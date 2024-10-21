«Не надо жить в центре города»: ночные туры по барам беспокоят пражан, но полностью они не исчезнут

Сейчас вторник, 10:30 вечера. Но вы вряд ли узнаете, что это будний день. У входа в клуб M1 Lounge на Масной улице группа из примерно 20 человек ждет, пока охрана пропустит их внутрь. Из окон доносится громкий разговор на английском языке. Группа туристов находится здесь на одной из остановок в рамках «паб-кроула» — перемещения туристов от бара к бару с гидом.



«Мы приехали сюда в основном для того, чтобы повеселиться. Я оставила дома детей и мужа и собираюсь развлечься», — объясняет британка лет 30, одна из участниц мероприятия.



Ее не беспокоят крики и смех, которые мешают жителям центра. «Мне все равно, что мы их здесь беспокоим. Значит, они должны жить не в центре Праги, а где-то на окраине. Они могут переехать», — сказала она. Охранник клуба говорит, что все в порядке, и пропускает группу внутрь.



Все организованные походы по пабам выглядят одинаково. Туристы платят от 600 до 800 крон с человека. Они начинают с бара, принадлежащего самому агентству, где могут бесплатно пить пиво, вино и крепкие спиртные напитки в неограниченном количестве. Через час-два они переходят в другие заведения. Обычно это две остановки, и в каждой из них участники получают бесплатный напиток. После этого они оказываются в танцевальных клубах, таких как Carlsbad или Duplex.



По словам одного из мужчин, контролирующих вход в M1 Lounge, здесь тоже иногда возникают проблемы с «паб-кроулами». Но, по его словам, ничего такого, с чем бы он не сталкивался в других местах, где ему приходилось работать. «Иногда они приходят очень пьяные, бьют стекла и кричат. Но когда я работал в других местах, было то же самое, пьяные просто не умеют себя вести», — объясняет он.



Бар только для туристов



Через некоторое время у входа в M1 появляется менеджер клуба, но он не хочет отвечать на вопросы. Вместо этого он впускает меня внутрь, чтобы я могла увидеть, как выглядит остановка в пабе.

Клуб практически пуст, за исключением тех, кто пришел с гидом. Играет громкая музыка, которая слышна на всю улицу. В меню напитков я прочитала, что 0,3 литра пива можно выпить за 130 крон, и, по словам охранников, возможно, именно поэтому здесь мало чехов.



На улице я вижу, как один из местных жителей сердито хлопает окном, но не вызывает полицию. Пражская полиция ежедневно получает несколько сообщений о нарушениях ночного покоя, особенно в центре города. «Чаще всего нарушения происходят перед ресторанами и барами, особенно в летние месяцы, когда в Праге увеличивается число туристов, как чешских, так и иностранных», — говорит представитель полиции Ева Кропачова.



Выйдя из клуба M1, я направляюсь на улицу У Милосрдных, где находится одна из компаний, организующих «пабные прогулки», — Drunken Monkey. Когда я захожу, они уже закрываются. Это одно из тех мест, где начинается тур, а последняя группа уже ушла. Однако помощница менеджера все еще стоит за барной стойкой. По ее словам, запрет на «паб-кроллы» ничего не даст, кроме ухудшения.



«Если мы можем их сопровождать, это контролируется, мы можем за ними следить», — объясняет она. «Если мы не будем ходить с ними, мы не будем беспокоиться о том, как они шумят и не слишком ли они пьяны. Например, несколько раз я вызывала скорую помощь, когда кто-то заходил слишком далеко, а теперь мы откажемся от этого», — говорит менеджер, которая не назвала своего имени.



Изменения запрещают только организованные прогулки по Праге в ночное время, с 10 вечера до 6 утра.



«При нынешнем положении дел, конечно, прогулки по пабам не прекратятся, мы просто переделаем их в соответствии с правилами. На самом деле мы будем просто давать рекомендации, куда пойти за пивом, а вместо гидов их может сопровождать, скажем, охранник. Никто не может запретить нам открыть бар в самом начале или давать рекомендации и, может быть, скидки в других заведениях», — рассказывает помощник управляющего заведением, описывая изменения, которые произойдут.



В Прагу за культурой, а не за алкоголем



Муниципалитет Праги 1, который предложил столице ввести запрет, надеется, что это значительно улучшит ситуацию на улицах в вечернее время. «Наша цель — улучшить качество жизни в центре города, предотвратить дальнейшее беспокойство жителей и способствовать тому, чтобы туризм в Праге был направлен на культурные впечатления, а не на чрезмерное употребление алкоголя», — сказал Джанкарло Ламберти (TOP 09), депутат совета и председатель финансового комитета района, который подготовил предложение.



Один из жителей улицы У Милосрдных также назвал пивные туры неприятностью для местных жителей. «На тротуаре всегда было 30-40 пьяных людей, и я старался избегать их. Моя девушка ходила ко мне по другой улице, чтобы не проходить мимо них», — говорит он. Он не захотел назвать редакции свое имя.



Владелец Drunken Monkey, как сообщается, пытался связаться с властями Праги 1, чтобы договориться о встрече до обсуждения изменений. Однако, по его словам, ответа не последовало.



По словам пресс-секретаря Праги 1 Каролины Шнейдаровой, члены совета даже не знали о попытке организовать встречу. «Я обратилась к нескольким политикам из руководства, и никто из них не получал просьбы о встрече по этому поводу», — сказала она.



Городская полиция будет выписывать штрафы за несоблюдение нового запрета. «Размер штрафов будет зависеть от конкретного нарушения и решения городской полиции, которая будет действовать в соответствии с законом. Мы рассчитываем, что штрафы будут достаточным сдерживающим фактором, чтобы стимулировать соблюдение постановления. Мы будем внимательно следить за ситуацией и при необходимости внесем коррективы», — заключает Ламберти.