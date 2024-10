Средняя продолжительность жизни выросла на три четверти года, в каких регионах Чехии люди живут дольше всех?

Это следует из данных, опубликованных Чешским статистическим управлением в профессиональном журнале Statistics and Us. Измерялась так называемая ожидаемая продолжительность жизни при рождении, то есть среднее количество лет, которое имеет шанс прожить только что родившийся мальчик или девочка.



«В прошлом году этот показатель увеличился второй год подряд после временного снижения, вызванного ростом смертности во время пандемии ковидов, — говорит демограф Дэвид Моравек.



С 2001 года средняя продолжительность жизни мужчин выросла почти на 4,9 года. Для женщин она увеличилась на 4,3 года.



Самая высокая продолжительность жизни мужчин и женщин в прошлом году была в Праге. Для женщин она составила почти 83,9 года, для мужчин — 78,2 года. За ней следуют Южно-Моравский край с 83,09 годами для женщин и Градец-Кралове с 77,7 годами для мужчин.



В целом, однако, продолжительность жизни связана со здоровой окружающей средой, образом жизни или наличием достаточного количества подходящих врачей. И именно столица в этом году по результатам бенчмаркингового исследования Place for Life признана лучшей, например, в области здравоохранения.



«Число врачей и стоматологов, количество больничных коек на тысячу жителей здесь самое высокое. С другой стороны, средний уровень заболеваемости — самый низкий», — говорит руководитель проекта Дэвид Павлат.



С другой стороны, данные не принесли Праге никаких серьезных изменений. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в период с 2019 по 2023 год, по словам Моравки, подтвердила общее улучшение ситуации в регионах, которые сильнее пострадали от пандемии ковируса. У мужчин она увеличилась больше всего в регионе Злин — на 0,7 года, а у женщин — в регионе Карловы Вары — на 0,9 года. В Праге, однако, в прошлом году этот показатель у мужчин был ниже, чем до введения ковида.



«Интересно посмотреть на разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин, которая значительно отличается в разных регионах. Например, в Градец-Кралове продолжительность жизни женщин на 4,8 года выше, чем у мужчин, а в Моравско-Силезском крае эта разница составляет 6,6 года», — говорит демограф.



Помимо ожидаемой продолжительности жизни, для описания продолжительности жизни человека часто используются и другие показатели, такие как модальная и медианная продолжительность жизни. Первый показатель отражает наиболее распространенный возраст смерти, который в прошлом году составил 84,5 года для мужчин и 88,7 года для женщин. «Медианная продолжительность жизни указывает на возраст, в котором половина родившихся доживет до данного уровня смертности», — говорит Моравек. Она составила 79,6 года для мужчин и 85,4 года для женщин. И модальная, и медианная продолжительность жизни в прошлом году выросли.



Изменения в пенсионной реформе



Ожидаемая продолжительность жизни также активно обсуждалась в связи с пенсионной реформой, где министр труда и социальных дел хотел измерить продолжительность жизни на пенсии в соответствии с этим параметром для людей в возрасте за пятьдесят. Люди должны были получать пенсию в среднем за 21,5 года.

Но в итоге он прислушался к призывам демографов, которые заявили, что возможны колебания от года к году. Поэтому, согласно поправке коалиции к реформе, пенсионный возраст в конечном итоге будет повышаться выше 65 лет на месяц в год с 2031 года, то есть для класса 1966 года и моложе, пока не остановится на отметке 67 лет для класса 1989 года.