В течение трех лет большинство дач в Чехии потеряют свою цену, предупреждает эксперт

ESG — три буквы, которые начинают играть довольно значительную роль, и больших последствий не избежать даже на рынке офисных зданий, отелей или загородных домов.





«Я думаю, что многие игроки рынка все равно будут очень удивлены», — говорит в Agenda SZ Byznys основатель консалтинговой фирмы Jan Hospitality Hotel Expert Ян Адамек. По его словам, ситуация особенно проблематична для старых зданий и в зонах культурного наследия.





«Я лично считаю, что в центре Праги, например, 98% всех зданий непригодны, то есть практически все. Речь идет не только о Праге, но и о центре Пльзеня, Брно или Остравы. Если у вас есть территория, охраняемая культурным наследием, то здесь исключено при использовании солнечных батарей или тепловых насосов», — объясняет Адамек.





Однако, по его словам, в финале и защитникам окружающей среды, и инвесторам придется сделать шаг назад и совместно разобраться, как выполнить ESG-параметры.





Офисы без арендаторов





В противном случае есть риск, что офисные здания и отели в исторических центрах останутся пустыми. «Если здание не соответствует параметрам ESG, туда не сможет прийти солидный международный арендатор. Оценка ESG также включает в себя то, где оно расположено и является ли данное здание зеленым, имеет ли оно зеленую крышу, обрабатывает бытовые сточные воды и имеет ли оно, например, тепловые насосы», — описывает Адамек.





Эти критерии уже сегодня являются необходимостью, особенно для институциональных инвесторов. «Так что мелкие местные инвесторы остались, но они тоже догонят, возможно, за счет финансирования. У банков есть лишь небольшой процент кредитов, которые они могут предоставить клиентам, не соответствующим параметрам ESG», — объясняет Адамек.





По его словам, опасности полного исчезновения офисов или отелей из центров городов, охраняемых культурным наследием, нет. «Это немыслимо, эти центры умрут, а здания в конечном итоге рухнут, что будет еще хуже. Я нисколько не сомневаюсь, что мы придем к каким-то компромиссам. Сегодня уже существует фотоэлектрическая черепица. Пока это очень дорого, поэтому инвесторы не торопятся покупать такой материал, но защитникам природы это бы понравилось. В будущем разработки и исследования будут развиваться, и я предполагаю, что эти технологии станут дешевле», — добавляет он.





В то же время он отмечает, что более высокие затраты также приведут к большей экономии энергии в будущем.





Дачи и старые загородные дома с отрицательной ценой





По его словам, такая же ситуация будет с загородной недвижимостью. «С моей точки зрения, сегмент дач и старых домов за городом будет не лучшим. Это касается не новостроек, исторических бревенчатых домиков где-нибудь в Крконошах, а большинства дач и домов, которые есть на рынке и нуждаются в реконструкции. Они представляют собой тепловую катастрофу. Банк выдаст вам кредит по более высокой ставке, но вам придется сделать соответствующую реконструкцию, соответствующую новым параметрам ESG», — говорит Адамек.





По его словам, через два-три года такие дома и дачи будут практически непродаваемы, поэтому их цены упадут.





«В местах, которые не слишком привлекательны, они даже будут иметь отрицательную стоимость — то есть покупатель заплатит вам цену земли за вычетом сноса», — говорит Адамек, добавляя, что, например, при покупке участка за 3 миллиона крон из суммы будет вычтено 200 000 крон, несмотря на то, что во время бума в период ковида этот человек заплатил четыре миллиона за дом с землей.





По мнению Адамека, это приведет к снижению спроса в будущем. «Кто хочет продать дачу, должен сделать это сейчас. Также возрастет интерес к отдельным земельным участкам, на которых можно построить дом. Лично я думаю, что деревянные здания и модульные здания станут огромной экономической силой», — добавляет он.