Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

В Чехии все заявители на выплату пособий должны будут предоставить подтверждение дохода и активов

Новости 420on
22 октября 2024
14:20
314
Все заявители и получатели денег от государства на жилье и детей должны будут документально подтвердить свои доходы и имущество после пересмотра системы выдачи пособий с первой половины следующего года. Бюро труда будет учитывать имеющуюся недвижимость, автомобили и сбережения семьи, чтобы люди могли получить право на денежную помощь.
Предстоящую проверку активов представил на пресс-конференции министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, мера призвана обеспечить более высокую адресность помощи и ее выплату нуждающимся. До сих пор имущественное положение оценивалось только для людей, обратившихся за помощью в материальной нужде. Реформа пособий заключается в замене четырех существующих взносов одним. Законопроект обсуждается в Палате депутатов.

«В настоящее время имущественная проверка проводится только в случаях материальной необходимости. Как это ни парадоксально, мы проверяем людей с самыми низкими доходами. Мы не проверяем тех, у кого есть недвижимость и более высокий доход.... На западе от нас такие проверки проводятся давно. Мы хотим знать, что деньги идут туда, где они необходимы», — сказал Юречка. Он назвал оценку финансового положения всех претендентов на новое пособие «историческим шагом» и сдвигом в предоставлении адресной поддержки.

После реформы службы занятости смогут начать выплачивать новое пособие государственной социальной помощи вместо нескольких жилищных пособий и доплат, прожиточных пособий и детских пособий с июля следующего года. Поддержка должна быть разной для домохозяйств с доходом до и выше прожиточного минимума в 1,43 раза. Кандидаты могут иметь максимум два объекта недвижимости. Им придется жить в одном. Второй им придется продать в течение трех лет. Если бы они сохранили его, они не имели бы права на государственную помощь по истечении трехлетнего периода. Бюро труда также сосредоточится на автомобилях. Каждый взрослый член семьи мог иметь автомобиль. Размер накоплений должен составлять от 200 000 до 400 000 крон в зависимости от количества членов семьи. Однако в них не включены накопления с государственным пособием, например пенсия, отметил министр.

Сведения о квартирах, домах или дачах чиновники должны получать из кадастровой книги, а об автомобилях — из кадастрового учета. По словам представителей Минтруда, они будут следить за остатком на счете в банке, а не за движением по счету. Он добавил, что в будущем правила можно изменить.

Должна быть подана и обработана только одна заявка. Размер пособия должен быть градуирован в зависимости от доходов и трудовой деятельности, люди могут увеличить сумму получаемой премии за труд. Необходимо устранить переломные моменты, когда человек теряет государственную помощь, если его заработок превышает одну крону, сказал Юречка.

Предложенные правила еще могут быть изменены в депутатами. Затем закон может быть одобрен нижней палатой в конце ноября и Сенатом к концу января, полагает министр.
Чехия пособия технологии законы
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
21 ОКТЯБРЯ 2024
494
ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕХИ ХОТЯТ ИЗУЧАТЬ ЯЗЫКИ, РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ИСПАНСКОГО
11:30
21 ОКТЯБРЯ 2024
5158
ЖИЗНЬ
КРУПНЫЕ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
15:00
20 ОКТЯБРЯ 2024
1612
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: ГОСУДАРСТВО НЕ ОБЕСПЕЧИТ СПОКОЙНУЮ СТАРОСТЬ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ И ИНВЕСТИРОВАТЬ
17:00
19 ОКТЯБРЯ 2024
1820
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ ВЛОЖИТ 18,2 МИЛЛИАРДА КРОН В СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ
14:00
18 ОКТЯБРЯ 2024
1134
ЖИЗНЬ
КОММЕНТАРИЙ: «ОДЕРЖИМОСТЬ» ЧЕХОВ СОБСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ — ЭТО НЕ ПРИХОТЬ, А НЕОБХОДИМОСТЬ
10:15
18 ОКТЯБРЯ 2024
1410
ЖИЗНЬ
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ ИЗМЕНЯТСЯ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
19:30
17 ОКТЯБРЯ 2024
720
БИЗНЕС
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО ПРОВЕРЯЕТ SEZNAM
09:00
17 ОКТЯБРЯ 2024
1891
ЖИЗНЬ
РОССИЯНЕ ОТМЫВАЮТ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ЧЕХИЮ. МИНЮСТ НАШЕЛ СПОСОБ, КАК ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ
11:30
16 ОКТЯБРЯ 2024
934
ЖИЗНЬ
ЗАРПЛАТЫ ПОЛИТИКОВ В ЧЕХИИ ЗА 10 ЛЕТ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ
08:00
16 ОКТЯБРЯ 2024
3026
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ПЕРЕСТАЮТ УПОТРЕБЛЯТЬ КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ. ПРОДАЖИ РЕЗКО СОКРАТИЛИСЬ
16:30
15 ОКТЯБРЯ 2024
1493
ЖИЗНЬ
ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ НА ЗАПРЕТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ЧЕШСКИХ ШКОЛАХ. ПОМОГАЮТ ИЛИ ВРЕДЯТ?
09:00
15 ОКТЯБРЯ 2024
3072
ЖИЗНЬ
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО УЖЕ СТОИТ 90 КРОН. ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ ОНО МОЖЕТ СТАТЬ ЕЩЕ ДОРОЖЕ
08:00
15 ОКТЯБРЯ 2024
2520
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ РАЗОЧАРОВАНЫ. ТРЕТЬ ИЗ НИХ ОЦЕНИВАЕТ НЫНЕШНЮЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ПРИ КОММУНИСТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
09:30
14 ОКТЯБРЯ 2024
5432
ЖИЗНЬ
ЗАЛОГ НА ПЭТ-БУТЫЛКИ И БАНКИ: ЧТО, КОГДА И ПОЧЕМ?
18:30
13 ОКТЯБРЯ 2024
1996
ЖИЗНЬ
ТРИ ГОДА РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИАЛЫ: ЗАРПЛАТА ЧЕХОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ, НО МНОГИЕ ПОТЕРЯЛИ ДЕНЬГИ