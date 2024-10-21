Вьетнамцы часто поддерживают жизнь в маленьких чешских городах

35-летний Хонза Буй, который приехал в Чехию в 12-летнем возрасте вместе с родителями, принадлежит к местной вьетнамской общине. Он владеет несколькими объектами недвижимости в городе, управляет газетным киоском и баром, а также вместе с деловым партнером возродил полуразрушенную фабрику в соседней Поустке.



«Я занялся этим, потому что увидел в этом потенциал. Более того, мы с коллегой сказали, что хотим спасти здание, вернуть его в первоначальное состояние. А если ты умеешь считать, то знаешь, что все вернется к тебе», — говорит Хонза. Сейчас там находится офис его компании, а остальные помещения он сдает в аренду другим заинтересованным лицам для производства и хранения.



Кроме Хонзы, во Фридланте живут и ведут бизнес десятки его соотечественников.



«Вьетнамцы живут здесь уже около 20 лет. Они владеют здесь недвижимостью, у них в основном есть различные магазины. Они практически спасли розничный бизнес во Фрыдланте. Дома, которые принадлежат им, служат им для проживания и ведения бизнеса. Они заботятся об этих домах прежде всего для того, чтобы иметь средства к существованию, поэтому снаружи они обветшали или имеют старые окна, но внутри они функциональны. Для нас самое главное, чтобы эти объекты были жилыми и предоставляли общественные услуги», — сказал мэр Фридланта Дан Рамзер (ODS).



Он особенно хвалит их трудолюбие, благодаря которому небольшие магазины в городе работают почти круглосуточно.



«Обычный чех не отказался бы от этого, он работает по восемь часов в день, ему нравится иметь много свободного времени. А здесь, во вьетнамских магазинах, работает вся семья, они трудятся там каждый день, с утра до вечера. Людям нравится делать там покупки», — резюмирует Рамзер.



Предприниматель Буй объясняет, почему вьетнамцы привыкли работать таким образом и что это довольно распространено и в их родной стране.



«Вьетнамцы ужасно трудолюбивы. Я встаю в пять утра и иду на работу, а потом остаюсь там до вечера», — описывает Хонза то, как работают вьетнамские семьи. Они берут отпуск на несколько недель, едут во Вьетнам навестить родственников, возвращаются и начинают все сначала. Потому во Вьетнаме, нет такой социальной системы, как в Чехии. Не работаешь — не получаешь никаких пособий, поэтому приходится работать.



Фридлант — далеко не единственный город на севере с сильной вьетнамской общиной. Например, в Яблонне-в-Подештеди, городке с населением менее 4 000 человек, они владеют целым рядом объектов, в том числе памятниками культуры.



Он также подтверждает, что вьетнамские продавцы держат в городе розничные магазины. Недавно здесь открылась «Норма», скоро появится «Пенни». Но до сих пор в городе не было сетей, и вьетнамцы были единственными продавцами продуктов в центре. Они же управляют единственным продуктовым магазином в жилом комплексе Марквартице, рассказывает Рыдл.



Специалисты по сохранению наследия также тесно сотрудничают с вьетнамскими владельцами зданий. «Мы часто встречаемся с ними, особенно в небольших городах. Их главная цель — не украсить дома, а сохранить их, и если у них есть план пристроек или других изменений здания, они всегда советуются с нами, а если мы отказываем, они никогда не нарушают запрет», — резюмирует Эрика Земенова, специалист Либерецкого филиала Института национального наследия.



Среди других городов, где они владеют ценными объектами, она назвала Дубу, Голаны и Градек-над-Нисоу.

Даже в Градеке вьетнамские владельцы пытаются извлечь максимальную выгоду из своей недвижимости без необходимых инвестиций.



«Исключение составляет Карел, который прекрасно отремонтировал дом на площади, где теперь располагаются магазин прохладительных напитков, магазин товаров первой необходимости и квартиры на втором этаже. Да и в остальном с ним всегда очень хорошее сотрудничество». Владельцы бывшей столярной мастерской на улице Гусова тоже частично отремонтировали свою собственность, и я думаю, что здесь тоже есть стремление со временем улучшить ее состояние», — говорит Павел Фарский, мэр приграничного городка Градек-над-Нисоу. Но он говорит, что это скорее яркое исключение, подтверждающее правило.