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Маленькие радости вместо своего жилья. Чешская молодежь сдалась и просто наслаждается жизнью
9 сентября 2024
18:00
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Неуверенность в себе порождает среди молодых людей тенденцию к мелким радостям, которые доставляют им удовольствие без существенных расходов. Так они пытаются справиться с финансовыми трудностями и общей тревожностью.
Молодые люди балуют себя такими удовольствиями, как чашка кофе или десерт.
Перспективы роскошного отдыха, дорогих модных вещей, современного жилья или шикарных автомобилей ушли в прошлое — по крайней мере для миллениалов и поколения Z. В нынешних экономических условиях молодые люди ищут способы сделать свою повседневную жизнь более приятной, не тратясь на дорогие предметы. Явление, называемое культурой маленьких удовольствий, не ново, фактически оно существует уже на протяжении века.
Нынешняя тенденция берет свое начало в предыдущих периодах экономической нестабильности, когда люди стремились совершать более доступные покупки, которые давали им небольшое ощущение роскоши. Например, во время Великой депрессии 1930-х годов появился термин «индекс помады», который до сих пор описывает рост продаж помады во время экономических трудностей. Помады маленькие, стоят недорого и дают женщинам ощущение изобилия.
Именно поэтому сегодня, когда экономика борется с инфляцией и медленным ростом, молодежь снова обращается к небольшим радостям, чтобы сделать свою повседневную реальность более красивой. Это может быть покупка качественного кофе, маленькой сладости в любимой пекарне, еда на вынос, одежда секонд-хенд или экологичные средства для кожи.
Недавний опрос компании Deloitte показал, что чешские миллениалы и поколение Z больше всего обеспокоены стоимостью жилья. Неудивительно, ведь пражские квартиры — одни из самых дорогих в европейских городах. Но молодых людей также волнуют глобальные конфликты и изменение климата, которое негативно сказывается на половине из них.
«Мы принадлежим к поколению, которое смиряется с тем, что ничто — ни возможность купить собственный дом, ни пригодная для жизни планета — не гарантировано нам, как поколению наших родителей», — сказала сайту Fortune Лиат, 27-летняя сотрудница некоммерческой организации. По ее словам, обращение к маленьким радостям — вполне логичная реакция на финансовые трудности и общую тревогу, которые испытывают молодые люди.
Более того, считается, что нынешняя культура маленьких удовольствий берет свое начало в пандемии коронавируса, которая принесла волну неуверенности в себе. Именно маленькие удовольствия стали ответом на чувство потери контроля, возникшее сразу после нее. По мнению Трейси Лланеры, профессора философии из Университета Коннектикута, это был способ для людей вернуть себе часть свободы и стабильности, которые они потеряли во время пандемии.
Социальные сети, особенно TikTok, несомненно, способствовали популяризации культуры маленьких удовольствий. Там появляются новые рекомендации о том, что люди могут сделать, чтобы стать счастливыми. Но в то же время создаются мемы, позволяющие посмеяться над собой и своими тратами, например, каждый день баловать себя любимым лакомством. Через месяц даже небольшие суммы складываются в единое целое.
Естественно, культура маленьких удовольствий распространяется и на потребительское поведение, которое движется в сторону небольших, более экологичных и продуманных покупок. Люди отходят от постоянного потребительства, которое им внушают в социальных сетях, и больше внимания уделяют собственным любимым мелочам.
Об этом свидетельствует тенденция к снижению потребления, которая проявилась в последние недели и месяцы. Люди стали уделять больше внимания качеству, а не количеству, будь то забота об окружающей среде или просто финансовые соображения. Наряду с культурой небольших поблажек, этот сдвиг начинают замечать и компании, которые, например, переходят на многофункциональные продукты.
Нынешний переход на принцип «меньше — значит больше», скорее всего, будет более долговечным, чем другие популярные тенденции консьюмеризма. После постоянно меняющихся тенденций и рекомендаций влиятельных людей у людей наконец-то появилась возможность сделать себя счастливыми, не тратя бездумные суммы денег на то, что им нравится.
Перспективы роскошного отдыха, дорогих модных вещей, современного жилья или шикарных автомобилей ушли в прошлое — по крайней мере для миллениалов и поколения Z. В нынешних экономических условиях молодые люди ищут способы сделать свою повседневную жизнь более приятной, не тратясь на дорогие предметы. Явление, называемое культурой маленьких удовольствий, не ново, фактически оно существует уже на протяжении века.
Нынешняя тенденция берет свое начало в предыдущих периодах экономической нестабильности, когда люди стремились совершать более доступные покупки, которые давали им небольшое ощущение роскоши. Например, во время Великой депрессии 1930-х годов появился термин «индекс помады», который до сих пор описывает рост продаж помады во время экономических трудностей. Помады маленькие, стоят недорого и дают женщинам ощущение изобилия.
Именно поэтому сегодня, когда экономика борется с инфляцией и медленным ростом, молодежь снова обращается к небольшим радостям, чтобы сделать свою повседневную реальность более красивой. Это может быть покупка качественного кофе, маленькой сладости в любимой пекарне, еда на вынос, одежда секонд-хенд или экологичные средства для кожи.
Недавний опрос компании Deloitte показал, что чешские миллениалы и поколение Z больше всего обеспокоены стоимостью жилья. Неудивительно, ведь пражские квартиры — одни из самых дорогих в европейских городах. Но молодых людей также волнуют глобальные конфликты и изменение климата, которое негативно сказывается на половине из них.
«Мы принадлежим к поколению, которое смиряется с тем, что ничто — ни возможность купить собственный дом, ни пригодная для жизни планета — не гарантировано нам, как поколению наших родителей», — сказала сайту Fortune Лиат, 27-летняя сотрудница некоммерческой организации. По ее словам, обращение к маленьким радостям — вполне логичная реакция на финансовые трудности и общую тревогу, которые испытывают молодые люди.
Более того, считается, что нынешняя культура маленьких удовольствий берет свое начало в пандемии коронавируса, которая принесла волну неуверенности в себе. Именно маленькие удовольствия стали ответом на чувство потери контроля, возникшее сразу после нее. По мнению Трейси Лланеры, профессора философии из Университета Коннектикута, это был способ для людей вернуть себе часть свободы и стабильности, которые они потеряли во время пандемии.
Социальные сети, особенно TikTok, несомненно, способствовали популяризации культуры маленьких удовольствий. Там появляются новые рекомендации о том, что люди могут сделать, чтобы стать счастливыми. Но в то же время создаются мемы, позволяющие посмеяться над собой и своими тратами, например, каждый день баловать себя любимым лакомством. Через месяц даже небольшие суммы складываются в единое целое.
Естественно, культура маленьких удовольствий распространяется и на потребительское поведение, которое движется в сторону небольших, более экологичных и продуманных покупок. Люди отходят от постоянного потребительства, которое им внушают в социальных сетях, и больше внимания уделяют собственным любимым мелочам.
Об этом свидетельствует тенденция к снижению потребления, которая проявилась в последние недели и месяцы. Люди стали уделять больше внимания качеству, а не количеству, будь то забота об окружающей среде или просто финансовые соображения. Наряду с культурой небольших поблажек, этот сдвиг начинают замечать и компании, которые, например, переходят на многофункциональные продукты.
Нынешний переход на принцип «меньше — значит больше», скорее всего, будет более долговечным, чем другие популярные тенденции консьюмеризма. После постоянно меняющихся тенденций и рекомендаций влиятельных людей у людей наконец-то появилась возможность сделать себя счастливыми, не тратя бездумные суммы денег на то, что им нравится.
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