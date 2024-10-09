Школьные обеды изменятся со следующего года

«У нас в детских садах часто возникает проблема, что дети не хотят их есть. Но в дни проекта, когда дети готовят обеды сами, и внезапно это срабатывает», — объясняет диетолог Ева Калембова, работающая со школами в Праге 6.





«Или мы еще прячем еду. Намазка из сыра и игл работает отлично. Супы нам помогли. Когда их смешивают с кремом, они настолько вкусны, что дети даже не замечают, что в них есть пшено», — добавляет она.





Именно здесь, в детском саду «Парлержова», вместе с тридцатью другими школами они приняли участие в пилотном тестировании новой потребительской корзины, которая должна изменить способ подачи школьного питания. Постановление готово, сейчас оно находится на рассмотрении в Минобразования, и согласно ему, дети должны питаться со следующего учебного года.





«Потребительской корзине 30 лет. Сама по себе она настроена правильно, но с годами портфель продуктов, которые могут поступать в столовые, изменился, поэтому перемены необходимы», — говорит руководитель проекта Александра Костялова из Государственного института здравоохранения.





Обеды? Скорее эволюция, чем революция





Как практически меняются обеды, можно продемонстрировать на такой классике. Суп-гуляш и булочки в таком сочетании не преуспеют. Помимо прочего, детям необходимо будет включать в каждый прием пищи овощи или фрукты.





Но это не будет драматическая революция. Согласно новому постановлению, будет достаточно, если суп-гуляш будет заменен картофелем с корнеплодами, а булочки могут остаться в меню.





Вместе с небольшими корректировками внесены и другие изменения. Например, рыбу дети будут есть чаще — каждую неделю, а не раз в две недели. Немного увеличится употребление бобовых и цельнозерновых круп, фрукты и овощи будут присутствовать при каждом приеме пищи, напротив, сократится частота мясных блюд, сладких напитков, а также употребление продуктов высокой степени индустриализации. Также должно быть меньше соли.





«Мы также уточнили, какие продукты входят в потребительскую корзину, а какие нет. Приведу пример: в настоящее время в группу фруктов как часть потребительской корзины можно включать соки, сиропы, батончики-мюсли или даже фруктовый чай», — объясняет Коштялова, что в будущем станет невозможным.





Однако у изменений есть и свои критики. Некоторые эксперты опасаются, что дети будут получать более сбалансированное питание, но вернут его тем более, например рыбу или бобовые. И поэтому количество отходов будет только увеличиваться.





«Предложение, которое сейчас подается, демонстрирует глубокое незнание технологий переработки и, прежде всего, качества пищевых продуктов, доступных на рынке», — говорит Марек Земанек, представитель Продовольственной палаты.





Кто за это заплатит?





Но еще более фундаментальный вопрос касается будущего школьного питания.





Прага 6, которую Министерство здравоохранения называет примером хорошей практики и где также расположен упомянутый во введении детский сад «Парлержова», уже выделяет из собственных средств на школьное питание относительно значительные средства.





Помимо прочего, применяются услуги диетологов, которые контролируют качество и сбалансированность местной кухни. Столица также субсидирует зарплаты непреподавательского состава, в том числе поваров.





Но это действительно не единый стандарт, и изменениям подвергаются учредители детских садов и начальных школ. Вице-премьер-министр и министр здравоохранения Властимил Валек (ТОП 09) решительно поддерживает изменение детского питания, поскольку, по его мнению, это первый шаг на пути к здоровому образу жизни, а, следовательно, и к низким затратам на здравоохранение в дальнейшем.





С другой стороны, в госбюджете на этот год не нашлось средств на все должности непедагогического персонала в школах, куда входят и женщины-повара. Кроме того, работникам кафетерий платят на грани минимальной заработной платы, и теперь они сталкиваются с другими изменениями, которые потребуют от них продолжения образования и инноваций.





Очевидно, здесь это возможно, и таких школ и детских садов много, говорит министр здравоохранения Валек, добавляя, что, по его словам, учредители школ должны брать на себя большую ответственность.





Даже больше, чем сегодня, качество обеда будет зависеть от места, где человек живет. Если у учредителя есть средства и желание поддержать школьное питание, дети там тоже получат качественный обед или перекус. В противном случае в лучшем случае все останется по-прежнему, в худшем — школьное питание умрет.