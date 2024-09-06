На что вы имеете право в случае наводнения

«Работник имеет право на отгул без выплаты заработной платы даже в случае прекращения движения или задержки общественного транспорта, если он не смог вовремя добраться до места работы другим способом», — сказал изданию адвокат Адам Валичек.



«В случае, если люди не могут добраться до работы в результате наводнения, это может стать существенным препятствием для работы со стороны работника, которое работодатель должен учесть», — добавил Адам Хуссейн из BDO Legal.



По словам Анны Чербаковой из юридической фирмы Spring Walk, люди также имеют право на неоплачиваемый отпуск, если они хотят помочь кому-то другому. «Отпуск предоставляется на строго необходимый период, который сотрудник должен обосновать», — добавила она.



В качестве альтернативы можно договориться с работодателем об отпуске или наверстать пропущенные часы. «Главное — открыто общаться с работодателем и искать гибкие решения. Работодатели должны идти навстречу и поддерживать сотрудников в трудные времена, но также важно, чтобы сотрудники предоставили достаточные доказательства своей ситуации и причины отсутствия», — отметила Анна Кеворкян, директор портала о работе JenPráce.cz.



Когда можно получить компенсацию заработной платы

Если люди не могут работать из-за затопления предприятия или не могут получить материалы после наводнения, они имеют право на 60% от своего среднего заработка, отметила Дана Ручкова, начальник отдела законодательства Министерства труда и социальных дел.



Адвокат Анна Чербакова отметила, что работнику может быть поручена и другая работа. «Если же речь идет о простое по вине работодателя, то полагается компенсация в размере 80% от среднего заработка», — добавила она.



Пособие в связи с закрытием школы

Родители дошкольников и школьников в возрасте до 10 лет, у которых детские сады и школы закрыты из-за наводнения, могут получить пособие по уходу за ребенком. По закону пособие можно получать в течение девяти календарных дней или 16 дней для родителя-одиночки. Ухаживать за ребенком родители могут по очереди. Размер пособия по уходу составляет 60% от уменьшенной базы ежедневной оценки за календарный день.



«Заявление не обязательно должно быть заполнено сразу. У клиентов есть достаточно времени, чтобы заполнить заявление и подать его работодателю, поэтому они могут подождать, пока пройдет наводнение», — говорится в сообщении Чешского управления социального обеспечения.



Пенсии в любом почтовом отделении

Администрация также сообщила, что люди смогут получить пенсию в другом почтовом отделении, если их почтовое отделение останется закрытым из-за наводнения. Для получения дополнительной информации можно обратиться в пенсионный колл-центр по телефону 800 050 248.



Пособие по оказанию срочной помощи

Пострадавшие от наводнения могут получить пособие на срочную помощь в размере до 72 900 крон на семью. Со вторника эту помощь могут выдавать мобильные группы сотрудников Бюро труда на местах. Деньги можно будет получить прямо на месте, сказал министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL).