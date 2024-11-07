Электричество и газ в Чехии становятся дешевле. Новый прейскурант уже на рынке

Этот год стал рекордным по количеству выпущенных новых прейскурантов на электроэнергию и газ.



Крупнейший чешский трейдер ČEZ Prodej уже в четвертый раз снизил цены на фиксированные продукты для новых клиентов, другие поставщики также следуют этой тенденции.



«Этот год стал рекордным по количеству скидок. Мы дважды снижали цены на наши бессрочные продукты и даже четыре раза на наши фиксированные продукты», — говорит генеральный директор компании ČEZ Prodej Томаш Кадлец. С пятницы ČEZ Prodej будет предлагать более низкие годовые фиксированные тарифы на электричество и газ. По самому распространенному тарифу, когда домохозяйство использует электроэнергию только для освещения, приготовления пищи и работы бытовых приборов (тариф D02d), оно заплатит 2 690 крон/МВт-ч (3 255 крон/МВт-ч с НДС). Это самое дешевое предложение годовой фиксации на рынке, которое клиенты могут оформить только онлайн.



По сравнению с аналогичным продуктом с января 2024 года потребители сэкономят 26%. Это домохозяйство, среднее потребление которого соответствует 2,5 МВт-ч в год, сэкономит на электроэнергии почти 2 900 крон.



Домашнее хозяйство, которое отапливается непосредственно электричеством или использует тепловой насос (тариф D57d), экономит более 10 000 крон при годовом потреблении 10 МВт-ч. По высокому тарифу один МВт-ч стоит 3 480 крон, по низкому тарифу — 3 360 крон за МВт-ч с НДС. Цена электроэнергии на бирже взлетела до рекорда этого года



«Мы хотели бы мотивировать клиентов предпочитать заказывать новые продукты онлайн, поэтому мы доработали этот метод, чтобы сделать его максимально простым и удобным. Просто вставьте электронный счет-фактуру от вашего текущего поставщика, и приложение заполнит большинство необходимых данных. Весь процесс займет около 10 минут. Кроме того, мы подготовили для наших клиентов интересные финансовые бонусы для онлайн-переговоров», — говорит Кадлец.



Электроэнергия с двухлетней фиксацией подешевеет на 23% (3 660 крон/МВтч с НДС), а с трехлетней фиксацией — на 25% (3 430 крон/МВт-ч с НДС).



Кроме того, будет предложена годичная фиксация, которую можно оформить через интернет за 3 255 чешских крон с НДС, что на 26% дешевле, чем в январе этого года.



Цена будет снижена и для новых клиентов. При двухлетней фиксации до конца 2026 года цена составит 1 150 крон с НДС. По сравнению с двухлетней фиксацией с января 2024 года клиенты будут платить почти вдвое меньше за потребленный МВт-ч. Для домохозяйства, которое отапливается газом и потребляет 15 МВт-ч в год, расходы сократятся на 15 000 крон в год.



Большинство поставщиков постепенно выпускают новые прейскуранты. «Это фиксированный годовой продукт, который будет одним из лучших на рынке в настоящее время. Стоимость газа по товарной составляющей составит 1 000 чкрон за МВт-ч, а электроэнергии — 2 590 крон без учета НДС. Предложение распространяется на всех клиентов — домохозяйства и индивидуальных предпринимателей, то есть на существующих и новых», — говорит Мирослав Вранек, пресс-секретарь компании Pražská plynárenská.



«После того как с октября мы вернули трехлетние фиксированные тарифы в наше предложение, у наших клиентов появился широкий выбор продуктов», — говорит представитель innogy Павел Грохал.