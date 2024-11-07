Уровень жизни чехов резко упал

Рост цен не закончился, а лишь замедлился, и при небольшом увеличении реальной заработной платы экономисты считают, что уровень жизни чехов вернется к исходному уровню через несколько лет.



«Вначале у некоторых еще оставались финансовые резервы, которые они исчерпали только сейчас. Это особенно касается пожилых людей, одиноких родителей детей, работающих людей с низкой зарплатой, безработных и людей с низкими доходами в целом, а также в значительной степени большинства семей с детьми», — сказал Карел Шварц, председатель чешского отделения Европейской сети по борьбе с бедностью и социальным отчуждением.



Он напомнил, что цены на электричество и воду, в частности, выше, чем год назад, а вместе с ними растет и арендная плата. «Цены на энергоносители и другие товары не вернулись к уровню начала 2022 года», — отметил Шварц.



«Если некоторые поставщики, в первую очередь газа, сейчас делают скидки, то это проявится в счетах только через год или около того. Однако цены на некоторые основные жизненные расходы все еще значительно растут», — заявил он.



Согласно исследованию Plaforma for Social Housing и Университета Остравы, число людей в домохозяйствах, не способных платить за энергию, увеличилось более чем на 75 % и достигло 1,35 млн человек в 690 000 домохозяйств в период с 2020 года по прошлый год.



«По нашим оценкам, это число уже более чем удвоилось», — сказал Шварц. Таким образом, число людей, находящихся в так называемой энергетической бедности, которые не могут позволить себе адекватное отопление, должны более двух пятых своего чистого дохода на энергию или тратят более двух пятых своего чистого дохода на энергию, уже превысило 1,5 миллиона человек.



«Наши зарплаты остались прежними, но стоимость жизни за последние годы выросла примерно на треть. К тому же у нас подрастают трое детей, что также сказывается на нашем семейном бюджете. Мы живем от зарплаты до зарплаты», — рассказала Моника Соботкова из пражского района Баррандов.



И у нее, и у ее мужа доход выше среднего. «Из наших данных и выводов Чешского национального банка мы знаем, что волна роста цен негативно отразилась на домохозяйствах с более низкими доходами. В частности, стоимость жилья значительно выросла, почти в два раза за период с осени 2021 года по сегодняшний день», — говорит Якуб Комарек, экономист PAQ Research.



По его словам, эта тенденция особенно сильно отразилась на неполных семьях. «Если раньше 41 процент матерей-одиночек ежемесячно оказывались на нуле, то теперь их 64 процента», — сказал он, добавив, что без поддержки системы пособий многие малообеспеченные семьи столкнулись бы с серьезными проблемами существования.



В прошлом году расходы на выплату пособий на жилье удвоились по сравнению с предыдущим годом, а центр занятости выплатил 17,9 миллиарда чешских крон. К концу августа этого года, согласно последним данным Министерства труда, было выплачено более 13,4 миллиарда чешских крон в виде жилищных пособий, что примерно на 18 процентов больше, чем в прошлом году.



Не могут погасить свои кредиты



Вызывает тревогу тот факт, что в этом году на десятки процентов выросло число людей, которые не выплачивают свои кредиты. За последний год их число выросло почти наполовину — до 16 процентов по сравнению с 11 процентами годом ранее". До пандемии ковидов этот показатель не превышал пяти процентов, заявили в компании Fincollect, которая управляет требованиями финансовых учреждений.



Ее директор Анежка Павликова объясняет это резким ростом расходов, вызванным высокой инфляцией в последние годы.



С января по октябрь в Чехии было объявлено 11 437 личных банкротств, что на шесть процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Было подано 12 225 заявлений о банкротстве, что на восемь процентов больше, чем в прошлом году, добавила аналитик CRIF Вера Каменичкова.



По ее словам, ситуация в этом отношении пока не драматична. «Однако необходимо учитывать растущую долю неработающих потребительских кредитов и увеличение числа заявлений о личном банкротстве, что является тревожным сигналом», — добавила она.



Покупательная способность большинства домохозяйств в этом году оказалась низкой из-за правительственного пакета консолидации. По подсчетам экономистов, их налоговые платежи увеличились на десятки тысяч крон, причем больше всего пострадали работники со средним доходом и маленькими детьми. В основном они пострадали из-за введения нового налога на медицинское страхование в размере 0,6 процента от их валового дохода.



Однако правительство также отменило, например, плату за детские сады, ограничило скидку для супругов теми, кто ухаживает за ребенком до трех лет, и сократило льготы на неденежные пособия.



Средний уровень инфляции в 2022 году вырос до 15,1 процента, в основном за счет роста цен на энергоносители, по сравнению с 3,8 процента годом ранее; в прошлом году цены выросли еще на 10,7 процента. Заработная плата росла гораздо медленнее: с конца 2021 года по прошлый год средняя реальная заработная плата упала почти на 12 процентов.



В этом году инфляция ожидается на уровне 2,5 процента, а реальная заработная плата вырастет на 3,8 процента, по данным ЧНБ. Однако, по мнению банка, в ближайшие годы рост реальной заработной платы замедлится.