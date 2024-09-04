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В Чехии прогноз погоды на ближайшие четыре дня напоминает ситуацию с крупными наводнениями 1997 или 2002 годов, заявили эксперты
11 сентября 2024
16:05
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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней в Чехии напоминает 1997 и 2002 годы, когда Чехия пострадала от разрушительных наводнений. Об этом 11 сентября заявил министр окружающей среды Петр Хладик. По его словам, в некоторых регионах даже в оптимистическом варианте может выпасть 395 миллиметров осадков, а в пессимистическом — до 452 миллиметров. Дождь будет сопровождаться сильным ветром.
В Есениках выпадает около 1400 миллиметров осадков в год. При пессимистическом сценарии треть этого количества выпадет за несколько дней. В среднем в Чехии ежегодно выпадает от 600 до 800 миллиметров осадков. Однако в Богемии осадков должно выпасть меньше, чем на севере Моравии.
Министр сказал, что не хочет никого пугать, но, согласно прогнозам, наводнения могут произойти там, где они обычно не случаются. Это произойдет из-за насыщения почвы в течение нескольких дней интенсивных дождей.
Во всех речных бассейнах водохозяйственные службы уже готовят водохранилища. Для Слезской Харты и Кружберка готовится водохранилище объемом 70 миллионов кубометров. 200 миллионов кубометров должно быть доступно на Орлике и еще 103 миллиона на Липно, сказал министр сельского хозяйства Марек Выборны.
Осадки будут экстремальными, наводнения неизбежны, предупреждают метеорологи
«Нам нужно использовать сегодняшний и завтрашний день, чтобы опорожнить гидротехнические сооружения», — добавил Гладик.
Выборный отметил, что со времен разрушительных наводнений 1997 и 2002 годов многое изменилось и было принято множество мер. Однако для экстремальных наводнений их может быть недостаточно. На самом деле, меры всегда зависели от конкретного муниципалитета, от того, как он их организовывал, добавил он.
Министр внутренних дел Вит Ракушан обратился к мэрам с призывом напомнить о планах на случай наводнений и быть в контакте с региональными представителями. Он также попросил организаторов общественных мероприятий рассмотреть возможность их отмены.
Он также призвал людей не оставлять автомобили и другое мобильное имущество вблизи водотоков или обезопасить их.
Метеорологи в среду выпустили предупреждение об экстремальных осадках. С четверга по воскресенье местами выпадет от 150 до 250 миллиметров осадков, на востоке — до 300 с лишним миллиметров. В связи с этим ожидается повышение уровня воды и риск наводнений.
По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), самые сильные осадки ожидаются на севере, юге и востоке страны. В Пардубицком, Оломоуцком и Моравско-Силезском регионах действует предупреждение об экстремальных осадках, которые должны превысить 300 миллиметров.
С этим связан риск наводнений. «В результате обильных осадков мы ожидаем значительного подъема уровня воды с вечера пятницы. Наибольшие подъемы с многочисленными превышениями третьей стадии наводнения мы ожидаем в субботу и воскресенье», — заявили метеорологи.
Метеорологи предупреждают, что прогноз будет еще уточняться.
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