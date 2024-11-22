Жители Чехии стали есть меньше масла, свинины и соли

Из продуктов животного происхождения, например, потребление питьевого молока в прошлом году снизилось на 1,6 литра до 56,2 литра на человека. Люди съели сыра на полкилограмма меньше, то есть 13,3 килограмма в год.



Сливочного масла, о котором сейчас много говорят из-за его высокой цены, люди потребляли по 4,9 килограмма на человека. В 2020 году это было 6 килограммов.



Статистики также зафиксировали снижение потребления свинины: в среднем люди съедали ее 41,8 килограмма в год, что на 2,2 килограмма меньше, чем в прошлом году.



Потребление овощей незначительно снизилось до 87,2 килограмма. Статистики отметили большее снижение потребления фруктов, потребление которых в годовом исчислении снизилось на 2,2 килограмма и достигло 85,2 килограмма.



Данные также показывают, что люди потребляют меньше соли. Если до 2011 года потребление соли превышало шесть килограммов, то в прошлом году оно составило 4,1 килограмма.



По словам Ренаты Водичковой из ČSU, общий объем потребления продуктов питания в прошлом году снизился второй год подряд, тем самым развернув тенденцию роста потребления в период с 2012 по 2021 год. «За них потребление выросло до рекордных 825 килограммов на жителя», — добавила она.



Отходы тоже имеют значение



Напротив, потребление говядины и птицы в прошлом году выросло по сравнению с прошлым годом, птицы на 1,1 килограмма до 29,2 килограмма в год, а говядину в прошлом году потребили 9,2 килограмма, то есть на 0,4 килограмма больше, чем годом ранее.



За исключением макарон, в годовом исчислении также снизилось потребление преимущественно гарниров, а именно риса с девяти килограммов до 8,1 килограмма, а картофеля люди съедали в среднем на один килограмм меньше в год, то есть 68,1 килограмма. Потребление выпечки было почти на 1,5 килограмма выше.



В расчетное количество также включены возможные продовольственные потери и отходы, которые по оценкам достигают до трети продовольствия. Таким образом, фактическое потребление, возможно, на треть ниже заявленных цифр. Небольшое количество также составляют обычные продукты, которые люди дают домашним животным, например салат кролику или мясо собаке.



«На мой взгляд, снижение потребления продуктов питания в какой-то степени связано с тем, что уменьшается количество пищевых отходов», — рассуждает Водичкова. По ее словам, люди также покупают продукты таким образом, чтобы не выбрасывать продукты, как правило, это овощи и фрукты.



Доля расходов на питание в общих расходах домохозяйств в прошлом году составила 14%, что на семь процентных пунктов ниже, чем в 1993 году.