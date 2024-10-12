Комментарий: Государство не обеспечит спокойную старость. Люди должны научиться экономить и инвестировать

Еще два десятилетия назад мало кто задумывался о том, что определенная часть его пенсии должна состоять из собственных финансовых активов и доходов от них. Сейчас такая ситуация складывается. Если раньше мы могли рассчитывать на государственную пенсионную систему, которая воспринималась как надежная и стабильная, то сегодня выясняется, что этот путь не лишен рисков, и многие люди начинают уделять внимание созданию собственного капитала.



Неуверенность в устойчивости государственной пенсии появилась в 90-х годах, когда развернулась дискуссия о демографических изменениях и старении населения. Платежная система, которая зависит от нынешнего работающего поколения, постепенно вызвала опасения по поводу ее долгосрочной устойчивости. Сегодняшнее работающее поколение уже имеет более низкие ожидания в отношении государственных пенсий, чем поколение 20-летней давности.



Несмотря на то, что в прошлом предпринималось несколько попыток реформирования, чешская пенсионная система по-прежнему опирается в основном на распределительное финансирование. Однако политические дебаты о необходимости перемен и поощрении индивидуальных накоплений, то есть участия людей в финансовом обеспечении своей пенсии, продолжаются.



Люди становятся более активными



Неопределенность в отношении будущей формы пенсионной системы заставляет людей более активно подходить к накоплению и инвестированию средств на пенсию, что, безусловно, является позитивным изменением.



В 1994 году государство впервые начало поощрять накопления на пенсию с помощью государственных взносов и налоговых льгот на пенсионное обеспечение. К сожалению, гарантия получения неотрицательного дохода, которая в течение многих лет преподносилась как преимущество, привела к тому, что многие вкладчики стали полагаться на государство и не стали активно искать другие возможности для инвестирования. В результате доходность этих фондов оказалась очень низкой, а люди, откладывающие деньги на пенсию, по-прежнему не уверены в своих силах.



Однако неопределенность вокруг пенсий оказала и положительное влияние — повысила финансовую грамотность. Теперь люди имеют более широкий доступ к информации об инвестировании и пользуются ею. Финансовый рынок также открывается — помимо пенсий, которые в 2013 году были преобразованы в дополнительные пенсионные накопления, теперь существует целый ряд других вариантов инвестирования, включая ETF, паевые инвестиционные фонды и фонды квалифицированных инвесторов.



Кроме того, в этом году государство представило новый долгосрочный инвестиционный продукт, который еще больше расширяет это предложение.



Хотя технологические достижения сделали инвестирование более доступным для тех, кто не имеет опыта, роль консультанта по-прежнему важна. Образованный консультант — это не просто брокер, предлагающий финансовые продукты, он становится тренером и проводником, помогающим клиентам достичь финансовой независимости и поставить финансовые цели, основанные на долгосрочном планировании.



Например, многие люди не станут самостоятельно увеличивать свои пенсионные взносы или переходить в более динамичные фонды, даже если это будет выгодно для них. Это явление зависит не только от уровня образования и характерно для всех социальных слоев. Образованный консультант может существенно помочь им в этом и других последующих шагах.



Вдохновение из США



Еще одним важным фактором является развитие рынка финансовых консультаций. Уже в 2010 году в рамках Европейской ассоциации была создана Чешская ассоциация финансового планирования. Ее цель — внедрение европейских квалификационных и этических стандартов в области финансового консультирования и планирования в Чешской Республике.



Это способствует профессионализации отрасли и повышает доверие к рынку. Сертификаты EFA, EFP или PFP гарантируют качество консультаций и соблюдение этического кодекса.



В США консультанты, получившие образование по программе Certified Financial Planner (CFP), помогают людям накопить капитал для выхода на пенсию. Индивидуальные инвесторы также имеют налоговую поддержку не только со стороны государства, но и со стороны работодателей. Это время постепенно наступает и в нашей стране.



Сегодня современные платформы, недорогие фонды и образованные консультанты создают возможность для всех, кто хочет создать пожизненный доход на пенсию. Только от каждого из нас зависит, какой путь мы выберем — положимся ли мы на государство или будем действовать по собственной инициативе.