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Три года работы правительства Фиалы: зарплата чехов увеличилась, но многие потеряли деньги

Новости 420on
13 октября 2024
18:30
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Как изменился уровень жизни чешских домохозяйств за последние три года при правительстве Петра Фиалы? У чехов стало больше денег, но они чувствуют, что все снова стало дороже.
Не прошло и месяца с тех пор, как движение ANO одержало убедительную победу на региональных выборах под лозунгом «Мы вернем вам то, что отняло у вас правительство Фиалы». Но если вы спросите граждан об их потерях, то обнаружите, что дела у чехов на самом деле идут не так уж плохо.

По крайней мере, именно так можно охарактеризовать результаты опроса, проведенного агентством Ipsos специально для Seznam Zprávy. В начале октября агентство опросило 1050 человек из всех регионов Чешской Республики о том, как они живут за двенадцать месяцев до выборов в парламент и, в частности, как изменилось их материальное положение по сравнению с 2021 годом.

С точки зрения доходов чехи в целом улучшили свой уровень жизни по сравнению с тем, что было три года назад. Тех, чьи доходы — будь то зарплата или пенсия — не выросли с 2021 года, составляет всего 23 процента. Однако остальные почти три четверти опрошенных признают, что их доходы выросли.

Чаще всего люди сообщали о росте доходов до 5 процентов; в основном об этом заявляли представители старшего поколения — половина респондентов в возрасте 66-99 лет. Однако на рост доходов, в данном случае пенсий, влияет индексация.
Рост более чем на 20 процентов по сравнению с 2021 годом чаще всего отмечают молодые люди в возрасте до 35 лет, которые выходят на рынок труда или продвигаются по карьерной лестнице, что также улучшает условия их оплаты труда.

Хотя опрошенные говорят о том, что зарабатывают больше, они также чувствуют, что все стало дороже. О сокращении финансов в своих семейных бюджетах рассказали 42 процента респондентов в совокупности.

«По сравнению с 2021 годом пропорционально увеличились расходы домохозяйств, чаще всего на энергию, еду и жилье. Это самые важные расходы, которые просто нельзя сокращать», — говорит аналитик Драбик.

Причина кажущегося снижения может заключаться и в том, что инфляция, помимо роста реальных цен, повлияла и на сберегательные счета, обесценив финансовые резервы некоторых домохозяйств. Кроме того, в кризисные годы некоторые люди были вынуждены пополнять свои финансовые резервы, а другие и вовсе их потеряли.

«Чехи часто хранят свои сбережения в незащищенных от инфляции формах. Поэтому то, что инфляция сделала со сбережениями чешских граждан, — это нечто страшное», — подтверждает экономист Даниэль Мюних из CERGE-EI. Он добавляет, что потери в финансах ощутили в основном домохозяйства с низкими доходами, в то время как средний класс столкнулся с обесцениванием своих сбережений в наибольшей степени.

Однако настроение в чешских семьях постепенно улучшается. «В прошлом преобладал пессимизм, даже когда речь шла о перспективах на будущее. Сегодня ситуация улучшается, и мы видим это по данным», — добавляет Драбик. Он отмечает, что до 33 процентов респондентов теперь считают, что их экономическая ситуация в действительности не изменилась. А 22 процента респондентов даже отмечают улучшение.

«Становится все больше домохозяйств, которые отмечают улучшение своей жизненной ситуации за последний год, а также домохозяйств, которые с оптимизмом смотрят в год грядущий. В конце концов, согласно опросу PAQ, страх перед ростом цен также неуклонно снижается с 2022 года, хотя в настоящее время около половины людей испытывают беспокойство», — говорит экономический социолог Мартина Мысикова из Института социологии Академии наук.

По ее словам, в последние два года уверенность потребителей растет, что отражается на готовности покупать. «В целом стало меньше домохозяйств, которые значительно экономят на расходах на продукты питания и потребительские товары, а также на посещении ресторанов, культуру и путешествия», — говорит социолог.

Большая часть доходов молодых людей уходит на жилье

Помимо доходов чешских домохозяйств, в исследовании Ipsos для Seznam Zprávy рассматривалась трансформация расходов. Опрошенные в ходе исследования люди сообщили, что в течение месяца они больше всего платят за еду, жилье и энергию.
При более внимательном изучении данных выясняется, что, хотя продукты питания, как правило, являются самой крупной статьей расходов чешских домохозяйств, высокая доля ежемесячных расходов на жилье характерна для одной возрастной группы — молодежи.

Стоимость жилья растет, и покупка недвижимости становится все более сложной с финансовой точки зрения. Более высокая арендная плата влияет на молодое поколение, которое также описывает в опросе, что расходы на жилье поглощают большую часть их ежемесячного дохода. За ним следуют продукты питания, а на третьем месте — коммунальные услуги.

«Для возрастной группы 18-35 лет жилье действительно является „большим бременем“, чем для других поколений. Конечно, это связано с тем, что пожилые люди исторически живут в собственных домах. В то же время из других исследований мы знаем, что молодые люди хотят жить в собственных домах. Но они скептически относятся к тому, смогут ли они когда-нибудь этого добиться», — говорит Драбик.

Старшее поколение, напротив, чаще всего говорит, что расходы на коммунальные услуги имеют решающее значение. По данным опроса Ipsos, 40% людей в возрасте 54-99 лет заявили, что электричество и газ являются их основными ежемесячными расходами. На втором месте, как и у более молодых людей, находятся продукты питания, а на третьем — расходы на жилье.
Чехия уровень жизни зарплата цены Опрос общественного мнения
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