В Чехии все заявители на выплату пособий должны будут предоставить подтверждение дохода и активов

Предстоящую проверку активов представил на пресс-конференции министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, мера призвана обеспечить более высокую адресность помощи и ее выплату нуждающимся. До сих пор имущественное положение оценивалось только для людей, обратившихся за помощью в материальной нужде. Реформа пособий заключается в замене четырех существующих взносов одним. Законопроект обсуждается в Палате депутатов.





«В настоящее время имущественная проверка проводится только в случаях материальной необходимости. Как это ни парадоксально, мы проверяем людей с самыми низкими доходами. Мы не проверяем тех, у кого есть недвижимость и более высокий доход.... На западе от нас такие проверки проводятся давно. Мы хотим знать, что деньги идут туда, где они необходимы», — сказал Юречка. Он назвал оценку финансового положения всех претендентов на новое пособие «историческим шагом» и сдвигом в предоставлении адресной поддержки.





После реформы службы занятости смогут начать выплачивать новое пособие государственной социальной помощи вместо нескольких жилищных пособий и доплат, прожиточных пособий и детских пособий с июля следующего года. Поддержка должна быть разной для домохозяйств с доходом до и выше прожиточного минимума в 1,43 раза. Кандидаты могут иметь максимум два объекта недвижимости. Им придется жить в одном. Второй им придется продать в течение трех лет. Если бы они сохранили его, они не имели бы права на государственную помощь по истечении трехлетнего периода. Бюро труда также сосредоточится на автомобилях. Каждый взрослый член семьи мог иметь автомобиль. Размер накоплений должен составлять от 200 000 до 400 000 крон в зависимости от количества членов семьи. Однако в них не включены накопления с государственным пособием, например пенсия, отметил министр.





Сведения о квартирах, домах или дачах чиновники должны получать из кадастровой книги, а об автомобилях — из кадастрового учета. По словам представителей Минтруда, они будут следить за остатком на счете в банке, а не за движением по счету. Он добавил, что в будущем правила можно изменить.





Должна быть подана и обработана только одна заявка. Размер пособия должен быть градуирован в зависимости от доходов и трудовой деятельности, люди могут увеличить сумму получаемой премии за труд. Необходимо устранить переломные моменты, когда человек теряет государственную помощь, если его заработок превышает одну крону, сказал Юречка.





Предложенные правила еще могут быть изменены в депутатами. Затем закон может быть одобрен нижней палатой в конце ноября и Сенатом к концу января, полагает министр.