Работать, пока не умрешь? В Чехии люди будут выходить на пенсию в 67 лет

Сейчас этот срок ограничен 65 годами, и реформа сдвинет его под давлением демографических данных. Вопрос в том, прекратится ли и когда повышение пенсионного возраста. Первоначально предполагалось, что возраст будет непрерывно увеличиваться. В конце концов, повышение пенсионного возраста, вероятно, все-таки получит верхний предел. Согласно поправке, предложенной депутатами правительства, возраст для выхода на пенсию будет составлять 67 лет.





По мнению экономиста Филипа Пертольда, который является членом консультативной группы министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), это психологически разумный шаг, с помощью которого правительство хочет приглушить неодобрение общественности непопулярной меры. «Я думаю, что обществу имеет смысл переварить реформу. Автоматический механизм, у которого нет потолка, очень сложно продать населению», — размышляет Пертольд.





Даже 67-летний лимит, возможно, не является окончательным, и, вероятно, в будущем его придется снова повысить. Но теперь о нас заботятся уже около трех десятилетий, сказал экономист аналитического центра IDEA в CERGE-EI. «Конечно, это вновь открывает ящик Пандоры политических переговоров, но мы с ним столкнемся через 30 лет. Лично для меня любой прорыв 65-летней отметки важен».





Нововведение касается людей 1989 года рождения и позже. Для более старших возраст будет постепенно увеличиваться из расчета на один месяц в год — в зависимости от года рождения. Это второе изменение, с которым политики — на этот раз члены Социального комитета — выступили перед третьим чтением. По инициативе демографов темпы снизились с первоначальных двух месяцев в году. Этот параметр изменится для всех, родившихся в 1966 году и позже.





После 65 лет люди начнут выходить на пенсию только в 2030 году, если реформа «переживет» следующие правительства. Оппозиционное движение ANO уже заявляет, что отменит реформаторские меры, когда придет к власти. Однако уже сегодня пенсионный возраст растет, отмечает пенсионный эксперт: «Он растет очень быстро». Два месяца в году для мужчин, до четырех месяцев в году для женщин с детьми. И это никто не оспаривает.





Пертольд опровергает опасения, что многие люди даже не доживут до пенсии. «Говорят, что на пенсии нужно прожить примерно четверть жизни, 21 год. Но если вы посмотрите на текущую статистику Управления социального обеспечения Чехии, цифры намного выше. Это даже 28 лет для женщин и 23 для мужчин».





Кто выпадает из досрочного выхода на пенсию?





Третьего изменения в реформе требуют депутаты Ян Якоб (TOP 09) и Марек Бенда (ODS). Они хотят существенно сузить круг людей, которые в силу требовательности своей профессии могли бы выйти на пенсию досрочно, не сокращая ее. Именно это коалиция изначально хотела обеспечить для профессий, которые входят в четвертую группу риска и входят в третью группу.





«Насчитывалось около 120 000 человек, которые постепенно могли получить право на досрочную пенсию в неизменном виде в зависимости от количества отработанных смен. Они бы вышли на пенсию на два-три года раньше. На мой взгляд, удивительное парламентское предложение, вышедшее из-под пера TOP 09 и ODS, значительно сводит эту группу только до четвертой категории, которая является наиболее требовательными профессиями, влияющими на постоянное здоровье, что составляет около 15 000 человек», — комментируют данные Министерства здравоохранения.





Даже если описанные изменения размоют реформу, ее смысл сохранится. Новые пенсии будут расти медленнее. Люди выйдут на пенсию позже. По мнению Пертольда, влияние на государственные финансы по-прежнему будет значительным.





«Для меня это по-прежнему важная реформа, позволяющая разумным образом контролировать государственные финансы в будущем. Надо понимать, что отмена сверхбрутто-зарплаты обошлась нам более чем в один процент ВВП. И ни один политик не желает снова повышать эти налоги», — напоминает Пертольд о снижении подоходного налога.





До действий этого правительства предполагаемый дефицит пенсионной системы примерно к 2050 году, когда ожидается, что проблемы пенсионной системы достигнут кульминации, составлял пять процентов ВВП.





Благодаря снижению темпов валоризации и ужесточению условий досрочного выхода на пенсию, которые уже утверждены, оценка дефицита в середине столетия улучшилась до трех процентов ВВП. После реформы дефицит должен быть сокращен примерно до 1,5% (с поправками) или даже до одного процента ВВП (первоначальный вариант, без поправок).





Сократить фиксированные расходы для самозанятых?





Хотя, по словам экономиста Пертольда, «мы приближаемся к тому, чтобы совершить такой крутой поворот», в пенсионной системе еще предстоит проделать большую работу. Он рекомендовал бы правительству сосредоточиться на высоких фиксированных ставках расходов самозанятых. Благодаря им самозанятые имеют низкую оценочную базу и вносят меньший вклад в пенсионную систему, чем наемные работники.





«У офисных профессий точно нет 60% расходов от доходов. Эти сборы бессистемно низки. И больше всего этим пользуются самозанятые люди с высокими доходами», — жалуется Пертольд. Минимальная база налогообложения для самозанятых увеличивается относительно существенно и будет продолжать расти. Однако, по мнению Пертольда, снижение фиксированных ставок политически недопустимо.





«Министерство финансов само по себе имело предложение изменить фиксированные ставки расходов, но оно не прошло через политические переговоры», — говорит Пертольд.





Около 4 миллиона чехов уже откладывают деньги на пенсию, но неэффективно.





Поддержка финансовых продуктов (пенсионные накопления, строительные сбережения, налоговые вычеты по ипотечным кредитам) в Чехии обходится примерно в 20 миллиардов крон ежегодно. Но эта поддержка не достигает цели, говорит экономист.



