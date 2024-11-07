Банкнота 1919 года достоинством 5 000 крон была продана на аукционе за рекордные 26 миллионов крон

Bankovky.com, выставивший на аукцион купюру, сообщил сегодня о результатах аукциона в пресс-релизе.



Банкнота в 5 000 крон, которой не владеет ни Чешский национальный банк, ни Национальный музей, поступила на сегодняшний аукцион со стартовой ценой в 2,5 миллиона крон. Ее уникальность заключается в том, что известны только два сохранившихся экземпляра, оба находятся в частных коллекциях.



"Банкнота находилась в обращении менее двух лет. Она имела, конечно, высокий номинал. Кроме того, красная пятитысячная купюра принадлежит к самому коллекционному выпуску Первой республики 1919 года", - заявил владелец аукционной компании Bankovky.com Алеш Когоут.



Аукцион банкнот продолжится в субботу на платформе LiveBid. Всего на продажу выставлено 1 508 предметов общей стартовой стоимостью пять миллионов крон, сообщила компания-организатор Bankovky.com.