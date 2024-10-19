Как узнать, кто прописан в вашей квартире?

Место постоянного проживания гражданина регистрируется в основном регистре населения. Каждый человек может иметь не более одного места постоянного проживания.



Гражданин также может приобрести постоянное место жительства в определенной недвижимости на основании договора аренды.





За выписку из информационной системы гражданин платит административный сбор в размере 50 крон.



«Регистрационный орган по его письменному запросу сообщает владельцу здания имя или имена, фамилию и дату рождения гражданина, в отношении которого он хранит информацию о месте постоянного проживания, соответствующем адресу здания», — говорится в законе о регистрации населения.





Управление обязано информировать собственника недвижимости об изменении лиц, зарегистрированных для постоянного проживания.



Задача регистрационного органа (органа по месту жительства) — информировать владельца недвижимости об изменении числа лиц, зарегистрированных для постоянного проживания, в течение 15 дней с момента регистрации изменения. В частности, уполномоченный орган должен уведомить владельца недвижимости об имени или именах, фамилии и дате рождения лица.



Владелец недвижимости может узнать, кто зарегистрировал у него ПМЖ

Владелец недвижимости имеет законное право направить письменный запрос в Бюро переписи населения, чтобы узнать, кто зарегистрирован в качестве постоянно проживающего по адресу недвижимости. После этого управление направляет уведомление владельцу недвижимости лично в руки.



Не имеет возможности узнать, кто зарегистрирован в качестве ПМЖ, владелец «жилой единицы»

Если недвижимость состоит из нескольких единиц жилья, невозможно выяснить, зарегистрирован ли человек на постоянном проживание в данной конкретной единице. «Невозможно предоставить владельцу определенной части здания (квартиры) информацию, указанную в § 10(8), так как регистрационная служба ведет учет зданий по описанию или регистрационным номерам, а не по отдельным жилым единицам», поясняет Управление муниципального округа Прага 4.



Аналогично те, кто пользуется недвижимостью на основании договора аренды, не смогут узнать, кто зарегистрирован там на ПМЖ.



Можно ли потребовать аннулировать прописку жильца, который фактически не пользуется недвижимостью?

Владелец или другое уполномоченное лицо (например, арендатор) может подать заявление об аннулировании постоянного места жительства лица в данной квартире. Однако они должны доказать, что лицо, зарегистрированное на постоянное место жительства в данной недвижимости, больше не имеет права пользоваться ею или что недвижимость больше не пригодна для проживания.



Бюро по связям с общественностью направит всем заинтересованным лицам информацию о начале процедуры и предоставит им возможность высказать свои замечания. Решение должно быть принято не позднее чем через 60 дней.



Вы ищете, где живут ваши знакомые? Власти не дадут вам эту информацию

Иногда люди обращаются в органы власти с просьбой найти постоянное место жительства своих старых друзей, одноклассников или даже родственников. Однако власти не могут предоставить такую информацию частным лицам.



Гражданин может получить информацию из информационной системы только на свое имя, заплатив административный сбор в размере 50 крон.



Можно ли как-то еще разыскать человека?

Единственный способ найти человека — это подать запрос на розыск. Министерство внутренних дел, используя информацию, содержащуюся в заявлении, попытается найти человека и передаст информацию о том, кто заинтересован в контакте с ним.



Разыскиваемое лицо само решит, хочет ли оно связаться с вами. За подачу заявления заявитель платит административный сбор в размере 500 крон.