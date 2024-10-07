Россияне отмывают деньги через Чехию. Минюст нашел способ, как это предотвратить

В 2020 и 2021 годах через Чешскую Республику было отмыто более 100 миллиардов крон через так называемые сквозные счета. С начала войны в Украине, которую Российская Федерация развязала в феврале 2022 года, объем таких финансовых операций сократился примерно на треть — половину, в основном из-за санкций и отключения российских банков от системы SWIFT. Теперь деньги поступают не напрямую из России, а через другие страны, например, Казахстан.





«Цель готовящегося законопроекта — разрешить выводить подозрительные активы, выявленные в ходе уголовного разбирательства, которые не могут быть эффективно выведены по действующим правилам. Имущество можно будет вывести при условии, что суд на основании всех обстоятельств дела или подозрительных фактов, существование которых доказывает прокурор, придет к выводу, что имущество имеет незаконное происхождение», — сообщили в Министерстве юстиции, возглавляемом министром Павлом Блажеком (ODS).





Законопроект о выводе активов незаконного происхождения (так называемых поточных счетов) должен быть готов к 31 декабря 2024 г. Чиновники министерства отправят его на межведомственное согласование в течение октября.





Способ заключается в том, что в Чехии создается компания без истории и на ее счет перечисляются деньги для отмывания. Раньше из России, теперь — из стран, не подпадающих под санкции.





Деньги перехватывает Служба финансового анализа, спрашивает владельца денег о том, о каких средствах идет речь, и на время замораживает их. «Но ФАО не может доказать их происхождение, поэтому они снова размораживают средства, и компания тут же отправляет их в другую страну, например в Швейцарию. Это позволит отмыть деньги через Чехию», — пояснил редакции Михал Зуна (TOP 09), председатель парламентской комиссии по контролю за финансово-аналитическим управлением, которая занимается проектом.





Сообщается, что другие европейские страны следуют аналогичной процедуре и, перехватив деньги, поступающие из Чехии, будут спрашивать у национальных властей, не являются ли они грязными деньгами. Чешские власти должны ответить, что это не доказано, и тогда сделка будет считаться беспрепятственной.





Поэтому в прошлом году была создана рабочая группа по этому вопросу, в которую вошли представители министерств юстиции, внутренних дел, Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), Управления финансового анализа (FAU) и других учреждений, чтобы разработать, как предотвратить подобную практику. С этой целью был подготовлен анализ на шестидесяти трех страницах, в котором, в частности, указаны три возможных пути — гражданский, административный или уголовный.





Некоторое время назад правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) выбрало третий вариант, то есть уголовный, согласно которому замороженные деньги неясного происхождения могут быть конфискованы в пользу государства на основании нескольких критериев, изложенных в готовящемся законе.





«Речь идет не о доказательстве вины конкретного человека или организации, как это происходит сейчас, а о криминальном происхождении. Это будет происходить по принципу перевеса вероятности, то есть по тем параметрам, которые будут в законе. Например, если будет установлено, что компания вовлечена в оффшорные схемы, не имеет истории, есть связь с криминальными авторитетами, отказывается раскрывать происхождение денег, то суд может вынести решение по уголовному делу», — пояснил Зуна.





Практика такова: прокурор инициирует специальную процедуру по выводу активов с неясным происхождением, а уголовный суд завершает дело постановлением. При этом могут использоваться все виды доказательств, включая прослушивание телефонных разговоров. Однако это должны быть самые тяжкие преступления, от которых должны быть получены деньги.





Закон должен распространяться и на серьезные дела об отмывании денег. «Таким образом, в рамках специальной процедуры по выкачиванию активов должна быть предусмотрена возможность выкачивания активов в связи с процедурой по серьезному отмыванию доходов от преступлений, по которой, хотя лицо не может быть осуждено из-за отсутствия идентификации предикатного преступления, активы незаконного происхождения могут быть выкачаны, поскольку для их выкачивания не требуется идентификация преступления, от которого эти активы получены», — пояснили в Минюсте.





Закон все же придется привести в соответствие с европейской директивой об уголовной конфискации, которая придерживается аналогичной точки зрения и которую Чешская Республика должна будет применять.





Похищенные средства, скорее всего, станут доходом государственного бюджета.

Зуна считает, что закон пройдет через законодательный процесс до конца этого парламентского срока. «Для меня будет приоритетом добиться его принятия как минимум до конца парламентского срока, но чем раньше, тем лучше», — заключил он.