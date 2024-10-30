Рождественские ярмарки в Чехии 2024: когда они пройдут в этом году и когда зажгут рождественские елки?

Рождественские рынки можно найти в исторических центрах городов и небольших деревнях. При этом они различаются по своей форме в зависимости от места и традиций. Среди самых известных и посещаемых — рынок на Староместской площади в Праге, который также является одним из самых красивых в Европе.



Рождественские ярмарки в Праге 20 ноября 2024 года — 6 января 2025 года





Místo | Termín

Staroměstské náměstí | 30. 11. 2024 - 6. 1. 2025

Václavské náměstí | 30. 11. 2024 - 6. 1. 2025

Náměstí Míru | 20. 11. - 24. 12. 2024

Tylovo náměstí | 26. 11. - 24. 12. 2024

Náměstí Republiky (ulice V Celnici) | 25. 11. - 24. 12. 2024

Náměstí Jiřího z Poděbrad | 1. 12. - 22. 12. 2024



Однако и другие места в Чехии не сильно отстают от столицы. Рождественские ярмарки предлагают уникальный рождественский ассортимент, кулинарные блюда, а также богатую культурную программу, катки или колеса обозрения.











Торжественное зажжение елки — всегда привлекательное событие, символизирующее начало адвента и ожидание Рождества. Поэтому неудивительно, что ежегодно сюда приезжают тысячи людей.





100 лет со дня первого зажжения елки





В этом году исполняется ровно 100 лет с тех пор, как на площади Свободы в Брно зажгли первую в республике рождественскую елку.





Это событие связано с историей писателя Рудольфа Тесноглидека, который в 1919 году спас маленькую девочку, брошенную в лесу Биловице недалеко от Брно. Благодаря этому событию он решил посвятить себя помощи брошенным детям и сиротам. Во время своего визита в Копенгаген он заметил украшенную елку и привнес этот обычай на территорию Чехии.





Это произошло на площади Свободы в 1924 году, а два года спустя к традиции стали присоединяться и другие чешские города.





В Брно церемония зажжения пройдет в трех местах в пятницу, 22 ноября 2024 года. Все начнется с мероприятия на площади Свободы, где елку зажгут в 17:00, а через час — на Капустном рынке, а закончить «марафон» можно в 19:00 на Моравской площади.





В этом году торжественное зажжение елки состоится на Староместской площади в Праге в субботу, 30 ноября 2024 года, в 16:00 и в тот же день в Остраве на площади Масарика с 18:00.





Рождественские ярмарки являются неотъемлемой частью адвента не только в нашей стране, но и во всей Европе. Чехи также любят ездить в некоторые города вблизи наших границ, чтобы ощутить атмосферу зарубежных рынков и сделать ожидание рождественских праздников более приятным.





Среди самых популярных, например, рынки Вены, особенно Крискиндельмаркт на площади Ратхаусплац перед ратушей. В Германии достопримечательностью является Striezelmarkt на площади Альтмаркт в Дрездене или Christkindlesmarkt в Нюрнберге, в Польше это самая известная ярмарка в Кракове на Центральной площади.









