Взгляд родителей на запрет мобильных телефонов в чешских школах. Помогают или вредят?

Педагоги, социологи, психологи, чиновники министерства, специалисты по соцсетям, неврологи рассказали о запрете на мобильные телефоны в школах Чехии, который в настоящее время вводит, например, начальная школа Травники во Всетине, начиная с октября. В результате Всетин ввел полный запрет на использование мобильных телефонов во всех школах. Аналогичным образом, начиная с этого года, они наступают в Постршельмове Оломоуцкого района. 21-я начальная школа в Пльзене два года назад избавилась от телефонов, а ученики в Печках в Колинском районе также остались без смартфонов.





Однако до сих пор наиболее квалифицированным экспертам — родителям — было предоставлено мало места для аргументации.





Для точности. Я говорю сейчас о запрете телефонов в начальных классах (1-5 классы). Личного опыта со старшими классами у меня пока нет. Но даже запрет на всё не является строгим. Учителя могут раздавать детям телефоны, если укажут, что они полезны для обучения.





Я думаю, что подход к технологиям на втором уровне должен кардинально отличаться. Напротив, использование телефонов в обучении может быть полезным. Не говоря уже о средних школах. Здесь даже необходимо грамотно интегрировать в обучение мобильные телефоны и все, что связано с Интернетом и новым ИИ. Чтобы учащиеся и студенты могли узнать, как мобильные телефоны могут облегчить их жизнь и работу. И что на самом деле телефон — это не материализованное в пластике копыто Люцифера, а зачастую чрезвычайно полезный и мощный работник. Однако, чтобы получить такие знания, нужно повзрослеть, повзрослеть, повзрослеть и так далее.





Однако в этом тексте мы с разрешения остановимся на первом-пятом классах, когда дети сегодня чаще всего получают свои первые мобильные телефоны. А для вдохновения давайте переступим границу. С сентября почти в 200 начальных школах Франции детям приходится класть свои мобильные телефоны в шкафчики при входе в здание. Если так называемый цифровой прорыв окажется успешным, с января 2025 года запрет на использование школьных телефонов будет применяться повсеместно во Франции.





С этого года мобильные телефоны, планшеты и умные часы также запрещены в Новой Зеландии и Нидерландах, в том числе в средних школах. Также в Испании увеличивается число регионов, которые ограничивают использование мобильных телефонов в начальных школах. В Португалии телефоны запрещены в определенные дни месяца.





Цифровое чудо





Визит к бабушке, где мы дождались окончания обеда, подачи торта и вручения подарков, был в традиционном духе. Тяжело было мне, человеку старой закалки. Дети дрались из-за мобильных телефонов. И они немного разозлились, даже расстроились, когда их забрали. Им очень хотелось иметь возможность сражаться вместе или друг против друга (не дай Бог) в виртуальных вселенных или смотреть смешные видео на YouTube.





Чудо (ненавижу обесценивать этот священный термин, но лучшего здесь придумать не могу) произошло, когда все устройства вышли из строя с разницей в несколько минут. А родители наотрез отказались заряжать аккумуляторы.





Атмосфера внезапно напомнила мне радость моего собственного спокойного детства (без сомнения, радикально идеализированного с течением времени), когда мы с родными и друзьями играли в разные игры на деревенском участке более сорока лет назад (и, да, мы бы, конечно, этого не делали, если бы в нашем распоряжении были современные технологии).





Но вернемся к празднованию дня рождения 2024 года. Друзья дочери через некоторое время молча взяли в руки мелки, клей, скотч, ножницы, нитки, жемчуг. и в тишине, которая убаюкала автора этого текста блаженным послеобеденным сном, делали бумажных мишек и ожерелья из бусин.





Разница в настроении в комнате была фантастической. Никаких споров, не говоря уже о драках, никакого дергания за волосы. Даже сотрудничество.





Как оказалось, на школьных скамейках это работает аналогично. В начальной школе в Добржиховицах уже несколько лет запрещены телефоны во время занятий и на переменах. Дети могут использовать их с согласия учителей. «Мы замечаем, что они снова начали веселиться вместе», — вспоминает Петра Мейстржикова Сулкова, заместитель директора 1-го класса. По ее словам, в коридорах школы есть надувные мячи, футбольные мячи или тряпичные мячи. «Наблюдающим учителям трудно, но мы стараемся», — сказала она iDNES.cz.





Примерно так же говорит и «лицо» школьной сети PORG Мартин Роман. «Я думаю, это было бы на благо детей, на благо их психического здоровья. Сотовые телефоны означают рост киберзапугивания, сотовые телефоны являются символом статуса. А доказано, что если у ребенка на столе лежит сотовый телефон, даже если экран выключен, одно только его нахождение в поле зрения снижает обучение на 21%. Потому что он на самом деле думает: а что, если бы появился новый статус, новое сообщение? Он не может сконцентрироваться. (…) Есть исследования, согласно которым, если у студента во время занятий есть при себе мобильный телефон, то в 93 процентах случаев он использует его для чего-то иного, чем обучение», — рассказал он.





В школах PORG телефоны запретили относительно давно. «Мы сделали это около семи лет назад, и у родителей это вызвало определенный положительный отклик примерно 99 к 1. Динамика тоже была разной. Во время перемен вы смотрели на группы детей: один играл в игру, трое детей смотрели через его плечо. Теперь дети играют в шахматы, читают книги, разговаривают. Это очень важно. Хотя мы не можем жить без социальных сетей и мобильных телефонов, если мы отложим это, мы подарим детям большой подарок в жизни», — говорит Роман, который после ухода из ČEZ окончил Университетский колледж Лондона по магистерской программе по эффективности обучения и воспитания. .





Не обязательно быть Зденеком Матейчеком, чтобы оценить эти качества как явно положительные. А родители начинающих школьников? Если судить по моему окружению, 99% из них воспринимают сотовые телефоны как чуму, в лучшем случае необходимое зло. И столько же из них проголосовали бы за запрет в школах.