Люди в Чехии переезжают на дачи. Часть обедневшего среднего класса не может позволить себе жить в Праге

Во время недавней презентации результатов анализа социальной изоляции участники наткнулись на необычно подсвеченную карту Чешской Республики.





По одному из критериев мониторинга – в частности, по получению жилищного пособия – начали появляться районы за пределами столицы Праги.





В то же время жилищное пособие является показателем того, что в действительности домохозяйства платят за жилье большие суммы по отношению к своим доходам.





«Когда мы говорим об угрозе социальной изоляции, возможно, пришло время подумать о том факте, что растет новая группа людей, которые находятся за пределами тех мест, где мы обычно их ищем», - прокомментировала Люси Трлифайова, аналитик Агентства по социальной изоляции.





Индекс социальной изоляции, который агентство рассчитывает каждый год, постепенно фиксирует, что Среднечешский край начинает присоединяться к Устецкому, Карловарскому и Моравскосилезскому краям.





На основе данных Тролифайова пояснила, что средний класс беднеет. И что уже неправда, что экономическое положение домохозяйств ухудшается с ростом безработицы. В последнее время экономическое положение домохозяйств ухудшается, даже когда люди работают. Другими словами, они каждый день ходят на относительно хорошо оплачиваемую работу, но при этом едва успевают оплатить жилье.





«Жесткое падение реальных доходов»





Мы переживаем период жесточайшего снижения реальных доходов населения Чехии, даже в контексте Евросоюза, резюмировал эксперт.





Рост получения пособий за пределами Праги может означать, что некоторым больше не придется платить за жизнь в мегаполисе. Количество получателей в кольце вокруг Праги быстро росло, видимо, это указывает на муниципалитеты, куда люди переезжают больше, изложила Трлифайова одно из возможных объяснений. Но она подчеркнула, что это лишь гипотеза и данные потребуют более детального анализа.





Данные искажаются, среди прочего, тем, что правительство Петра Фиалы (ODS) в последние годы уделяло особое внимание образованию в отношении получения жилищных пособий из-за инфляции и энергетического кризиса. Условия вывода также были упрощены. С другой стороны, за сокращением могут стоять и другие факторы, такие как рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, рост цен на энергоносители и тому подобное.





Редакторы Seznam Zprávу попытались провести более детальное расследование. Он приводит три косвенных доказательства, подтверждающих объяснение того, что люди с более низкими доходами действительно могут переехать за пределы Праги.





Пособия в регионе растут быстрее, чем в республике





Редакция запросила подробные данные о выделении жилищного пособия в Среднечешском крае. Она сравнила рост между 2021 годом –⁠⁠⁠⁠⁠⁠, то есть в начале инфляционного кризиса –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ и 2023 годом.





В целом по региону количество льготников увеличилось более чем в два раза. В Праге, как и во всей Чехии, число получателей росло гораздо медленнее. При этом количество льготников во всех округах выросло больше, чем в среднем по стране:





В относительном выражении количество бенефициаров значительно увеличилось по всей Чешской Республике в период с 2022 по 2023 год на уровне муниципалитетов с расширенной юрисдикцией, например, в Черношице.





«В Черношице проживает 7,5 тысяч жителей, но на территории, которая подпадает под наше управление как муниципалитет с расширенной юрисдикцией, проживает 160 тысяч человек. Это что-то вроде буквы С вокруг Праги от Розтоков до Мнишек-под-Брдами и Пругонице. Это целый район Западной Праги с 79 муниципалитетами», — описывает Филип Коржинек, мэр Черношице. Это показывает, что на самом деле нелегко иметь подробные знания обо всей области.





Однако рядом с ним в городе начало функционировать отдельно стоящее рабочее место социального отдела, куда люди приходили проконсультироваться о своем положении, и это может быть одной из причин использования в городе.





Люди переезжают на дачи на ПМЖ





Мы давно наблюдаем, наверное, еще со времен ковида, что вдоль Бероунки есть крупные коттеджные поселки, у нас около 1400 коттеджей, и все больше людей живут в этих коттеджах постоянно. Я не могу оценить количество, потому что не все обращаются, описывает мэр тот факт, что коттеджи заселены людьми, которые в противном случае не смогли бы себе позволить купить квартиру или дом в этом районе.





«Люди с низкими доходами не будут жить там, где у них более высокая стоимость жилья. Многолетние данные подтверждают это. Люди переезжают туда, где затраты дешевле», — объясняет он.





«Возьмем цену собственного жилья в Праге и за ее пределами. Ответ мы найдем сразу. Кроме того, не хватает арендного жилья, которое тоже дорожает, и людям выгоднее не жить в Праге, говорит председатель комитета регионального развития Шкодова.





При этом она возражает, что кольцо вокруг Праги не превращается в территорию с высокой концентрацией малообеспеченных жителей. «Конечно, нет. Допустим, туда же переселился и более образованный и богатый класс. Районы в основном занимаются мощностями школ и детских садов, которые строятся быстрыми темпами, говорит глава комитета.