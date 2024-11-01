Как изменятся пенсии в Чехии? Представляем подробный обзор

Палата депутатов одобрила самый важный закон этого срока — пенсионную реформу. По сравнению с первоначальным предложением правительства, изменился целый ряд важнейших моментов — от возраста выхода на пенсию до условий назначения досрочных пенсий и образовательных льгот.



«Предыдущим правительствам не хватало смелости сделать что-то подобное, а у нас она есть. Пенсионная реформа обеспечит государству достаточные финансовые ресурсы для выплаты пенсий людям, которым сейчас за тридцать и сорок», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после утверждения поправок.



На пенсию в 67 лет



Правительство отступило от своих первоначальных планов и решило установить фиксированный возраст выхода на пенсию. Парламент одобрил поправку, согласно которой люди будут выходить на пенсию в максимальном возрасте 67 лет. В настоящее время пенсионный возраст постепенно повышается до 65 лет.

В дальнейшем он будет увеличиваться на один месяц в год до достижения 67 лет. Это ограничение коснется людей, родившихся после 1988 года.



Первоначально правительство хотело отказаться от фиксированного лимита. Лимит должен был быть привязан к продолжительности жизни людей в возрасте 50 лет, чтобы среднее время, проведенное на пенсии, составляло 21,5 года. Однако от этого отказались.



Более ранний выход на пенсию только для части профессий, подверженных риску



Круг людей, которым будет разрешено выходить на пенсию раньше без потерь, расширяется. Это работники, занятые на самых рискованных работах, в частности, в четвертой категории риска. Однако изначально эта группа должна была стать шире за счет включения в нее части низшей категории — третьей.



Однако в последнюю минуту правительство внесло коррективы. Поправка, предложенная евродепутатами Яном Якобом из TOP 09 и Мареком Бендой из ODS, полностью исключает эту группу. Таким образом, первоначально предложенная группа работников была сокращена до одной десятой.



Хотя Мариан Юречка сказал, что каждая должность будет оцениваться индивидуально, чтобы определить, попадает ли она в категорию требовательных, несколько профессий были упомянуты как вероятные:

медсестры со специализацией, люди, работающие в сфере персонального ухода в медицинском или социальном секторе, члены пожарной бригады и пожарные из других подразделений, работники лесного хозяйства, кузнецы, стекольщики или шахтеры, каменщики, плиточники, литейщики, сварщики, газорезчики, рабочие по листовому металлу, наладчики и операторы станков.



За 2200 отработанных смен работники сложных профессий смогут выйти на пенсию на 15 месяцев раньше, за 4400 смен — на 30 месяцев раньше, а за каждые дополнительные 74 смены — на один дополнительный месяц. Однако они смогут выйти на пенсию максимум на 60 месяцев раньше. По словам министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), выход на пенсию может быть совмещен с досрочным выходом на пенсию.



Улучшение условий для сиделок



Также была принята поправка, согласно которой государство будет считать период ухода за близким человеком так, как если бы он платил страховые взносы в размере средней зарплаты.



Это так называемая фиктивная база оценки, которую Мариан Юречка предпочитает называть «семейной», а не фиктивной. Новое правило будет применяться к новым пенсионерам с 2027 года.



Пенсионная система будет засчитывать в условную базу оценки уход за первыми двумя детьми в возрасте до трех лет и иждивенцем. За последующих детей опекуну будет начисляться премия за образование.



В настоящее время уход включается в период замещения, который засчитывается в страховой стаж, но не увеличивает средний пожизненный заработок, используемый для расчета пенсии.



Корректировка пособия по уходу за ребенком



Пособие по уходу за ребенком, т.е. прибавка к пенсии в размере 500 чешских крон, теперь будет распространяться только на третьего и последующего ребенка. Это сделано для того, чтобы устранить разницу в размере пенсии между мужчинами и женщинами.



Однако первые двое воспитанных детей будут оцениваться в рамках пенсионной системы по уже упомянутой условной базе оценки. Кроме того, воспитание ребенка не будет учитываться в пенсионной базе, которая индексируется.



Но была принята поправка, которая позволяет избежать негативных последствий перехода от премий за воспитание к премиям за уход. Она не позволит выплачивать на воспитание первого и второго ребенка меньше нынешних 500 крон.



Поправка не затронет права на уже начисленные выплаты по уходу за ребенком и будет применяться к вновь назначенным пенсиям.



Снижение возраста для получения отложенной пенсии



Одним из основных условий назначения пенсии является продолжительность страхового стажа. Для людей, достигших пенсионного возраста после 2018 года, он составляет 35 лет.



Если они не успели уложиться в страховой стаж, то через пять лет после достижения пенсионного возраста и при наличии не менее 15 лет страхового стажа они могут претендовать на так называемую отложенную пенсию.



Теперь они смогут подать заявление уже через два года после достижения пенсионного возраста. Согласно пояснительному меморандуму, нынешние условия кажутся слишком строгими в конкретных случаях.

Замедление роста новых пенсий



Также будут затронуты способы расчета новых пенсий, в частности, так называемые пороги снижения. Согласно пояснительной записке, цель состоит в том, чтобы сократить размер вновь назначаемых пенсий на восемь процентов по сравнению с нынешней ситуацией.



Изменения должны быть введены в действие с 2025 года, но поэтапно они будут вводиться только с 2026 по 2035 год, чтобы избежать резкого снижения пенсии в один год.



Согласно более раннему заявлению министра Юрецкой, изменение будет означать сокращение примерно на 180 крон для каждой годовой группы. В то же время министр подчеркивает, что пенсии будут продолжать расти, примерно на 10 000 крон в течение следующих десяти лет.



Пятая часть средней зарплаты в качестве минимальной пенсии



Пенсия состоит из базовой ставки, которая одинакова для всех, и индивидуальной процентной ставки. Базовая ставка составляет 10 процентов от средней заработной платы. Минимальный процент в настоящее время составляет 770 чешских крон, а теперь он также должен составлять 10 процентов от средней заработной платы.



Минимальная пенсия в настоящее время составляет 5 167 чешских крон (770 чешских крон + 4 396,7 чешских крон); в этих условиях минимальная пенсия теперь должна составлять 8 794 чешских крон.

Изменения вступят в силу с января 2026 года.



Скидка на взносы для работающих пенсионеров



Рецепт удержания пожилых людей на рынке труда даже после получения ими пенсии заключается в освобождении работника от уплаты взносов на социальное страхование. То есть 6,5 процента от брутто-зарплаты.



Фактически, по данным Министерства труда и социальных дел, работающий пенсионер с зарплатой брутто 20 000 чешских крон в месяц должен получать на 1 300 крон больше, пенсионер с зарплатой 30 000 чешских крон — на 1 950 крон больше, а пенсионер с зарплатой 40 000 чешских крон — на 2 600 крон больше.



Работающие пенсионеры, напротив, не увидят дальнейшего повышения пенсий. По словам Юречки, это было сложно с административной точки зрения, а в реальном выражении пенсии увеличивались только на 10 крон.



Обучение в докторантуре засчитывается в страховой период замещения



Предлагается засчитывать успешно завершенное обучение в первой докторантуре в заменяющий страховой период в размере 80 процентов. Для целей определения базы персональной оценки это будет оцениваться как так называемое исключенное время, начиная с 2026 года.



Более легкое сокращение досрочных пенсий



В октябре прошлого года вступили в силу более строгие условия для досрочного выхода на пенсию. Но теперь, начиная с 2026 года, они будут смягчены для людей, достигших 45 лет страхового стажа.

Для этих людей штраф за досрочный выход на пенсию уменьшится вдвое (0,75 процента от расчетной базы за каждые четные 90 дней досрочного выхода на пенсию вместо 1,5 процента).



Однако, согласно пояснительной записке, период, в течение которого человек был зарегистрирован как ищущий работу, получение пособия по болезни после окончания трудовой деятельности, период обучения в средней школе после 18 лет и период обучения в университете, даже в докторантуре, которые в противном случае будут вновь засчитаны в страховой стаж, не будут включены в 45 лет.



Совместные пенсии для супругов и партнеров



Супруги или гражданские партнеры смогут добровольно принять решение о разделении своих пенсионных взносов. Как в пожилом возрасте, так и в период, например, когда один из них начинает ухаживать за детьми или близким человеком.



Если один из партнеров примет такое решение и подаст заявление, можно будет снова разделить пенсии. Однако если произойдет развод, это будет предметом судебного разбирательства. Эти меры должны вступить в силу в 2027 году.



Продление права на получение пенсии вдовы/вдовца



Срок продления права на получение пенсии вдовы будет увеличен с двух до пяти лет. Это возврат к правилам, действовавшим до 2012 года.



Пенсия вдовы может быть получена при условии ухода за ребенком или достижения пенсионного возраста. При отсутствии этих условий право на пенсию вдовы прекращается через год. Оно будет восстановлено, если условие будет выполнено в течение двух лет. Таким образом, новый период будет продлен до пяти лет.