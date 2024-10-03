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Сливочное масло уже стоит 90 крон. Перед Рождеством оно может стать еще дороже

Новости 420on
15 октября 2024
09:00
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Новый рекорд побит. В чешских магазинах появился первый ценник на сливочное масло, который еще полгода назад был бы немыслим. Как предупреждают эксперты, перед Рождеством цены могут вырасти еще больше.
Несмотря на то, что на этой неделе в супермаркетах проходят акции на отдельные виды сливочного масла, читатель Podnikatel.cz обнаружил в одной из сетей масло с ценником менее 90 чешских крон (86,90 чешских крон с НДС).

Речь идет о сливочном масле Jihočeská Madeta, которое в настоящее время продается по такой цене в розничной и оптовой сети JIP potraviny. Оптовая цена составляет 71,19 чешских крон без НДС, в то время как в других сетях это же масло стоит от 55 до 65 чешских крон, что было обычной ценой до недавнего времени.

Цена на сливочное масло стремительно растет

Как мы уже сообщали, цены на продукты питания подстегивают инфляцию, которая в сентябре составила 2,6%, а к концу года, по мнению аналитиков, может достичь 3%. Помимо сливочного масла, значительно подорожали полуобезжиренное молоко длительного хранения, мясо птицы, овощи и фрукты. Подешевели только свинина и картофель.

Таким образом, торговые сети снова начали повышать цены. При этом в высоких ценах они винят своих поставщиков. У нас проблема: крупные производители продуктов питания массово добиваются повышения цен, а сегодня они даже разослали в СМИ сообщение о том, что в следующем году продукты питания могут значительно подорожать, сообщил Томаш Пруза, президент Конфедерации торговли и туризма Чешской Республики , в социальной сети X.

Чешская продовольственная палата сообщила, что в следующем году цены на продукты питания могут продолжить расти. Виноват в этом Европейский союз. По данным палаты, представляющей интересы отечественных производителей продуктов питания, на Чехию обрушивается «цунами» противоречивых «зеленых» мер, которые увеличат и без того значительную административную нагрузку на производителей и повысят их затраты на производство продуктов питания.
Чехия
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