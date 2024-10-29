Трамп хочет заморозить конфликт в Украине

Трамп выступает против дальнейшей военной поддержки Украины. Он опасается, что поставки оружия в Украину увеличивают риск третьей мировой войны. Он хочет положить конец войне. Обещая закончить войну за несколько дней, он ни разу даже не намекнул, как будет действовать. Он отказался, сказав: «Я не могу предоставить вам эти планы. Если я отдам их вам, я не смогу ими воспользоваться».





Однако, по данным источников The Wall Street Journal, Трамп пока не утвердил какой-либо конкретный мирный план и не имеет проработанной процедуры, позволяющей убедить президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина сесть за один стол переговоров. Ранее в этом году Кейт Келлог и Фред Фляйтц, работавшие в Белом доме во время первого президентства Трампа, представили бывшему президенту план не поставлять оружие Украине до тех пор, пока она не согласится на мирные переговоры с Россией. Утраченные территории еще можно было вернуть, но только путем переговоров.





Планы не утверждены





По данным The Wall Street Journal, сейчас между собой конкурируют две концепции, и неясно, к какой из них склонится Трамп. Более традиционно мыслящие люди, такие как бывший госсекретарь Майк Помпео, который сейчас стремится возглавить Министерство обороны, будут настаивать на урегулировании конфликта, которое не принесет России большой победы. И наоборот, Ричард Гренелл, которого считают фаворитом на пост госсекретаря, мог бы попытаться выполнить желание Трампа прекратить войну как можно скорее, даже если это означает, что Киеву придется пойти на значительные уступки. Оба эти подхода противоречат позиции Джо Байдена.





Обе стороны рекомендуют заморозить конфликт на фронте, а это означает, что Россия будет контролировать пятую часть территории Украины. В то же время, по мнению газеты, Украина должна заставить себя временно приостановить усилия по вступлению в НАТО. Одна из идей команды Трампа заключалась в том, чтобы Киев пообещал, что Украина не будет вступать в НАТО в течение 20 лет в обмен на продолжение получения оружия для сдерживания России от нового нападения.





Европейцы должны контролировать





На фронте протяженностью 1200 км должна быть создана демилитаризованная зона. Но неясно, кто будет за ней присматривать. Один помощник Трампа сказал, что миротворцы не будут американцами и не будут представителями какой-либо финансируемой США международной организации, такой как Организация Объединенных Наций. «Мы можем обучать и оказывать дополнительную поддержку, но ствол оружия будет европейским», — заявил член команды Трампа. Мы не собираемся посылать американских мужчин и женщин сохранять мир в Украине. И мы не собираемся за это платить. Пусть это сделают поляки, немцы, британцы и французы, добавил он.





Сопротивление со всех сторон





Однако провести сами переговоры будет сложно. У России и Украины противоположные цели, и территории, которую они уже завоевали, России недостаточно. Они неоднократно заявляли, что будут сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты цели специальной военной операции, которую они называют вторжением. В последний раз Дмитрий Медведев повторил это в среду, когда узнал о победе Трампа на выборах. Он и раньше высказывал в его адрес неуважительные высказывания и намекал, что России никто ничего диктовать не будет.





Однако против этого будет и Зеленский, для которого это будет полным поражением и отрицанием причин ведения войны. Учитывая его зависимость от поддержки Запада, заставить его действовать будет легче, пишет газета. Зеленский уже поздравил Трампа и похвалил его заявленное намерение добиться мира силой.





Однако некоторые страны-члены НАТО, особенно соседние с Россией, то есть страны Балтии и Финляндия, также выступают против подобных действий.