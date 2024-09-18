Неужели не за кого голосовать? Наоборот, принять решение еще никогда не было так просто

Голосовать мне будет не за кого, последние несколько недель я получаю такие сообщения со всех сторон. Так говорят знакомые, друзья и люди, за которыми я слежу в социальных сетях. Они разочарованы выборами, которые состоялись в этом году, и боятся тех, которые нас ждут в следующем году. Они разочарованы теми, за кого проголосовали, и боятся остальных. Не за кого голосовать?



Наоборот, я думаю, что принять решение еще никогда не было так легко. Не положительно (тут может помочь инстинкт или просто положиться на случай), а отрицательно. Я знаю, за кого не голосовать. Моим единственным критерием для чешских политиков, находящихся у власти, является то, что они поддерживают и, если возможно, укрепляют тот факт, что мы при любых обстоятельствах являемся частью Запада. В принципе, большего я от них и не хочу.





Чехия принадлежит Западу: ее история, культура и мышление. Частично невольно, а частично по собственной глупости, нас временно оторвали от Запада и поместили на Восток. Мы не принадлежим этому миру и никогда не принадлежали ему. Я хочу, чтобы политики предотвратили нашу глупость -⁠⁠ а как вы знаете, человеческая глупость может быть бесконечной -⁠⁠ в будущем, если это возможно.





Вопрос в том, кто из чешских политиков на самом деле поддерживает Запад? Или что такое Запад? По мнению некоторых людей, в том числе, к сожалению, и членов правящей ODS, Запад предал истинные западные ценности, и поэтому они ищут в другом месте. Парадоксально, но зачастую скорее на Востоке.





Лично я на это говорю: к черту этот баланс. Это все равно, что почесать за правым ухом левой рукой. Да, я понимаю, что вам может не нравиться все, что делают западные политики. Мне это тоже не нравится. Но Запад есть Запад. За последние плюс-минус сто лет здесь было создано общество, которое больше всего сдвинуло мир к лучшему и в то же время является самым мысленно открытым и толерантным. Оно меньше всего насилует тех, кто в нем участвует.





Западные демократии пережили потрясения и катастрофы, но не потерпели фатального краха. За то время, пока западная цивилизация доминировала на планете, произошло фундаментальное и беспрецедентное сокращение бедности, увеличение средней продолжительности человеческой жизни, снижение детской смертности и повышение среднего уровня образования. Не только в западных странах, но и во всем мире. Это факты. То, что по-английски называется «послужной список».





Каков «послужной список» стран или культур, против которого возражают защитники традиционных ценностей? Россия и Китай — десятки, а может быть, сотни миллионов жертв из числа собственных граждан, уничтоженных коммунистической фантасмагорией. И любой, кто видел фотографии Ирана до 1979 года, до падения последнего шаха, и сравнивал их с сегодняшними, ясно видит, что воинствующий и нетерпимый религиозный экстремизм сделает с культурой и уровнем жизни.





Это так просто. С одной стороны, у нас есть страны, которые уже давно предоставили своим гражданам максимальную свободу и возможность осуществить свои мечты. Да, демократия как система, несомненно, кажется более уязвимой, чем тоталитаризм, исповедующий порядок и послушание. Но в долгосрочной перспективе мы видим, что именно западная цивилизация может решить свои проблемы и неопределенности. Вслед за этими другими остается бесконечное множество потраченных впустую и разрушенных жизней. Должны ли мы верить, что он сохранит западные ценности для Запада? Это наивно до глупости.





Я не люблю упрощения. Я наслаждаюсь сложностью мира. О деталях я могу спорить бесконечно. А иногда мне нравится защищать или, наоборот, критиковать то, в чем я не убежден, но делаю это ради удовольствия от дискуссии. Однако в то же время я осознаю, что бывают моменты, когда это необходимо упростить. Выборы — это такой момент в трудное и сложное время.





Меня не интересуют общие прокламации, пропагандирующие гуманность, демократию и свободу. Меня интересуют конкретные мнения, и именно в данный момент по трем конкретным вещам. И это подводит нас к упрощению, о котором я писал. Я знаю, что расстрою этим многих людей, поскольку они умеют упрощать. Но мне все равно.





Мой голос получит любой политик, который согласится со мной по этим трем тезисам: 1) Россия — преступное государство и Украину следует поддерживать, 2) Израиль имеет право защищаться от тех, кто хочет его уничтожить, 3) не существует ничего хорошего в коммунистическом режиме, который был в Чехословакии до 1989 года. Точка.





Кто хочет, я готов обсудить с ним сложности российской истории и дилеммы еврейского государства, хотя ни в том, ни в другом мне, наверное, не хватает знаний и эрудиции, как, впрочем, как и большинству людей в чешских соцсетях. Но я сделаю это для дискуссии, как уже писал. Когда дело доходит до будущего, тонкие интеллектуальные нюансы и релятивизм меня не интересуют.





Сегодняшний Запад — лучшее место в мире и истории для таких людей, как я. Кому нравится думать, во всем разбираться, и в то же время часто ошибаться. Наслаждаться сложностью и необъяснимостью многого из того, что нас окружает. Сомневайтесь в себе и других. Не соглашайтесь с другими, иногда даже с самим собой.





Запад делает все это возможным. Он хочет от нас только одного: в важных и принципиальных моментах мы можем различать существенное и определяющее, даже если это очень упрощенно. Потому что это моменты, когда просто приходится выбирать между добром и злом, хотя мы знаем, что мир на самом деле сложен и небинарен.





Понятия не имею, за кого буду голосовать, но четко решил, кто не получит мой голос. Я не навязываю вам свои три условия, не стесняйтесь выдвигать свои. Но следуйте за ними. Тогда даже на следующих выборах проголосовать не составит труда.