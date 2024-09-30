1,6 млн человек в Чехии испытывают проблемы из-за цен на жилье

«Проблемы с жильем затрагивают далеко не только самую бедную часть нашего общества», — сказал автор анализа Ян Клусачек из инициативы «За жилье». «Энергетический кризис и другие факторы повлияли на стоимость арендного жилья, которое становится недоступным для все большего числа людей», — добавил он.



В докладе упоминается, что около 860 000 человек платят более 40 процентов своего дохода за жилье. Еще 700 000 человек мспытывают финансовые проблемы из-за дорогой энергии.



Согласно анализу, около 161 000 человек проживают в неадекватных перенаселенных квартирах, имеют крайне короткие сроки аренды (от одного до трех месяцев) или живут в общежитиях. Около 12 тысяч из них без крыши над головой или живут в общежитиях.



Проблемы касаются не только взрослых, но и примерно 62 тысяч детей. У них могут возникнуть трудности в учебе, например, из-за нехватки жилья.



«Основной причиной жилищного кризиса и бизнеса бедности является фактическая монополия торговцев бедностью на предоставление жилья людям, у которых нет другого выбора», — сказал Клусачек. Таким образом, он предстает собственником недвижимости, который пользуется системой жилищных льгот и сдает людям в аренду квартиры по завышенным ценам и зачастую некачественные.



По мнению Клусачека и других представителей инициативы, проблемы мог бы решить обсуждаемый сейчас закон о жилищной поддержке. Его подготовило Минрегиона во время правления предыдущего министра Ивана Бартоша («Пираты»).



Помимо прочего, закон предусматривает создание сети контактных пунктов, где люди смогут получить консультацию о том, как сохранить свое нынешнее жилье или как найти новое. Также вводится система гарантий для арендодателей. Они призваны мотивировать их предоставлять недвижимость малообеспеченным слоям населения.



По словам нового руководителя ведомства Петра Кулганека, обеспечение соблюдения закона также является одним из приоритетов. Однако нынешняя форма предложения не нравится оппозиции.



С законопроектом не согласно даже оппозиционное движение ANO. Депутат Ева Фиалова заявила, что это всего лишь еще один бюрократический инструмент, налагающий множество обязательств на муниципалитеты. По ее словам, голая формулировка закона поощряет спекуляции квартирами, и это будет зависеть от того, какие методические указания к этому добавят министерства. Именно они должны определять, как закон будет реалистично интерпретироваться.



Министр Кулганек признал, что до сих пор нет согласия по поводу формы закона. Он хочет продолжить обсуждение изменений. «Мы договорились с господином премьер-министром, что будет еще одно заседание по параметрам, чтобы предложение было приемлемым для коалиции», — сказал он.