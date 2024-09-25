Индекс процветания: Чехия отстает в области цифровизации и инфраструктуры

Несмотря на то, что страна имеет самую густую железнодорожную сеть в ЕС и входит в число стран с самыми высокими инвестициями в транспорт, уровень оцифровки государственных услуг отстает от среднего по ЕС. Охват высокоскоростным интернетом также недостаточен: только 53% домохозяйств имеют доступ к высокоскоростному интернету, и только Греция имеет более низкий уровень охвата.



Чешская Республика опустилась на шесть мест по сравнению с предыдущим годом в области цифровизации и инфраструктуры. Уровень государственных инвестиций в транспорт оказался выше среднего: Чехия заняла второе место с показателем 3,9% от ВВП. Использование интернет-банкинга также улучшает свои позиции: им пользуются 80% чехов. С другой стороны, чехи оказались не в лучшем положении из-за более низкого уровня оцифровки государственной администрации



«Тем не менее Чехия улучшает свои показатели и в этой области: по последним данным, почти 77% интернет-пользователей используют eGovernment, что несколько выше среднего показателя по ЕС, составляющего 75%», — говорит аналитик «Европы в данных» Хана Винцоурова.



В этом году страны Бенилюкса продолжают оставаться лучшими в этом направлении. Первое место занимает Люксембург с почти повсеместным доступом в интернет в домохозяйствах и высокой плотностью платежных терминалов на душу населения. В самом низу рейтинга находятся балканские страны — Румыния и Болгария. Германия также заняла место ниже среднего — 23-е.



Высокие расходы на транспорт и самые густые железные дороги

Государственные расходы на транспорт в Чешской Республике составляют 3,9% ВВП, что является вторым показателем после Венгрии. Железнодорожный транспорт также остается сильной опорой для Чешской Республики. Имея 120,7 км железных дорог на 1 000 кв. км , Чехия может похвастаться самой густой железнодорожной сетью в ЕС. В будущем государство будет стремиться к укреплению позиций железнодорожного транспорта в контексте всей транспортной системы.



«С одной стороны, такой подход является частью транспортной политики государства, а с другой стороны, мы пытаемся исправить определенные исторические недочеты, которые у нас есть в плане мощности и масштабов сети, пригодной для скоростных дальних пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок в Чешской Республике», — объясняет Франтишек Емелька из Министерства транспорта.



Высокоскоростное железнодорожное сообщение может стать возможностью улучшить не только транспорт, но и экономику в целом. Об этом свидетельствуют экспериментальные данные проекта «Карта возможностей», который поддерживается организацией «Вторая экономическая трансформация» и другими некоммерческими организациями.



«На Чешскую Республику приходится до 12% мирового экспорта различных железнодорожных компонентов, таких как вагоны, тормоза, оси и тележки. Это яркий пример того, как чешские инженерные традиции могут извлечь выгоду из глобальной "зеленой" трансформации», — говорит Люция Беранкова, старший аналитик Second Economic Transformation.



Низкая плотность зарядных станций и еще более низкий уровень использования электромобилей

По плотности дорожной сети Чехия занимает 7-е место в ЕС с 1,7 км дорог на 1 кв. км. Однако качество самих дорог хуже. Чехи набрали 3,95 балла из семи, что ставит их на 6-е место.



Чехия также ниже среднего показателя по плотности зарядных станций для электромобилей. На 100 км дороги приходится 3,7 зарядного пункта. В Нидерландах, например, владельцы электромобилей могут заряжать свои машины на 109 станциях на 100 км. Однако ситуация в Чешской Республике сопровождается низкой долей электромобилей.



Тем не менее Мартин Клима из E.ON Drive Infrastructure отмечает, что ситуация с зарядными станциями не является однозначной: «Нидерланды имеют одну из самых высоких долей электромобилей в ЕС, и ее сеть в основном состоит из устаревших технологий переменного тока. Чешская сеть относительно надежна с точки зрения количества электромобилей и основана на быстрой зарядке, которая предлагает значительно больше удобств без длительного ожидания».



Высокоскоростной интернет остается слабым местом Чехии. Хуже только Греция

Чехия не занимает первых мест в ЕС по показателям, отражающим состояние интернет-покрытия. 92,8% домохозяйств имеют доступ к интернету, что ставит страну на 16-е место по сравнению с прошлым годом. Однако в области высокоскоростного доступа в интернет дела у Чехии обстоят не лучшим образом. Только 53,2% чешских домохозяйств имеют такой тип подключения, в результате чего Чехия опустилась на предпоследнее место над Грецией.



Удивительно, но Румыния занимает четвертое место по показателю «Цифровизация и инфраструктура», где высокоскоростным интернетом охвачено 95,6% домохозяйств.



Интернет-банкинг популярен

До 80% чехов пользуются интернет-банкингом. С такой долей населения Чехия занимает восьмое место в ЕС по этому показателю, демонстрируя наилучшие результаты в подразделе «Цифровизация».



Тереза Хртусова, аналитик компании Česká spořitelna, также согласна с растущей популярностью интернет-банкинга. «В настоящее время более трех четвертей наших клиентов регулярно пользуются мобильным приложением. В среднем они заходят в банк с мобильного телефона каждый день в течение месяца, чаще всего проверяя баланс счета, совершая разовые платежи или устанавливая лимит по карте. Клиентам также нравится использовать мобильный телефон для оплаты в торговых точках. Уже 52% клиентов с мобильным приложением George имеют платежную карту, хранящуюся в их мобильном кошельке», — говорит Хртусова.



По данным Европейского центрального банка, у чехов меньше возможностей для безналичной оплаты, чем у большинства других национальностей в ЕС. На 1 000 жителей приходится 23,5 платежного терминала. На Мальте на каждых трех жителей приходится примерно один терминал.



Доля чехов, использующих eGovernment, выросла до 77%

Все больше чехов работают с общественными и государственными органами власти в цифровом формате, используя услуги электронного правительства. Согласно сравнительным данным DESI 2024, почти 77% чехов, пользующихся интернетом, имели возможность решать вопросы с бюрократией через интернет. По словам Яна Хайнца из Агентства цифровых технологий и информации (DIA), более активное использование связано с постепенным увеличением количества услуг, которые можно получить онлайн. Благодаря BankID был упрощен и расширен доступ к электронной идентификации, которую граждане могут использовать для входа в онлайн-сервисы», — говорит Ян Хайнц.



Чешская Республика занимает второе место по общему уровню оцифровки государственного управления. Она отстает по количеству данных, которые предварительно заполняются в онлайн-формах государственных услуг, а также имеет низкие показатели по доступу к электронным медицинским картам. «Самые большие препятствия, которые мы видим, — это обязательная законодательная среда, сложность государственных закупок, опасность блокировки поставщиков и острая нехватка ИТ-экспертов в органах государственного управления», — утверждает Ян Хайнц из DIA.



Для повышения уровня цифровизации государственной службы в будущем планируется ввести Закон о праве на цифровые услуги — комплекс мер для государственных органов, которые будут применяться к десяткам информационных систем отдельных министерств. Он должен вступить в силу 1 февраля 2025 года.



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