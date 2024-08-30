ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
О налогах просто и понятно: интервью с налоговым консультантом Софьей Розгоневой (Sofya Rozhoňová)
5 сентября 2024
10:00
372
Понимание налогов — важный аспект финансовой грамотности, который помогает избежать штрафов, а также лишних переплат. В Чехии есть специалисты, которые помогают разобраться в этой теме, объяснить вопросы, связанные с налогообложением, простым и доступным языком. Один из них — Софья Розгонева (Sofya Rozhoňová), налоговый консультант с более чем 15-летним опытом работы. В этом интервью Софья расскажет о том, как налоги могут стать понятными и почему семинары — лучший способ погружения в тему.
— Софья, расскажите пожалуйста немного о себе и вашем подходе к работе.
Sofya Rozhoňová: Я живу в Чехии с 1998 года. С 2005 года я работаю в области финансов (бухгалтерия и налоги), поэтому знаю все нюансы в этой области. Помимо финансового образования, у меня есть педагогическое, что позволяет мне эффективно доносить сложные темы до аудитории. Я работала налоговым консультантом в крупных компаниях, в адвокатских конторах и бизнес-компаниях. На данный момент у меня уже нет столько времени на личные консультации, при этом хочется делиться информацией и опытом с другими людьми. Поэтому я стала проводить семинары. Мне важно, чтобы мои клиенты и участники семинаров могли легко усваивать информацию и применять её на практике. Моё мотто — «просто и понятно».
— Почему, на ваш взгляд, важно понимать налоги и как избежать ошибок?
Sofya Rozhoňová: Понимание налогов позволяет избежать неприятных сюрпризов в виде штрафов, а также лишних переплат. Речь может идти о налогообложении доходов от инвестиций, сделках с недвижимостью или общем планировании личных финансов. Актуальная информация — ключ к правильному принятию решений. На семинарах я всегда рассказываю актуальную информацию и практические истории.
— Какие темы будут освещены на ваших семинарах этой осенью и кому они подойдут?
Sofya Rozhoňová: Осенью я проведу серию семинаров в Праге, посвященных актуальным налоговым вопросам. Среди тем — «Налоги и инвестиции для физических лиц», «Налоги и недвижимость», «Налоговые и неналоговые расходы» и «Налогообложение физических лиц». Эти семинары подойдут как для предпринимателей, так и для частных лиц, которые хотят глубже разобраться в налогах. Я уверена, что лучший способ изучения информации — на реальных примерах и с долей юмора. Это помогает лучше понять сложные аспекты и запомнить важные моменты.
— Почему вы рекомендуете изучать налоги с помощью ваших семинаров?
Sofya Rozhoňová: Семинары и вебинары — это самый удобный способ погрузиться в тему налогов. Они дают возможность не только получить теоретические знания, но и увидеть, как они работают на практике. Я стремлюсь к тому, чтобы информация была доступной и понятной каждому.
Софья приглашает всех желающих на свои осенние семинары и вебинары, которые помогут вам разобраться в сложных налоговых вопросах и защитить себя от возможных штрафов и переплат. Записаться на мероприятия можно на сайте. А следить за новостями в области налогообложения на профиле Софьи Розгоневой в Инстаграм. Погружайтесь в мир налогов, всё просто и понятно!
Автор: Sofya Rozhoňová, налоговый консультант в Чехии
Автор: Sofya Rozhoňová, налоговый консультант в Чехии
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
4 СЕНТЯБРЯ 2024
737
С началом учебного года возрастают расходы на школьные принадлежности и другие вопросы, связанные с образованием. Однако у многих семей нет финансовой возможности покрыть эти расходы из своего...
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2024
663
Очень много детей, мало средних школ. Именно поэтому Южноморавское краевое управление реконструирует школу на Пионирской улице. Она открывается уже сейчас, в новом учебном году, и будет средней...
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
630
НДС, уплаченный в другом государстве — члене ЕС, не может быть заявлен представителями местных компаний в их чешских декларациях. Однако компании ничего не потеряют. До конца сентября они должны...
13:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
7473
Старый континент по-прежнему разделен. На этот раз не железным занавесом, а занавесом зарплат. Чехия по-прежнему относится Востоку, хотя зарплаты в стране постепенно растут.
08:00
4 СЕНТЯБРЯ 2024
482
За последние 10 лет число учащихся частных средних школ увеличилось. Если в 2014/2015 году в них обучалось почти 55 000 учеников, то в прошлом году — более 75 400. Таким образом, ученики частных...
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
3343
Яблонецкая бижутерия по-прежнему пользуется спросом в мире. Точность, ручная работа и оригинальность чешских производителей востребованы, и иностранные покупатели без колебаний готовы выкладывать...
15:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
873
С сентября в начальных школах Пльзеня насчитывается 16 000 учеников, что является самым высоким показателем за многие годы. Более 8% из них имеют украинское гражданство. Увеличилось и количество...
13:00
3 СЕНТЯБРЯ 2024
1394
Несоблюдение безопасной дистанции, согласно статистике, является пятой по распространенности причиной несчастных случаев в Чехии. Однако при обычном движении полиция не может оштрафовать водителя...
11:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
1596
С 1 сентября ужесточены правила для украинских беженцев, которым государство компенсирует проживание в общежитиях. Важное исключение ранее было сделано для уязвимых лиц, которые находились в Чехии...
09:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
825
В следующем году минимальная заработная плата в Чехии вырастет на 1 900 крон и составит 20 900 крон. Об этом заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка, выступая на телеканале ČT в...
08:00
2 СЕНТЯБРЯ 2024
1881
Четверть молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет никогда не отвечают на телефонные звонки. Они игнорируют звонки, отвечают на них с помощью текстовых сообщений или ищут незнакомые телефонные...
14:30
1 СЕНТЯБРЯ 2024
849
Больше банкротств, чем новых предпринимателей. Долгосрочный курс ЕС идет вразрез с поведением чехов. На первый взгляд, хорошая новость, свидетельствующая о стремлении чехов к бизнесу. Но какую роль...
10:30
1 СЕНТЯБРЯ 2024
3100
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАЖСКОГО ЦЕНТРА «ДОКУМЕНТ» ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ РАССЛЕДУЕТ ПОЛИЦИЯ. ДИРЕКТОР УВОЛИЛАСЬ
Чешский филиал украинского государственного предприятия «Документ» теперь представляет Оксана Сергеевна Сероштан. Официальные украинские издания умалчивают о причинах кадровых изменений в пражском...
15:00
31 АВГУСТА 2024
828
Почта Чехии в связи со своей трансформацией объявила конкурс на поиск консультанта, который поможет ей продать службу Balíkovna. Заинтересованные лица могут подать заявку до понедельника, 9...
21:00
30 АВГУСТА 2024
658
Интернет-магазин Mall.cz, как и ритейлер CZC.cz, переезжает на онлайн-площадку своей материнской компании Allegro. Польская компания Allegro приобрела ведущие интернет-магазины электроники CZC.cz и...