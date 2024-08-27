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«Бойтесь худшего». Молодые люди отказываются отвечать на телефонные звонки

Новости 420on
2 сентября 2024
08:00
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Четверть молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет никогда не отвечают на телефонные звонки. Они игнорируют звонки, отвечают на них с помощью текстовых сообщений или ищут незнакомые телефонные номера в Интернете, показал недавний опрос 2000 человек, проведенный компанией Uswitch.
Об этом сообщается на сайте BBC.

По данным опроса, 70 процентов молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет предпочитают текстовые сообщения телефонным звонкам, в то время как для старших поколений звонки — обычное дело. Молодые люди не привыкли разговаривать по телефону и считают это странным, потому что звонки для них не являются нормой, рассказала BBC психолог Елена Турони.

Именно поэтому молодых людей не интересует, когда их телефон звонит или его экран беззвучно загорается, ведь никто в возрасте до 35 лет, скорее всего, не ответит на него. Более половины респондентов, принявших участие в опросе Uswitch, признались, что неожиданный телефонный звонок предвещает им плохие новости.

Психотерапевт Элоиза Скиннер говорит, что тревога по поводу телефонных звонков возникает из-за ассоциации с чем-то негативным, чувством предчувствия или страха. 

«По мере того как наша жизнь становится все более загруженной, а рабочие обязанности — все более непредсказуемыми, у нас остается все меньше времени на то, чтобы позвонить друзьям и поговорить. Поэтому телефонные звонки все чаще предназначены для получения важных жизненных новостей, которые зачастую могут быть сложными и трудными», — добавила она.

На неизвестные номера не отвечаю

«Именно так», — сказал 26-летний Джек Лонгли, добавив, что он никогда не отвечает на незнакомые номера, потому что на той стороне либо мошенники, либо продавцы по телефону. «Проще игнорировать звонки, чем гадать, какой из них законный», — сказал Лонгли.

Но если молодые люди не звонят, это не значит, что они не общаются со своими друзьями. «Наши групповые чаты полны банальных сообщений, мемов, сплетен и, с недавних пор, голосовых сообщений в течение дня», — написала Ясмин Руфо для BBC. Многие разговоры происходят в социальных сетях, особенно в Instagram и Snapchat, где картинки или мемы можно легко разместить вместе с текстом.

В то время как молодые поколения согласны отказываться от телефонных звонков, голосовая почта разделяет их. В ходе опроса 37 % молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что голосовые сообщения — их любимый способ общения. В то же время в возрастной группе от 35 до 54 лет только 1 процент предпочитает голосовые сообщения звонкам.
Мы все больше бережем свое время, а звонок требует от получателя прервать свой день и вступить в разговор, что сложно для людей, которые одновременно работают в режиме многозадачности.

«Телефонные разговоры более откровенны и требуют более высокого уровня интимности, в то время как обмен сообщениями позволяет сохранять дистанцию и связь, не чувствуя себя уязвимым», — говорит психолог Турони.

Дуня Релич, 27-летний юрист, говорит, что избегает телефонных разговоров на работе, потому что «они могут отнимать много времени и отвлекать от выполнения задач».

Но если невербальное общение становится приоритетным, а также тенденция работать из дома, то исчезает ли возможность спонтанно и неформально общаться с другими людьми? Если нынешняя тенденция сохранится, возможно, мы потеряем чувство близости и связи. «Когда мы общаемся вербально, мы чувствуем себя более связанными, будь то эмоциональные, профессиональные или личные отношения. Такой контакт может привести к большему чувству удовлетворения, особенно на рабочем месте», — говорит Скиннер.
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