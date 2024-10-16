Даже хуже, чем опасались эксперты. В Чехии детей рождается меньше всего в истории

Эксперты ожидали, что число новорожденных детей из года в год будет постепенно уменьшаться, но не так драматично.





Волна народонаселения последних лет, когда ежегодно рождалось от 110 000 до 120 000 детей, резко остановилась. В прошлом году родилось 101 000 детей, в 2023 году — всего 91 000, а в этом году рождаемость достигла рекордно низкого уровня.





Пока у нас есть данные только за первую половину этого года, но из этого следует, что нас ждет еще один довольно резкий спад. С января по июнь рождаемость снизилась на 10% в годовом исчислении. При этом число новорожденных сокращалось такими же темпами и в предыдущие годы.





«Если ситуация существенно не изменится во второй половине года, то, исходя из данных первой половины года, можно ожидать, что число родившихся в этом году будет самым слабым в истории Чехии. Годовое снижение только в первом полугодии превышает 4 000 детей», — подтверждает Микаэла Немечкова из Департамента демографической статистики Чешского статистического управления.





Если бы темпы снижения оставались на том же уровне во второй половине года, за весь 2024 год в Чехии родилось бы всего около 82 000 детей.





Что происходит с чешским обществом, что рождается все меньше и меньше детей? Первая часть ответа проста. Женщины из самого слабого поколения достигают возраста пика рождаемости начиная со второй половины девяностых годов.





«Однако снижение рождаемости в 2023 году и прогноз на 2024 год ближе всего к пессимистическому сценарию, так называемому низкому варианту прогноза численности населения с 2023 года», — добавляет Немечкова.





Однако даже в этом негативном варианте предполагалось, что родится не менее 88 5000 детей.





«Но это значение, вероятно, не будет достигнуто в этом году. Если не будет роста общей рождаемости — значение этого года, по моим оценкам, составит всего 1,33 ребенка на одну женщину, то фактическое ежегодное число рождений может упасть ниже 75 000 к 2030 году», — поясняет демограф Томаш Фиала из Экономического университета. в Праге.





А вот вторая часть ответа на снижение числа рожденных детей сложнее. Приход более слабого поколения сам по себе все еще не может объяснить столь резкий спад.





«В 2021 году резко выросла рождаемость, на что большое влияние оказала рождаемость второго порядка (зачатие второго ребенка, прим. ред.). С 2021 по 2023 годы фертильность первого порядка была отложена, то есть родительство было отложено до позднего возраста. Я думала, что ситуация стабилизируется, но эта тенденция продолжается», — объясняет Йитка Слаба, демограф с факультета естественных наук Карлова университета и представитель проекта SYRI.





По мнению Фиалы, страх перед будущим может сыграть роль в снижении рождаемости, будь то крупные события, такие как война в Европе или климатический кризис, или нынешние экономические — рост цен на предметы первой необходимости, в том числе на жилье. Но также возможно стремление к более комфортной жизни.





Однако другие явления также могут быть сильными.





«Этот вопрос еще недостаточно изучен, а также мало обсуждается вопрос о том, в каких отношениях живут люди», — говорит Слаба.





«У некоторых людей просто нет партнера. Они хотели бы иметь детей, но не образуют пар и им не с кем их завести. Это хорошо демонстрирует исследование „Современная чешская семья“, второй этап которого мы скоро начнем. Он работает с международно сопоставимыми данными, и из более старой статистики мы знаем, что структура поведения партнеров полностью меняется», — добавляет демограф.





Влияние на школы и пенсии





Непосредственное воздействие низкого уровня рождаемости будет положительным. Родители самых маленьких детей не будут испытывать такого давления в детских садах, а затем и в школах, как мы наблюдали в последние годы в начальных и средних школах.





Напротив, призывы к закрытию некоторых объектов могут вырасти. Однако демографы предостерегают от этого. Либо потому, что может произойти разворот в обратную сторону, и через несколько лет мы снова столкнемся с нехваткой мест. Однако при этом необходимо напомнить, что Чехия не имеет достаточных возможностей для поступления двухлетних детей в детские сады или детские группы. В этом может помочь сохранение существующих мощностей.





Однако в долгосрочной перспективе необходимо задуматься о функционировании всей экономики. Если сегодня пятая часть населения пенсионного возраста, то к середине века это может быть уже треть.





Возможно, в будущем произойдут положительные изменения или экономика чудесным образом ускорится, и для устойчивости системы не будет необходимости снижать пенсии или значительно повышать пенсионный возраст, считает экономист Петр Янский.





Однако сейчас мы скорее видим, что даже если пенсионная реформа будет одобрена, согласно демографическим предположениям, в 2050 году возникнет риск высокого дефицита пенсионной системы, добавляет Янский, который является членом правительства. Национальный экономический совет.





Таким образом, в относительно ближайшем будущем может оказаться, что демографическое развитие Чехии приобретает крайне негативную тенденцию. И нужно будет быстрее подходить к серьезным реформам — не только пенсионной, но и системы здравоохранения.