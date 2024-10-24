Белые пломбы и бонусы за профилактику: что конкретно изменится в системе медстрахования Чехии?

Один из четырех ключевых законов, как называет его министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09), поправка к Закону о государственном медицинском страховании, несет в себе несколько важных нововведений для пациентов. В среду закон был принят правительством.





При этом министерство отступило от некоторых спорных мер.





Полностью платные пломбы для всех





Пломбы из амальгамы больше не будут использоваться в случае кариеса. Этот материал будет запрещен Европейским союзом с 2025 года из-за его воздействия на окружающую среду, для Чехии сделано исключение на полтора года.





Тем временем необходимо найти решение. Первоначально Министерство здравоохранения предложило, чтобы все взрослые пациенты оплачивали новые белые пломбы. Полностью страховые компании оплачивали бы пломбы только детям.





Но в итоге от столь критикуемого изменения отказались. Каждый пациент сможет получить оплачиваемую промбу из так называемого неламинированного фотокомпозита, который можно использовать при незначительном кариесе. Другим бесплатным вариантом станет материал с двойным затвердеванием, но он не так долговечен, как более дорогие, но уже не покрываемые пломбы. Если пациент хочет получить пломбу более высокого качества, ему придется за нее доплатить.





Больше профилактических программ





Еще один пункт поправки тесно связан с пломбами. Страховым компаниям будет предоставлена более широкая возможность предлагать профилактические программы.





Стоит ожидать, что один из бонусов может быть направлен на пломбы. Таким образом, пациент будет платить за более качественную пломбу. Однако разницу между базовым возмещением и общей ценой может оплатить страховая компания. Это при условии, что пациент будет регулярно проходить профилактические осмотры.





Но в данном случае все будет зависеть от того, как к этому отнесутся страховые компании. В Минздраве надеются, что это изменение значительно усилит конкуренцию за пациентов между ними за счет более широкого спектра бонусных программ. В настоящее время услуги отличаются лишь косметически.





Нового налога не будет





Речь шла не только о бонусах для пациентов, которые заботятся о своем здоровье. Поправки к закону о государственном медицинском страховании предусматривают и штрафы. А именно, что люди будут сами оплачивать свои медицинские расходы, если они причинили ущерб, совершив преступление. Как правило, это может быть вина за серьезное дорожно-транспортное происшествие. Однако, после многочисленных критических замечаний, министерство здравоохранения в итоге отказалось от этого шага.





«Неоднократно обсуждалось, что даже человек, который курит или имеет лишний вес, должен платить более высокие страховые взносы или иметь malus (вид штрафа, начисляемого страховыми компаниями, прим. ред.)», — приводит Валек другие примеры, говоря, что нельзя просто установить лимит, потому что человек должен быть наказан и за другое поведение.





Точно так же, по его словам, следует наказывать и ведущих спортсменов, которые губят свое здоровье чрезмерными физическими нагрузками. А это, по мнению министра Войнова, абсурд, и потому такой шаг неисполним.





Выезд за границу к врачу





Получение медицинской помощи за границей должно быть значительно упрощено. Особенно в приграничных районах страховщики смогут заключать договоры с медицинскими учреждениями, где пациенты будут получать лечение, как если бы они находились в Чешской Республике.





Это может помочь, особенно в периферийных регионах страны, где доступ к медицинскому обслуживанию хуже. Но и по ту сторону границы врачи доступны.





Новый закон может означать изменения для пациентов с редкими заболеваниями, такими как Мартинек, на лечение которого чехи внесли рекордный вклад в рамках кампании по сбору средств. Помощь, в которой нуждаются такие пациенты, зачастую оказывают лишь несколько учреждений в Европе. Но теперь чешским страховым компаниям будет разрешено напрямую договариваться с этими больницами и организовывать лечение для своих застрахованных.





Решение проблемы нехватки врачей





Несколько пунктов поправки также направлены на повышение доступности медицинской помощи. Один из них заключается в том, что страховые компании будут обязаны публиковать отчет. В нем застрахованные лица будут получать информацию о том, где находятся доступные врачи соответствующей специализации и где страховщик их ищет.





Кроме того, нельзя будет просто заключить договор с врачом, находящимся не в востребованном регионе. По мнению Минздрава, это также позволит лучше увязывать жалобы застрахованных лиц на отсутствие врачей или стоматологов с реальной ситуацией на территории.





Страховщики также получат возможность поощрять молодых врачей, которые после прохождения сертификации смогут занять должность в местах, где ощущается нехватка медицинской помощи. Это станет возможным благодаря недавно созданному фонду.