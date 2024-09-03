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Диагноз: Европа движется в неправильном направлении
11 сентября 2024
13:00
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Мы не можем делать разумные инвестиции, мы не можем оцифровывать, мы не будем проводить реформы. Мы стагнируем из-за долгов, пишет о Чехии и Европе в целом профессор медицины, кардиолог Йозеф Веселка.
«Мы Volkswagen, а вы — нет», — скандировали 16 000 сотрудников немецкого автопроизводителя. Произошло это на встрече с руководством, где они протестовали против решения закрыть два завода и сэкономить 250 миллиардов крон в течение следующих двух лет. Этот план стал результатом ситуации, в которой немецкий производитель сталкивается со снижением спроса и доли рынка, особенно в сегменте электромобилей. Более того, немецкая компания не может выпускать их по цене, которая позволила бы конкурировать с производителями в Китае. Кстати, в этом году Пекин впервые планирует экспортировать больше автомобилей, чем импортировать.
В другом свежем сообщении из Германии говорится, что страна будет контролировать все свои границы в течение как минимум следующих шести месяцев, начиная со следующей недели. Это мера должна успокоить жителей, не уверенных не только в экономической ситуации, но и прежде всего в ситуации с безопасностью, ухудшенной миллионами принятых беженцев. Однако в более широком контексте пограничный контроль означает не что иное, как серьезную угрозу существованию всей Шенгенской зоны и свободному передвижению людей в Европе.
В других странах Европы видный итальянский политик и бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги представил результат своей годичной работы. Это доклад, адресованный Европейской комиссии, содержащий анализ потери европейской конкурентоспособности на мировых рынках, отсутствия инноваций, низкой производительности и возможных корректирующих мер.
Драги предлагает разумные ежегодные инвестиции в размере от 750 до 800 миллиардов евро, чтобы идти в ногу с такими мировыми конкурентами, как США и Китай. В то же время он призвал к созданию общего европейского долга для финансирования таких проектов, как «зеленый переход», цифровые проекты и оборонная политика. Он также обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности ключевых видов сырья, таких как медь или литий.
В то же время идут сложные переговоры по назначению европейского правительства, которое мы называем Европейской комиссией. Если все пойдет хорошо, то примерно через пять (!) месяцев после европейских выборов оно будет создано. Однако это может занять больше времени. К описанным выше символическим событиям добавляется еще одно, на этот раз указывающее на нашу ограниченную европейскую способность действовать.
В воскресенье три экономиста встретились в Праге на дискуссионном шоу Вацлава Моравца, и хотя каждый из них имеет разное идеологическое образование и профессиональное происхождение, они согласились в некоторых вещах. По мнению Хелены Горской, Йиржи Руснока и Яна Швейнара, Чехия нуждается в фундаментальных экономических реформах. Отступать некуда, ждать нечего.
Но чешская политическая сцена, как и европейская, живет своей собственной историей. По решению правительственных партий она продолжит брать займы для своей нормальной деятельности (а не только для разумных инвестиций). И, казалось бы, ответственные политики защищают эту долгосрочную неустойчивую позицию, сравнивая чешский долг с долгами других стран, у которых он еще больше. Все это призвано прикрыть экономический застой, в котором мы тоже живем в долг.
Оказывается, что государство не способно даже оцифровать процессы, которые оцифрованы во многих местах в частном секторе. Мы терпим неудачи в области рациональных инвестиций и каждый месяц узнаем, какие политики, чаще всего регионального уровня, арестованы. В середине избирательного периода министр финансов заявит, что мы не увидим ничего фундаментального от партий реформ, а премьер-министр вспомнит 15-летнюю неудачную попытку своей партии реформировать сектор здравоохранения. Они скажут, что усвоили урок, а это значит, что со сферой здравоохранения ничего не произойдет.
Судя по всем этим частичным картинам, кажется совершенно очевидным, что и Европа, и Чехия движутся в неправильном направлении. И пока ничего конкретного не указывает на то, что данная группа политиков сможет с этим справиться.
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