Чехи испытывают жилищный стресс. Арендная плата подскочила, зарплаты не растут

«С приходом волны инфляции и энергетического кризиса рост реальной заработной платы практически не поспевает за ростом арендной платы. Напряжение возникает у нас во всех сопутствующих вопросах, которые нам приходится платить арендной платой. Энергия и все сборы, ремонтный фонд, который по логике не может быть дешевле, если за последние три года материалы подскочили на десятки процентов», — подсчитывает в подкасте Ve váta эксперт по жилищному финансированию Либор Остатек.





Только за последний год арендная плата в малогабаритных квартирах выросла на 5,7%, в больших — на 5,1%, в коттеджах — на 6,8%. По оценкам эксперта, в следующем году рост цен продолжится примерно на пять процентов.





После ковида цены на недвижимость практически взлетели, а ипотека подорожала. Тем, кто не мог позволить себе собственную квартиру, приходилось довольствоваться арендой. Если в 2011 году в арендованном жилье проживало 1,9 миллиона человек, то сейчас, согласно анализу Erste Group, здесь проживает 2,5 миллиона чехов. Из-за чрезмерного интереса владельцы квартир могут диктовать цены.





Больше одиноких людей, меньше дешевой аренды





Остек добавляет и другие причины роста цен на аренду жилья: «Семьи распадаются, спрос на квартиры для одиноких людей гораздо выше. Во-вторых, последние два-три года мы перешагиваем планку в плане приобретения собственного жилья. Возраст, в котором мы можем приобрести собственное жилье, сдвинулся как минимум на пять лет вперед. Несколько лет назад в 30 лет это было возможно, а сегодня мы движемся примерно к 35 годам», — оценивает эксперт Broker Consulting и Golem Finance.





Хотя стоимость аренды в последние годы выросла, владельцы сдают свою недвижимость быстро. Среднее время рекламы небольших квартир в период с июля по сентябрь этого года составило 34 дня, согласно анализу портала недвижимости Sreality.cz.





«В Праге небольшую квартиру можно снять очень быстро, а вот для больших квартир поиск новых арендаторов займет больше времени. В настоящее время вы можете снять маленькую или большую квартиру быстрее всего в Южноморавском, Пльзеньском и Среднечешском краях», — говорит Штепан Матейка, аналитик данных Sreality.





Количество предложений аренды: ноль





Вокруг Праги предложение жилья выглядит мрачным. «Может быть, Мнишек под Брды, там ноль квартир в аренду. Бенешов или Бероун тоже подорожали. Раньше это была типичная процедура — ​​я ухожу из съёмного жилья в Праге в собственное жилье, например в средней Чехии. А сейчас люди уходят от аренды в пользу более дешевой в средней Чехии», — комментирует Остатек.





Напряженность на рынке жилья очевидна, говорят о явлении «жилищного стресса» или стресса от стоимости жилья. Согласно новому исследованию ООН, в котором были изучены 38 стран, включая Чешскую Республику, с этим уже сталкивается треть домохозяйств с более низкими доходами. Это означает, что они тратят в общей сложности более 30% своего чистого дохода на аренду, коммунальные услуги или сборы.





Приближается время покупать собственную квартиру, считает эксперт



«Мы приближаемся к 40%. В Праге выходит где-то под 50%. Среди европейских городов абсолютным лучшим является Вена, где на жилье тратят 15-20% чистого дохода, затем Копенгаген, Амстердам, страны Северной Европы, где расходы составляют около 20-25% чистого дохода. В Мюнхене это около 30%», — подсчитывает Либор Остатек из Broker Trust и Golem Finance.





Однако, по мнению Либора Остатека, доступность арендной платы может улучшиться в обозримом будущем. Когда люди, временно проживающие в субаренде, переедут в собственное жилье, часть предложения освободится. По его словам, время, когда люди откладывали покупку, подходит к концу.