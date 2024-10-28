Чехи живут хуже болгар, показал индекс

В Чехии очередной год подряд фиксируется снижение качества и доступности жилья. Согласно Индексу благосостояния и финансового здоровья этого года, жилищные условия в стране соответствуют 23-й позиции среди 27 европейских стран.





Таким образом, в годовом исчислении ситуация в Чехии ухудшилась на одну ступеньку, и хотя это не является существенным ухудшением, качество и доступность жилья в контексте Европейского Союза падают третий год подряд.





«Условия жизни в Чехии ухудшаются обычными подозреваемыми — высокими ценами на новостройки, финансовой недоступностью, длительным процессом управления строительством и новым строительством в целом», — прокомментировал Милан Маржик, аналитик проекта Europe in Data.





«В то время как, например, шведы или финны могут купить квартиру средней площади за восемь годовых зарплат, чехам нужно 13», — уточняет он.





Финансовая недоступность связана, прежде всего, с недостаточным строительством новых квартир. «По приблизительным подсчетам, ежегодно нам необходимо строить примерно 50–60 тысяч новых квартир. Однако за последние десять лет мы строили чуть более 30 000 таких объектов в год. Поэтому доступность жилья, измеряемая кратным среднегодового дохода к цене среднего жилья, в долгосрочной перспективе снизилась», — объясняет Давид Навратил, главный экономист Česká spořitelna.





Хотя в 2022 году и произошел значительный рост строительства квартир, это, как добавляет Навратил, не отразится в долгосрочной перспективе. «Хотя мы наблюдаем рост количества введенных квартир в 2023 году на шесть процентов в годовом исчислении, количество начала строительства в этом году снова падает, что отразится на задержке снижения введенных квартир», — добавляет он.





Кроме того, после двухлетнего периода, в течение которого процентные ставки по ипотечным кредитам значительно выросли, с последующим их небольшим снижением, спрос возобновился. Об этом свидетельствует, например, количество девелоперских компаний, продающих новые квартиры в столице.





«Таким образом, показатели продаж в этом году приближаются к рекордным результатам 2021 года, когда жилые проекты застройщика были практически распроданы. Учитывая текущую ситуацию на рынке, мы ожидаем, что эта сильная тенденция сохранится и в ближайшие кварталы», — говорит Петр Михалек, председатель совета директоров Skanska Residential.





И цены на новостройки также реагируют на это развитие. В конце третьего квартала этого года средняя цена предложения новых квартир достигла 160 720 крон за квадратный метр, что на 6,8 процента больше, чем в прошлом году. В целом это исторически самая высокая цена, по которой продавалась недвижимость в Чехии.





Новостройки вдвое дороже, чем в 2015 году





Не только сейчас цены на новостройки переживают довольно резкий долгосрочный рост. Средняя цена сегодня на 57 процентов выше, чем в 2015 году, что является шестым по величине ростом среди 27 членов ЕС.





Таким образом, Чешская Республика значительно превышает средний показатель по Европейскому Союзу, что представляет собой 37-процентное увеличение цен на новое строительство. Например, во Франции за тот же период цены на новостройки выросли на девять процентов, в Словакии — на 16 процентов, а в Германии — на 41 процент.





Домохозяйства не могут достаточно отапливать





Растущие расходы на жилье, которые усложняют жилищное обеспечение чехов, также способствуют общему ухудшению ситуации. Девять процентов домохозяйств в Чешской Республике сталкиваются с чрезмерными расходами на жилье по сравнению с шестью процентами домохозяйств, которые предоставили предыдущие данные за 2021 год.





Рост цен коснется в основном отопления. Число чешских домохозяйств, которые не могут обеспечить достаточное отопление, удвоилось по сравнению с прошлым годом и составило шесть процентов. Хотя это не самая благоприятная ситуация, Чешская Республика все еще ниже среднего показателя по ЕС, который составляет девять процентов.





Рост стоимости жилья, который часто приводит к росту цен на энергоносители, является одной из наиболее серьезных проблем в жилищной сфере.





«Домохозяйства, которые платят более 40 процентов своего дохода за жилье, одновременно находятся в энергетической бедности. Многие люди в Чешской Республике живут в помещениях с высоким спросом на энергию или с неподходящим типом отопления», — говорит Барбора Бирова, директор Платформы социального жилья.





По ее словам, увеличивается не только доля домохозяйств, которые тратят на жилье упомянутые 40 процентов своего дохода, но и увеличивается доля тех, кто платит за жилье более 50 и даже 70 процентов своего дохода. По данным Платформы социального жилья, 115 000 человек в Чехии в настоящее время попадают в последнюю категорию.





Индекс процветания Чехии





Совместное исследование Česká spořitelna и портала данных Europe in Data измеряет и анализирует благосостояние Чешской Республики и сравнивает его с другими европейскими странами. Индекс рассматривает процветание в широком социально-экономическом контексте и измеряет не только показатели экономики, но и такие факторы, как качество жизни, образование, здравоохранение или жилье.





Индекс основан на анализе общедоступных источников данных (Евростат, ОЭСР и т. д.) и аналитических данных Česká spořitelna. Он следует за одноименным проектом прошлого года. Подробности на сайте indexprosperity.cz.