За год мы потеряли целый город. Демографы выяснили, почему в Чехии падает рождаемость

Ученые из Национального института SYRI, который проводит исследования по развитию общества и пытается предложить решения выявленных проблем, обратили внимание на эту растущую проблему.



«В прошлом так долго обсуждалась тема нежелательного материнства, что о желательном материнстве забыли. Мы должны говорить об этом, чтобы те, кто хочет однажды создать семью, поняли, что после 40 лет биологически уже слишком поздно, как для женщин, так и для мужчин», — сказала демограф Йитка Слаба.



В настоящее время средний возраст женщин в Чехии, которые рожают первого ребенка, составляет 29 лет. За последние 12 лет он увеличился на год, что на бумаге выглядит не так уж и страшно. Но ситуация меняется, если смотреть непосредственно на статистику рождаемости.



В прошлом году в Чехии родилось в общей сложности 91 200 детей, что является самым низким показателем с 2001 года. В 2023 году в стране родится примерно на 10 000 детей меньше, чем в 2022 году.



По численности населения эта разница соответствует городам Кийов, Есеник или Часлав.



Показатели этого года также не принесут желаемого поворота к лучшему. «Негативная тенденция сохраняется и в этом году: в первом полугодии родилось всего 41 600 детей», — подчеркнула Слаба.

Когда-то зачатие первого ребенка было воображаемым началом семьи. Теперь это цель, которую откладывают на «когда», то есть, по мнению ученых, «когда я закончу учебу, когда я добьюсь положения на своей работе, когда я обустрою дом, когда я буду путешествовать по миру и когда я проверю свою способность заботиться о ком-то еще вместе с партнером на домашнем животном — обычно собаке».



Ученые утверждают, что в то время как взгляды людей эволюционируют и меняются, их биологические возможности никуда не деваются. Идеальный возраст для женщины, когда она впервые становится матерью, по-прежнему составляет 25 лет. В 35 лет ее репродуктивные возможности уже резко снижаются, что очень похоже на ситуацию с мужчинами. По словам Слабы, мечта о счастливой семье с кучей детей, созданной после 40, в большинстве случаев нереальна.



«В школах мы видим, что у девочек порог, когда они задумываются о рождении первого ребенка, сдвинут вверх по сравнению с прошлым, но проблема в том, что у большинства мальчиков этого порога вообще нет. Они откладывают эти размышления до окончания школы. Но к тому времени, когда они приходят к этим размышлениям, для их партнерш может быть уже слишком поздно», — добавляет Слаба.



Поэтому она считает крайне важным больше говорить о материнстве, то есть о желанном материнстве, чтобы нынешнее поколение студентов университетов и средних школ не упустило возможность стать родителями. Она подчеркнула, что в настоящее время общая осведомленность об этой теме в Чехии практически нулевая.