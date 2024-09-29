Залог за аренду квартир должен быть возвращен арендаторам с процентами

«До высокой инфляции проценты по депозитам не были большой темой. Но теперь для некоторых это могут быть значительные суммы», — рассказал адвокат Ондржей Пройсс, который управляет сайтом dostubnyadvokat.cz.





Даже при 5-процентной ставке арендаторы могут получить приличную сумму. Согласно анализу Deloitte, во втором квартале этого года среднемесячная арендная плата по Чехии составила 305 крон за квадратный метр. При такой сумме арендатор платил бы за 70-метровую квартиру 21 350 крон.





В случае наиболее часто запрашиваемого двухмесячного депозита это означает депозит в размере 42 700 крон. Таким образом, упомянутые 5% представляют собой увеличение более чем на 2 000 крон в год.





Залог служит арендодателю страховым полисом, которым он может воспользоваться в случае ущерба, причиненного арендатором, или если люди перестанут ему платить. Владельцы квартир опасаются этого и уже давно призывают к более простому способу выселения неплательщиков.





Попытки обезопасить себя с помощью депозитов и других гарантий оказали в этом году существенное влияние, в частности, на студентов, откоторых арендодатели хотят множественных гарантий. «Даже в случае субаренды мы можем столкнуться с требованием двухмесячного залога и одновременно двухмесячной предоплаты за аренду», — заявил Мартин Понцер, руководитель службы цифровой недвижимости Bezrealitka.





Максимальная сумма, которую арендодатели могут запросить в качестве залога, составляет трехмесячную арендную плату. Если раньше собственник квартиры должен был хранить эти деньги на специальном счете в течение всего срока аренды и не имел права ими пользоваться, то по действующему Гражданскому кодексу он может распоряжаться ими по своему усмотрению. Но это также создает для него обязанность начислять проценты на сумму.





Право на проценты применяется даже в том случае, если это прямо не указано в договоре аренды. «Если в договоре что-то не оговорено, вопрос регулируется законом. А по нему арендатор имеет право на проценты», — сказал Пройсс.





Однако в правилах не указана конкретная процентная ставка. Уместно использовать, например, ставку по краткосрочным ипотечным кредитам на момент заключения договора между собственником и арендатором. Но это не правило.





«Закон, к сожалению, сформулирован именно так. Процентные ставки делятся по типу кредита, а не по местоположению. Проценты разные в случае ипотеки, разные в случае потребительского кредита», — добавил Пройсс. Именно поэтому полезно согласовать правила процентной ставки во время переговоров по аренде.





Несмотря на двусмысленность, это регулирование не следует обходить, например, если арендодатель и арендатор договорились о процентной ставке в размере 0,1%.





Если у арендатора возникнет спор с собственником, он может попытаться взыскать залог и проценты с него в судебном порядке. Проконсультируйтесь с организациями, которые занимаются этими проблемами. К ним относятся, например, Ассоциация арендаторов или некоммерческая организация Iuridicum Remedium.