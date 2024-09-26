Глава Центробанка Чехии: «Мы больше не допустим такой потери сбережений. Я за это ручаюсь»

Разумные траты — лучший вариант, сказал, обращаясь к чехам, председатель Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл. К концу года инфляция снова немного повысится, а в следующем году внутренний рост, как ожидается, будет слабее, чем прогнозировал центральный банк. Цены не будут снижаться быстро, прогнозирует Михл





Чехи надолго запомнят инфляционную волну последних трех лет. За три года цены совокупно выросли на 33 процента. В общей сложности инфляция в течение полутора лет была двузначной, а в сентябре 2022 года составила даже 18 процентов.





«Мы будем абсолютно открыто говорить о том, что мы хотим сделать. Это означает более высокие ставки, стабильную валюту, стабильность банковского сектора», — описал в интервью Михл стратегию центрального банка на следующие годы своего шестилетнего мандата.





Однако, по словам главы ЧНБ, рост цен на треть за три года является проблемой для репутации банка. «Это большой удар. Надо признать, что сам центральный банк в прошлом допустил две ошибки. Первый — сверхнизкие процентные ставки, второй — девальвация кроны и совершенно неудачное завершение девальвации кроны, что означало увеличение количества денег в банках», — сказал Михл, побывавший на руководитель учреждения более двух лет.





Хотя доверие к экономике как среди потребителей, так и среди компаний в сентябре возросло, Михл не ожидает, что люди начнут тратить значительно больше. «Я думаю, они будут тратить очень осторожно. Хорошая новость заключается в том, что реальные доходы уже растут. Плохая новость заключается в том, что экономика, особенно Германии, находится в состоянии рецессии, стагнации, и это вносит неопределенность в экономическое развитие. Вот почему разумные траты — лучший вариант», — говорит Михл.





В Чехии ожидается замедление роста





Еще в августе аналитики ЧНБ прогнозировали, что в следующем году экономика вырастет на 2,8 процента. Однако, согласно последним данным, она будет расти медленнее, сказал Алеш Михл относительно нового прогноза, который ЧНБ опубликует только в начале ноября. «Возможно, что будет немного хуже, но мы все равно ожидаем, что экономика немного вырастет, но цифры, скорее, снизятся. Если вас интересует краткосрочная перспектива, там будут скромные десятые доли», — сказал он.





Плохие сигналы исходят из экономики Германии, с которой тесно связана чешская экономика. Если Германия столкнется с серьезными трудностями, например, из-за проблем в автомобильной промышленности, ЧНБ готов снизить процентные ставки, сказал Алеш Михл. Но он не будет снижать ставки до нуля, заявил он.





«Если окажется, что экономика Германии значительно ухудшается, мы можем снизить процентную ставку. Я не ожидаю, что мы когда-нибудь — по крайней мере, в течение нашего мандата — увидим период, когда ставки будут равны нулю. Скорее, посыл таков: ожидайте, что ставки будут выше, чем в предыдущие десять лет, а нулевые ставки были ошибкой», — сказал губернатор SZ Byznys.





ЧНБ начал снижать базовую процентную ставку в конце прошлого года с семи процентов до 4,25 процента. По мнению Михла, возможности для более быстрого сокращения нет. «Мы не хотим ничего недооценивать, поэтому не будем быстро снижать эти ставки. К нейтральному уровню мы идем постепенно, шаг за шагом, чтобы все понимали, что мы сделаем все, чтобы инфляция никогда не повторилась здесь так, как была».





Инфляция немного повысится, говорит Михл





Инфляция в настоящее время вернулась к норме, чуть выше целевого показателя ЧНБ. Но к концу года он все равно должен вырасти. «Хотя инфляция составляет около 2,2 процента, мы ожидаем небольшого увеличения к концу года. Но мы прогнозируем, что в следующем году снова будет низкая инфляция», — заявил Михл, добавив, что центральный банк также внимательно следит за динамикой заработной платы.





«Разумное повышение заработной платы — да, но не чрезмерное. Я думаю, это также варьируется от компании к компании и от человека к человеку. В среднем зарплаты в ЧНБ вырастут примерно на 4,5 процента. Я бы никому не отказывал в хорошей зарплате, если у кого-то фантастические результаты и компания может себе это позволить, то пусть ему дадут большую прибавку к зарплате», — заявил губернатор в интервью.





До конца года Совет ЧНБ проведет еще два заседания по процентным ставкам — в ноябре и декабре. Два фактора могут остановить тенденцию снижения ставок. «Первое — это цены на услуги. Обычно, когда наблюдается большая инфляция, цены на услуги отстают от этого развития. Второй фактор — дефицит государственного бюджета. Если она не снизится, то увеличит инфляцию», — сказал он.



