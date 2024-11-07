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Банкнота 1919 года достоинством 5 000 крон была продана на аукционе за рекордные 26 миллионов крон
16 ноября 2024
17:00
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Чехословацкая пятитысячная банкнота 1919 года была продана сегодня на аукционе в Праге за 25,68 миллиона крон. Таким образом, она стала самой дорогой чешской бумажной валютой, проданной на внутреннем аукционе. Предыдущий рекорд принадлежал перфорированной версии той же банкноты, которая в 2020 году была продана за 14,52 миллиона крон.
Bankovky.com, выставивший на аукцион купюру, сообщил сегодня о результатах аукциона в пресс-релизе.
Банкнота в 5 000 крон, которой не владеет ни Чешский национальный банк, ни Национальный музей, поступила на сегодняшний аукцион со стартовой ценой в 2,5 миллиона крон. Ее уникальность заключается в том, что известны только два сохранившихся экземпляра, оба находятся в частных коллекциях.
"Банкнота находилась в обращении менее двух лет. Она имела, конечно, высокий номинал. Кроме того, красная пятитысячная купюра принадлежит к самому коллекционному выпуску Первой республики 1919 года", - заявил владелец аукционной компании Bankovky.com Алеш Когоут.
Аукцион банкнот продолжится в субботу на платформе LiveBid. Всего на продажу выставлено 1 508 предметов общей стартовой стоимостью пять миллионов крон, сообщила компания-организатор Bankovky.com.
Банкнота в 5 000 крон, которой не владеет ни Чешский национальный банк, ни Национальный музей, поступила на сегодняшний аукцион со стартовой ценой в 2,5 миллиона крон. Ее уникальность заключается в том, что известны только два сохранившихся экземпляра, оба находятся в частных коллекциях.
"Банкнота находилась в обращении менее двух лет. Она имела, конечно, высокий номинал. Кроме того, красная пятитысячная купюра принадлежит к самому коллекционному выпуску Первой республики 1919 года", - заявил владелец аукционной компании Bankovky.com Алеш Когоут.
Аукцион банкнот продолжится в субботу на платформе LiveBid. Всего на продажу выставлено 1 508 предметов общей стартовой стоимостью пять миллионов крон, сообщила компания-организатор Bankovky.com.
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