О налогах просто и понятно: интервью с налоговым консультантом Софьей Розгоневой (Sofya Rozhoňová)

— Софья, расскажите пожалуйста немного о себе и вашем подходе к работе.





Sofya Rozhoňová: Я живу в Чехии с 1998 года. С 2005 года я работаю в области финансов (бухгалтерия и налоги), поэтому знаю все нюансы в этой области. Помимо финансового образования, у меня есть педагогическое, что позволяет мне эффективно доносить сложные темы до аудитории. Я работала налоговым консультантом в крупных компаниях, в адвокатских конторах и бизнес-компаниях. На данный момент у меня уже нет столько времени на личные консультации, при этом хочется делиться информацией и опытом с другими людьми. Поэтому я стала проводить семинары. Мне важно, чтобы мои клиенты и участники семинаров могли легко усваивать информацию и применять её на практике. Моё мотто — «просто и понятно».





— Почему, на ваш взгляд, важно понимать налоги и как избежать ошибок?





Sofya Rozhoňová: Понимание налогов позволяет избежать неприятных сюрпризов в виде штрафов, а также лишних переплат. Речь может идти о налогообложении доходов от инвестиций, сделках с недвижимостью или общем планировании личных финансов. Актуальная информация — ключ к правильному принятию решений. На семинарах я всегда рассказываю актуальную информацию и практические истории.





— Какие темы будут освещены на ваших семинарах этой осенью и кому они подойдут?





Sofya Rozhoňová: Осенью я проведу серию семинаров в Праге, посвященных актуальным налоговым вопросам. Среди тем — «Налоги и инвестиции для физических лиц», «Налоги и недвижимость», «Налоговые и неналоговые расходы» и «Налогообложение физических лиц». Эти семинары подойдут как для предпринимателей, так и для частных лиц, которые хотят глубже разобраться в налогах. Я уверена, что лучший способ изучения информации — на реальных примерах и с долей юмора. Это помогает лучше понять сложные аспекты и запомнить важные моменты.





— Почему вы рекомендуете изучать налоги с помощью ваших семинаров?





Sofya Rozhoňová: Семинары и вебинары — это самый удобный способ погрузиться в тему налогов. Они дают возможность не только получить теоретические знания, но и увидеть, как они работают на практике. Я стремлюсь к тому, чтобы информация была доступной и понятной каждому.



