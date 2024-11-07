Апокалипсис 2050 года: полмиллиона чехов будут старше 85 лет

По прогнозу Чешского статистического управления, число людей старше 65 лет в нашей стране к середине века может увеличиться с 2,2 до 3,1 миллиона. При этом полмиллиона составят люди старше 85 лет, что вдвое превышает нынешнюю ситуацию.





Число пожилых людей увеличится, по прогнозам, в 2050 году в Чехии будет полмиллиона человек старше 85 лет.





Об этом на конференции Ассоциации чешских и моравских больниц в четверг напомнил директор Института медицинской информации и статистики (ÚZIS) Ладислав Душек.





«В течение следующих 15–20 лет число живущих пожилых людей старше 85 лет увеличится более чем вдвое. Численность людей в возрасте 70 лет увеличится примерно в 1,7 раза. И здоровыми они не будут», — указал Душек на необходимость трансформации стационарной помощи. Не хватает от 2000 до 3000 коек для длительного и послеоперационного ухода.





Согласно демографическим прогнозам, только число людей старше 85 лет может увеличиться с 470 до 505 тысяч в период с 2040 по 2050 год. Реально, к 2050 году пожилые люди старше 65 лет должны составлять треть населения страны.





В ближайшие десять лет медицинские работники будут все чаще сталкиваться с рядом заболеваний. Число диабетиков по прогнозам должно увеличиться на одну пятую, число больных некоторыми видами рака увеличится на четверть, а количество случаев сердечной недостаточности должно увеличиться до 60 процентов.





Заболевания системы кровообращения уже давно являются одной из самых частых причин смертности в Чехии, не считая ковида. В ближайшее десятилетие пациенты с болезнью Альцгеймера также начнут обременять систему здравоохранения.





Как изменится стационарная помощь, показывают уже данные 2010 и 2023 годов, когда, по словам Душека, количество госпитализированных пациентов старше 85 лет без неотложной операции увеличилось на одну пятую. Число таких пожилых пенсионеров, которым потребовалась столь острая процедура, тогда увеличилось на четверть.





«Уже сегодня неотложная стационарная помощь удовлетворяет потребности долгосрочного сестринского ухода», — напомнил Душек о длительной нехватке коек для неотложной помощи.





Но в 2040 году, в связи с ожидаемым старением населения, может возникнуть нехватка до 5000 человек. н.





В этом контексте страховые компании договариваются с больницами об отмене коек для неотложной помощи и их возможном переводе на долечивание или сестринский уход. По словам заместителя министра Вацлава Платеника (KDU-ČSL), во втором чтении в Палате депутатов находится законопроект, который предусматривает условия для создания так называемых социально-медицинских коек. Это будет предназначено для пациентов, которым недостаточно обычного сестринского ухода в учреждении социального обслуживания, например в домах престарелых, но состояние здоровья которых не требует даже неотложной помощи. Он может вступить в силу уже в следующем году.