностранцы из ЕС, которые уже проживают в Чехии, должны будут зарегистрироваться в течение двух лет.
Ракушан отметил, что изменения, внесенные законом, не касаются иностранцев, ходатайствующих о предоставлении убежища или временной защиты. Однако они коснутся иностранцев, которые легально проживают на территории Чехии. По словам министра, обязанность регистрироваться для граждан ЕС также довольно распространена и в других странах Евросоюза. «Речь идет не о том, чтобы усложнить им жизнь, а наоборот, это большой призыв со стороны городов и муниципалитетов Чехии, которые не могут планировать мощности своих школ, детских садов и других объектов», — пояснил Ракушан после заседание правительства.
В настоящее время граждане ЕС не обязаны декларировать свое пребывание. По мнению МВД, это приносит проблемы, например, муниципалитет не получает денег от государства за незарегистрированных иностранцев. По данным Министерства внутренних дел, различия между фактическим и зарегистрированным количеством людей также могут повлиять на планирование мощностей школ или медицинских учреждений. Благодаря регистрации у органов местного самоуправления появятся данные об иностранцах, а, согласно предложению, для иностранцев станут доступнее услуги, связанные с проверкой личности.
Консорциум неправительственных организаций, работающих с мигрантами, в процедуре комментариев к стандарту заявил, что закон ставит в невыгодное положение членов семей граждан Чехии, которые ранее не проживали вместе в другом государстве-члене ЕС. По мнению консорциума, их положение будет хуже, чем у членов семей иностранцев, проживающих в Чехии. В отличие от родственников граждан Чехии, они смогут пользоваться преимуществами статуса «члена семьи гражданина ЕС» и соответствующими правами. В понедельник консорциум призвал правительство не одобрять закон.
Закон также направлен на оцифровку повестки дня и компьютеризацию процедуры проживания. Согласно предложению, должна быть создана новая информационная система, которой будет управлять непосредственно МВД, а не полиция. «За исключением нескольких шагов по проверке личности и тому подобного, весь процесс миграции будет оцифрован», — заявил сегодня Ракушан. Строительство системы должно стоить около 300 миллионов крон, для этого министерство хочет использовать европейские субсидии. По данным министерства, из госбюджета необходимо будет выделить деньги на софинансирование, а затем деньги на эксплуатацию информационной системы. Министерство оценило их в 25,4 миллиона крон в год.
Новый закон также усилит так называемый институт гаранта. Это лицо, которое позволяет гражданам третьих стран достичь цели своего пребывания. Таким образом, это будут люди или организации, с которыми иностранец будет работать после прибытия в Чешскую Республику. По словам министра, права и обязанности гаранта четко определены в законе, он будет иметь доступ к процедуре пребывания данного иностранца, а также будет нести ответственность за оплату его возможной депортации. По мнению министерства, усиление института должно способствовать усилению ответственности субъектов, заинтересованных в прибытии и пребывании иностранцев.
Закон должен вступить в силу с января 2026 года, обязательная регистрация граждан ЕС должна начаться годом позже. Иностранцы из ЕС, которые уже проживают в Чехии, должны будут зарегистрироваться в течение двух лет.
Ракушан отметил, что изменения, внесенные законом, не касаются иностранцев, ходатайствующих о предоставлении убежища или временной защиты. Однако они коснутся иностранцев, которые легально проживают на территории Чехии. По словам министра, обязанность регистрироваться для граждан ЕС также довольно распространена и в других странах Евросоюза. «Речь идет не о том, чтобы усложнить им жизнь, а наоборот, это большой призыв со стороны городов и муниципалитетов Чехии, которые не могут планировать мощности своих школ, детских садов и других объектов», — пояснил Ракушан после заседание правительства.
В настоящее время граждане ЕС не обязаны декларировать свое пребывание. По мнению МВД, это приносит проблемы, например, муниципалитет не получает денег от государства за незарегистрированных иностранцев. По данным Министерства внутренних дел, различия между фактическим и зарегистрированным количеством людей также могут повлиять на планирование мощностей школ или медицинских учреждений. Благодаря регистрации у органов местного самоуправления появятся данные об иностранцах, а, согласно предложению, для иностранцев станут доступнее услуги, связанные с проверкой личности.
Консорциум неправительственных организаций, работающих с мигрантами, в процедуре комментариев к стандарту заявил, что закон ставит в невыгодное положение членов семей граждан Чехии, которые ранее не проживали вместе в другом государстве-члене ЕС. По мнению консорциума, их положение будет хуже, чем у членов семей иностранцев, проживающих в Чехии. В отличие от родственников граждан Чехии, они смогут пользоваться преимуществами статуса «члена семьи гражданина ЕС» и соответствующими правами. В понедельник консорциум призвал правительство не одобрять закон.
Закон также направлен на оцифровку повестки дня и компьютеризацию процедуры проживания. Согласно предложению, должна быть создана новая информационная система, которой будет управлять непосредственно МВД, а не полиция. «За исключением нескольких шагов по проверке личности и тому подобного, весь процесс миграции будет оцифрован», — заявил сегодня Ракушан. Строительство системы должно стоить около 300 миллионов крон, для этого министерство хочет использовать европейские субсидии. По данным министерства, из госбюджета необходимо будет выделить деньги на софинансирование, а затем деньги на эксплуатацию информационной системы. Министерство оценило их в 25,4 миллиона крон в год.
Новый закон также усилит так называемый институт гаранта. Это лицо, которое позволяет гражданам третьих стран достичь цели своего пребывания. Таким образом, это будут люди или организации, с которыми иностранец будет работать после прибытия в Чешскую Республику. По словам министра, права и обязанности гаранта четко определены в законе, он будет иметь доступ к процедуре пребывания данного иностранца, а также будет нести ответственность за оплату его возможной депортации. По мнению министерства, усиление института должно способствовать усилению ответственности субъектов, заинтересованных в прибытии и пребывании иностранцев.
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