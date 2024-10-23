Угроза для Чехии: немецкие заводы ограничивают производство

Немецкая экономика слабеет, промышленность — особенно автомобильные компании и связанные с ними заводы — испытывает проблемы, а крупные компании сообщают об увольнениях. Перекинется ли эта тенденция на Чехию? Недавний отчет компании Adient оказался первой угрозой. Adient закрывает два завода в Чехии, и в течение двух лет 1100 человек останутся без работы. И она будет не единственной.





За последние три месяца о массовых увольнениях в Бюро труда сообщил 31 работодатель — общее число уволенных сотрудников за квартал превышает шесть тысяч. «Однако необходимо обратить внимание на то, что если работодатели сообщат в Бюро труда о намерении массовых увольнений, это не означает, что люди сразу потеряют работу. Массовые увольнения обычно происходят в течение нескольких месяцев, причем не всегда», — поясняет Мартин Бушо, представитель Бюро труда.





Последние заявления





И другие компании присоединятся. Например, на заводе Brawe по производству штампованных и фасонных деталей для двигателей, кузовов и шасси всего два года назад работало 300 человек. Однако за последние недели четыре десятка сотрудников получили уведомления об увольнении и завод закрывается.





Снижение количества заказов и объема производства также привело к увольнениям на предприятии Beneš a Lát, которое специализируется на производстве изделий из алюминия, цинка и пластиковых сплавов. «До ковида нас было 450 человек. После последнего сокращения, которое происходит прямо сейчас, нас будет около 300 или чуть меньше», — сказал Ян Лат из руководства компании, по словам которого компания борется с отсутствием заказов.





Сокращение затрат и больший упор на эффективность в автомобильной сфере описывает Ян Стелик из компании Teseny, которая также занимается тестированием программного обеспечения для производителей автомобилей. «Я бы скорее назвал нынешний период оптимизацией в автомобильной отрасли, произошедшей после длительного периода роста. Тестирований теперь стало заметно меньше и главное за гораздо меньшие деньги. Поэтому нам также пришлось прибегнуть к тому, что нам пришлось уволить нескольких сотрудников», — добавляет Стелик.





«В целом ситуация серьезная еще и из-за того, как выглядит потребительский спрос и его развитие в Западной Европе. Это, конечно, также оказывает негативное влияние на нашу продукцию, которая в основном экспортируется», — объясняет Радек Шпичар, вице-президент Союза промышленности и транспорта, добавляя, что автомобильные компании находятся под большим давлением, чтобы перейти к экологически чистой мобильности и инвестировать массово, но при этом им грозят миллиардные штрафы. «Все надеются избежать увольнений, но в редких случаях, я думаю, это будет невозможно. Однако пока я не вижу драматичной массовой волны увольнений», — добавляет Шпичар.





Производителям не помогает дорогая энергия даже по сравнению с другими странами. Они также снижают конкурентоспособность страны. Таким образом, литейному подразделению SECO Industries также пришлось прибегнуть к увольнениям. «Однако это не такое увольнение, о котором мы должны сообщать в Бюро труда», — сказал Иржи Воплакал, директор литейного подразделения.





«Некоторые компании не могут противостоять проблемам, и экономическая реальность преобладает над тем, что здесь работало годами — удержать людей, потому что, когда рынок восстановится, компаниям будет сложно их найти», — комментирует ситуацию эксперт автомобильной отрасли. market, Петр Кнап из EY.





По его словам, об этом также говорит текущий прогноз оптимизма менеджеров по закупкам и состояние заказов в Германии и у нас. «Замедление будет более постоянным, и перспективы неопределенны. Я думаю, что ряд поставщиков на данный момент обращаются к постоянным сотрудникам после того, как они сократили количество заемных работников или ограничили их использование», — говорит Кнап, добавляя, что о проблемах будут сообщать более мелкие поставщики второго и третьего уровня, то есть те, кто не поставлять напрямую автомобильным компаниям.





Многие компании впервые объявили об увольнениях в Германии, а впоследствии это распространилось и на чешские филиалы. Например, немецкий концерн Continental уже объявил в начале года о сокращении более семи тысяч рабочих мест, а впоследствии выяснилось, что сотни человек будут также из Чехии. В Брандисе-над-Лабем концерн объявил о сокращении примерно 200 должностей в администрации в течение следующих двух лет.





Неясно и будущее концерта ZF. Группа хочет уволить до 14 000 сотрудников. Об этом на пресс-конференции во Фридрихсхафене сообщил генеральный директор компании Хольгер Кляйн, заявив, что увольнения должны коснуться в первую очередь немецкого рынка. Однако даже в Чехии компания насчитывает более 3,5 тысяч сотрудников и 11 заводов и центров разработки.





Пресс-секретарь ZF Group Марта Суровец на вопрос, неизбежны ли здесь увольнения, ответила: «Объявленная реорганизация касается немецких филиалов, в настоящее время таких всеобъемлющих планов для филиалов за пределами Германии нет. Однако мы регулярно отслеживаем эффективность и прибыльность всех наших заводов по всему миру. Мы действуем там, где рентабельность предприятий падает ниже определенного уровня и не может вернуться к успеху без мер по повышению эффективности».





Ситуация в Германии серьезная. Как отметило агентство DPA, согласно опросу консалтинговой компании Horvath, более половины компаний немецкого автопрома планируют сократить количество рабочих мест.





Сокращения и в других отраслях отрасли





Конечно, споры о сокращениях идут не только вокруг компаний, связанных с автомобилями. После того, как крупные группы, такие как Bayer AG, агрохимическая компания BASF, которая переносит производство в Китай, или Miele или Henkel, объявили о гигантских сокращениях в соседней Германии, аналогичные сообщения начинают звучать и из Чехии.





Бржецлавский производитель лифтов и эскалаторов Otis к концу следующего года уволит 200 из нынешних 250 сотрудников и перенесет производство эскалаторов на китайский завод. Австрийская компания Fronius затем уволит 127 сотрудников в стране, в основном в солнечном подразделении производственного предприятия в Чески-Крумлове. Однако такие компании, как Inproma Třinec и Foxconn, также сократили смены и количество людей.





«В отрасли дела идут не очень хорошо. Через целый год мы будем счастливы, если по итогам года будем на нуле, а не в минусе. Это связано с тем, что восстановление потребительского спроса в Европе после всех кризисов происходит медленнее, чем ожидалось», — добавляет Шпикар.