Пражский аэропорт отменяет или перенаправляет рейсы в Израиль и другие страны Ближнего Востока

«На данный момент мы регистрируем три отмененных вылета в Тель-Авив и четыре прилета из Тель-Авива на сегодня, 2 октября. Это линии, обслуживаемые авиакомпаниями Smartwings и Blue Bird Airways», — сообщила в среду во второй половине дня пресс-секретарь пражского аэропорта Дениса Хейтманкова.



Во вторник рейс Emirates из Праги в Дубай также был перенаправлен в Будапешт, а рейс Qatar Airways из Праги в Доху был перенаправлен в Анкару.



«Ввиду эскалации конфликта на Ближнем Востоке во вторник по соображениям безопасности были приостановлены полеты по регулярному маршруту Smartwings из Праги в Тель-Авив. Мы продолжаем внимательно следить и оценивать ситуацию и в зависимости от развития событий примем решение о возобновлении полетов с учетом безопасности наших клиентов и экипажей», — заявила пресс-секретарь Smartwings Group Владимира Дуфкова.



По ее словам, об отмене рейса клиенты по умолчанию информируются по контактным данным, указанным в бронировании. «Мы предложим пассажирам возможность перенести дату, если они захотят совершить поездку, в противном случае они имеют право на возврат средств», — добавила она.



Но есть и компании, которые пока не согласились на ограничения. «Пока мы летаем без ограничений. Если у пассажиров есть вопросы, они могут обратиться в наш офис», — рассказала Карла Свободова из пражского представительства израильской авиакомпании El Al.



Отмена или изменение маршрута рейсов касается не только пражского аэропорта, но и зарубежных. По данным сервиса FlightRadar24, после начала иранской атаки авиакомпании перенаправили свои рейсы из этого региона в основном в Каир (Египет) и Стамбул (Турция).



По данным Reuters, впоследствии были перегружены аэропорты в самом густонаселенном городе Турции и еще один аэропорт в Анталье, популярный среди туристов. Авиакомпаниям пришлось приземляться в более южных местах.



По данным FlightRadar24, во вторник около 80 рейсов, выполняемых Emirates, British Airways, Lufthansa или Qatar Airways, направлявшихся в крупные центры Ближнего Востока, такие как Дубай, Доха или Абу-Даби, были перенаправлены. Часть самолетов из Европы, находившихся в данный момент в воздухе, повернули назад.



Например, по данным airgeeks.com, немецкие рейсы Lufthansa в Мумбаи в Индии или Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах вернулись во Франкфурт-на-Майне. Рейс Swissair из Цюриха в Дубай наконец приземлился в Анталии.



Европейское агентство управления воздушным движением Eurocontrol предупредило пилотов об эскалации конфликта. Вскоре после начала иранской атаки было объявлено о закрытии воздушного пространства Иордании и Ирака, а также о закрытии ключевого транзитного пункта в воздушном пространстве, контролируемом Кипром. И Ирак, и Иордания вновь открыли свое воздушное пространство для гражданских рейсов после окончания атаки.



Из-за продолжающегося конфликта некоторые европейские авиакомпании, в том числе Lufthansa и голландская KLM, уже объявили об отмене рейсов в израильский Тель-Авив, ливанский Бейрут и иранский Тегеран как минимум до конца октября.