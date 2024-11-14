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В Чехии в рамках благотворительного сбора продуктов собрали 640 тонн товаров. Это самый большой показатель за последние 11 лет
25 ноября 2024
10:00
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В субботу в рамках осеннего сбора продуктов питания в чешских магазинах было собрано 640 тонн товаров. Это больше всего за 11-летнюю историю сбора и на десятки тонн больше, чем осенью прошлого года. Люди пожертвовали 572 тонны продуктов питания и 68 тонн туалетных принадлежностей. Кроме того, до 3 декабря можно пожертвовать товары, совершая покупки в интернет-магазинах. Чешская федерация продовольственных банков и Конфедерация торговли и туризма Чешской Республики объявили об этом в воскресенье.
В субботу к сбору присоединились 2 250 магазинов и более 5 000 добровольцев, он также продолжается в шести электронных магазинах.
Благотворительная акция проводится ежегодно весной и осенью. В этом году в ходе весеннего сбора было собрано 565 тонн товаров по сравнению с 624 тоннами осенью прошлого года. «С каждым годом растет не только количество магазинов-участников и волонтеров из числа сотрудников магазинов, но и объем пожертвованных продуктов питания и аптечных товаров», — сказал Томаш Пруза, президент Союза торговли и туризма.
«Пожертвованные продукты питания и аптечные товары сразу же попадают к самым уязвимым группам населения — пожилым людям, семьям в кризисной ситуации, родителям-одиночкам или бездомным. Каждое пожертвование означает, что у кого-то есть шанс пережить трудное время с большим чувством защищенности», — сказал Алеш Славичек, председатель Чешской федерации продовольственных банков. По его словам, в последние месяцы банки отмечают рост спроса на продовольственную помощь по всей стране.
Цель общенациональной благотворительной акции — не только помочь нуждающимся, но и дать людям возможность проявить солидарность с теми, у кого не хватает денег на основные продукты питания длительного пользования или аптечные товары. Наиболее распространенными предметами являются консервы, детское питание, супы быстрого приготовления, непортящееся молоко, масло, рис и бобовые, макаронные изделия, а также основные и детские аптечные товары.
У продовольственных банков есть около 100 партнерских некоммерческих организаций в каждом округе, которые распределяют помощь нуждающимся. Нуждающиеся также могут обратиться в отделы социального обеспечения при мэриях городов. Они могут получить QR-код, с помощью которого можно забрать посылку в распределительном центре. Пункты выдачи находятся в 210 населенных пунктах Чешской Республики.
Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) заявил в субботу, что государственный вклад в развитие отечественных продовольственных банков в следующем году увеличится до 104 миллионов крон. В этом году он составил около 95 миллионов крон. Чешская федерация продовольственных банков будет использовать эти средства для развития отдельных филиалов и складов.
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